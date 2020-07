Nu er dit seizoen voor The Reds niets meer op het spel staat, werkt Jürgen Klopp aan de uitbouw van de club.

'Als je denkt dat je aan de top staat, dan is de weg naar beneden al ingezet.' Jürgen Klopp nam deze quote al een paar keer in de mond. De trainer wil na de titel die hij met Liverpool behaalde, iedereen scherp houden. Hij werkt volop aan de toekomst van de club. Op en naast het veld.

De capaciteit van het stadion wordt opgetrokken van 54.000 naar 60.000 plaatsen, maar zelfs dat is nog te weinig, nu steeds meer voetbaltoeristen uit Scandinavië, Azië en zelfs uit de Arabische landen de weg naar Anfield Road willen inslaan. Ze willen daar van het voetbal en de unieke sfeer te proeven. Maar door de coronapandemie zullen de werken aan het stadion pas in 2023 klaar zijn, een jaar later dan gepland.

Timo Werner

Maar beduidend vroeger, deze zomer nog, kan het nieuwe trainingscentrum in Kirby in gebruik worden genomen. Tot dusver was alleen de jeugdacademie daar gehuisvest. Alle ploegen van Liverpool zullen nu onder hetzelfde dak worden ondergebracht. Er zijn drie voetbalvelden, twee krachtruimtes, een indoorhal en een revalidatiecentrum van waar de geblesseerde spelers via het overvloedig aanwezige glas hun collega's op training aan het werk kunnen zien. Dat moet hen een extra boost geven. De huidige trainingsaccommodatie is voor 12 miljoen euro aan een immobiliënbedrijf verkocht.

Jürgen Klopp werkt ook in de omkadering aan de verdere uitbouw van Liverpool. Ook op het veld, al moeten er geen grote transferactiviteiten worden verwacht. De typeploeg, waarin de 30-jarige aanvoerder Jordan Henderson de oudste speler is, staat er.

Vandaar bijvoorbeeld dat Liverpool uiteindelijk afzag van de Duitse international Timo Werner die op dit moment geen plaats zou hebben in de basisploeg. Vooraan zijn Mo Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino onaantastbaar. En 50 miljoen euro voor een aanvaller die niet eerste keus is, dat vinden ze bij Liverpool te veel. Werner verhuisde uiteindelijk naar Chelsea.

Geld voor nieuwe spelers is er nochtans, maar Jürgen Klopp zet voor zijn ruime kern op dit moment liever in op die getalenteerde spelers die aan de poort van het eerste elftal kloppen.

Marketing

Vooral qua marketing stoot Liverpool op nieuwe dimensies. In 2010 werd nog 70 miljoen euro, opgehaald, nu is dat bedrag gestegen naar ruim 200 miljoen. Er zijn na de titel 1,7 miljoen shirts verkocht, hetgeen dan weer voor aanzienlijke vertragingen bij de leveringen zorgde. Daarnaast zijn de inkomsten in zes jaar naar 604 miljoen euro verdubbeld, al zijn anderzijds ook de salarissen in die periode gestegen van 180 naar 350 miljoen euro.

Zo wil FC Liverpool, op dit moment de nummer zeven