Met het oog op het EK van volgende zomer volgt bondscoach Roberto Martínez tientallen Rode Duivels. Ook wij zetten er elke week eentje in de kijker. Deze keer: Leander Dendoncker (25), duivel-doet-al bij Wolverhampton.

De ene zijn dood zou wel eens de ander zijn brood kunnen zijn. Nu Leicester City (Tielemans en Praet) in vrije val is met slechts één keer winst in de voorbije vijf wedstrijden, ruiken de anderen hun kans om het vierde ticket voor de Champions League te grijpen.

Manchester United hees zich al naast Leicester City, en vanavond kunnen ook de Wolves, ondanks een recente nul op zes tegen Arsenal en Sheffield United, aansluiten als ze winnen bij Burnley. Als dat gebeurt, en er blijft een status quo op de voorlaatste speeldag, dan wordt de showdown op 26 juli een 'Europese' klapper van formaat. Op de laatste speeldag zijn er immers rechtstreekse duels tussen Leicester City en Manchester United en Chelsea tegen Wolverhampton. Dan mag het doek vallen.

Premier League 19/20 M DS P 3. Chelsea 36 +15 63 4. Leicester City 35 +29 59 5. Man United 35 +26 59 6. Wolves 35 +11 55 7. Sheffield United 35 +5 54

Spirit

In 2018 verhuisde Leander Dendoncker van Anderlecht naar Wolverhampton. In een eerste fase nog op uitleenbasis, na één seizoen werd dat een definitieve transfer. Het kostte de West-Vlaming aanvankelijk wat moeite om zich aan te passen aan de pace van de Premier League, maar dat ligt inmiddels al een tijd achter de rug.

En het gaat steeds beter, in vaak wisselende rollen. De ene keer stelt trainer Nuno Espírito Santo hem op als een van zijn drie centrale verdedigers, een andere keer als defensieve middenvelder in een 3-4-3 in de rug van regisseur João Moutinho of Ruben Neves. Een derde variant is Dendocker in een iets vrijere rol op een middenveld met vijf, als Nuno kiest voor een 3-5-2.

Na de wedstrijd tegen Aston Villa was Nuno lovend over Dendoncker. De coach in de Express and Star, de krant die het reilen en zeilen van de Wolves van nabij volgt: 'Ik ben enorm blij voor Leander, omdat hij zo'n fantastische voetballer is en een harde werker. Hij geeft ons zo veel.'

Toen de verslaggever hem vroeg of Dendoncker symbool mocht staan voor de spirit van de Wolves, antwoordde Nuno: 'Daar gaat het helemaal om. Altijd jezelf voorbereiden om strijd te brengen. Het is aan ons om voor een basisploeg te kiezen, maar nog veel belangrijker is hoe we ons allemaal voorbereiden op een wedstrijd.'

Scoren

Dendonckers doelpunten tegen Aston Villa en Everton waren zijn derde en vierde in de huidige competitie. Na Everton stond Dendoncker ook de Express and Star te woord. Scoren (voor Anderlecht maakte hij er 11 in 171 wedstrijden) is een van zijn werkpunten in Engeland, stelde de West-Vlaming.

'Zeker nu ik terug op het middenveld voetbal, is dat een van de punten waar ik kan verbeteren. Ik ben blij dat het na de lockdown al twee keer lukte. In de meeste wedstrijden probeer ik ook mee naar voor te gaan en voor runs te zorgen die gevaarlijk kunnen zijn. In de box proberen komen, om voorzetten af te werken. De ballen komen niet altijd bij mij, maar je moet het ook doen om ruimte te maken voor de spitsen. Op die manier krijgen zij iets meer vrijheid. Ik ga het dus blijven doen en hopelijk vallen er nog meer goals.'

Die kans krijgt hij nog volop, want na de competitie is er voor de Wolves nog een restantje Europa League. Op 6 augustus is er nog een thuiswedstrijd tegen Olympiacos in de 1/8 fnales. Heen werd het 1-1. Overleven de Wolves, dan is er vanaf 10 augustus een nieuwe showdown in Duitsland, met rechtstreekse uitschakeling. In Duisburg treffen ze dan op 11 augustus de winnaar van het duel Roma-Sevilla.

Leander Dendoncker met coach Nuno Espirito Santo © GETTY

Marathon man

In de competitie 30 keer op de 35 wedstrijden tot dusver in de basis, en daarvan ongeveer een derde in de verdediging (12 keer) en de rest op het middenveld: allicht is Dendoncker niet de eerste naam die Nuno op zijn wedstrijdblad invult, maar wel een van de vaste namen bij de aftrap.

Een en ander is dan ook duidelijk in de statistieken. Voor de herstart van de Premier League boog de analist van de Express and Star zich eens over de stats van onze landgenoot en die waren indrukwekkend. Zijn loopstijl is kenmerkend, de borst wat vooruit. De krant vergelijkt hem met een power walker. Er straalt kracht van uit. En afstanden zijn geen probleem.

Tijdens de eerste 29 competitieduels van het seizoen bleek Dendoncker 277,05 kilometer te hebben afgelegd. Afgezet tegenover zijn collega's in de Premier League stond hij daarmee op een 28e plaats. Afgezet tegenover zijn ploegmaats was hij derde. Ruben Neves liep 288,36 km, Moutinho zelfs 292,54.

De krant boog zich ook over de defensieve inbreng van Dendoncker, vertrekkende vanuit het standpunt dat Dendoncker in hun ogen beter rendeert als middenvelder dan als verdediger. Wendbaarheid en startsnelheid spelen dan mee.

Wat blijkt? De defensieve stats dit seizoen geven een ander beeld. Zeker qua duelkracht. Als het gaat om gewonnen luchtduels (77) is Dendoncker de derde van zijn team, na Romain Saiss (86) en Matt Hoherty (100). Wat betreft clearances van een bal is hij vierde en als het gaat om intercepties vijfde. De wedstrijden na de lockdown bevestigden een en ander. Defensief staat Dendoncker meer dan zijn mannetje.

Sinds de lockdown zijn er ook aanvallende stats bijgekomen. Dat was in de analyse van de krant voor de break een werkpunt. Met op dat moment slechts twee goals in de competitie (evenveel als vorig seizoen) en eentje in de Europa League was daar ruimte voor verbetering. Wat geslaagde passes betreft, valt hij niet uit de toon. Daar stond hij voor de lockdown vijfde op de interne ranking van Wolves.

Conclusie voor de krant, die alle wedstrijden van Wolves volgt en analyseert: Leander Dendoncker is misschien niet de meest flashy speler uit de hele kern, maar zijn cijfers tonen waarom Nuno geregeld de spots op hem zet.

De ene zijn dood zou wel eens de ander zijn brood kunnen zijn. Nu Leicester City (Tielemans en Praet) in vrije val is met slechts één keer winst in de voorbije vijf wedstrijden, ruiken de anderen hun kans om het vierde ticket voor de Champions League te grijpen. Manchester United hees zich al naast Leicester City, en vanavond kunnen ook de Wolves, ondanks een recente nul op zes tegen Arsenal en Sheffield United, aansluiten als ze winnen bij Burnley. Als dat gebeurt, en er blijft een status quo op de voorlaatste speeldag, dan wordt de showdown op 26 juli een 'Europese' klapper van formaat. Op de laatste speeldag zijn er immers rechtstreekse duels tussen Leicester City en Manchester United en Chelsea tegen Wolverhampton. Dan mag het doek vallen.In 2018 verhuisde Leander Dendoncker van Anderlecht naar Wolverhampton. In een eerste fase nog op uitleenbasis, na één seizoen werd dat een definitieve transfer. Het kostte de West-Vlaming aanvankelijk wat moeite om zich aan te passen aan de pace van de Premier League, maar dat ligt inmiddels al een tijd achter de rug. En het gaat steeds beter, in vaak wisselende rollen. De ene keer stelt trainer Nuno Espírito Santo hem op als een van zijn drie centrale verdedigers, een andere keer als defensieve middenvelder in een 3-4-3 in de rug van regisseur João Moutinho of Ruben Neves. Een derde variant is Dendocker in een iets vrijere rol op een middenveld met vijf, als Nuno kiest voor een 3-5-2.Na de wedstrijd tegen Aston Villa was Nuno lovend over Dendoncker. De coach in de Express and Star, de krant die het reilen en zeilen van de Wolves van nabij volgt: 'Ik ben enorm blij voor Leander, omdat hij zo'n fantastische voetballer is en een harde werker. Hij geeft ons zo veel.' Toen de verslaggever hem vroeg of Dendoncker symbool mocht staan voor de spirit van de Wolves, antwoordde Nuno: 'Daar gaat het helemaal om. Altijd jezelf voorbereiden om strijd te brengen. Het is aan ons om voor een basisploeg te kiezen, maar nog veel belangrijker is hoe we ons allemaal voorbereiden op een wedstrijd.'Dendonckers doelpunten tegen Aston Villa en Everton waren zijn derde en vierde in de huidige competitie. Na Everton stond Dendoncker ook de Express and Star te woord. Scoren (voor Anderlecht maakte hij er 11 in 171 wedstrijden) is een van zijn werkpunten in Engeland, stelde de West-Vlaming. 'Zeker nu ik terug op het middenveld voetbal, is dat een van de punten waar ik kan verbeteren. Ik ben blij dat het na de lockdown al twee keer lukte. In de meeste wedstrijden probeer ik ook mee naar voor te gaan en voor runs te zorgen die gevaarlijk kunnen zijn. In de box proberen komen, om voorzetten af te werken. De ballen komen niet altijd bij mij, maar je moet het ook doen om ruimte te maken voor de spitsen. Op die manier krijgen zij iets meer vrijheid. Ik ga het dus blijven doen en hopelijk vallen er nog meer goals.'Die kans krijgt hij nog volop, want na de competitie is er voor de Wolves nog een restantje Europa League. Op 6 augustus is er nog een thuiswedstrijd tegen Olympiacos in de 1/8 fnales. Heen werd het 1-1. Overleven de Wolves, dan is er vanaf 10 augustus een nieuwe showdown in Duitsland, met rechtstreekse uitschakeling. In Duisburg treffen ze dan op 11 augustus de winnaar van het duel Roma-Sevilla. In de competitie 30 keer op de 35 wedstrijden tot dusver in de basis, en daarvan ongeveer een derde in de verdediging (12 keer) en de rest op het middenveld: allicht is Dendoncker niet de eerste naam die Nuno op zijn wedstrijdblad invult, maar wel een van de vaste namen bij de aftrap.Een en ander is dan ook duidelijk in de statistieken. Voor de herstart van de Premier League boog de analist van de Express and Star zich eens over de stats van onze landgenoot en die waren indrukwekkend. Zijn loopstijl is kenmerkend, de borst wat vooruit. De krant vergelijkt hem met een power walker. Er straalt kracht van uit. En afstanden zijn geen probleem. Tijdens de eerste 29 competitieduels van het seizoen bleek Dendoncker 277,05 kilometer te hebben afgelegd. Afgezet tegenover zijn collega's in de Premier League stond hij daarmee op een 28e plaats. Afgezet tegenover zijn ploegmaats was hij derde. Ruben Neves liep 288,36 km, Moutinho zelfs 292,54. De krant boog zich ook over de defensieve inbreng van Dendoncker, vertrekkende vanuit het standpunt dat Dendoncker in hun ogen beter rendeert als middenvelder dan als verdediger. Wendbaarheid en startsnelheid spelen dan mee.Wat blijkt? De defensieve stats dit seizoen geven een ander beeld. Zeker qua duelkracht. Als het gaat om gewonnen luchtduels (77) is Dendoncker de derde van zijn team, na Romain Saiss (86) en Matt Hoherty (100). Wat betreft clearances van een bal is hij vierde en als het gaat om intercepties vijfde. De wedstrijden na de lockdown bevestigden een en ander. Defensief staat Dendoncker meer dan zijn mannetje.Sinds de lockdown zijn er ook aanvallende stats bijgekomen. Dat was in de analyse van de krant voor de break een werkpunt. Met op dat moment slechts twee goals in de competitie (evenveel als vorig seizoen) en eentje in de Europa League was daar ruimte voor verbetering. Wat geslaagde passes betreft, valt hij niet uit de toon. Daar stond hij voor de lockdown vijfde op de interne ranking van Wolves.Conclusie voor de krant, die alle wedstrijden van Wolves volgt en analyseert: Leander Dendoncker is misschien niet de meest flashy speler uit de hele kern, maar zijn cijfers tonen waarom Nuno geregeld de spots op hem zet.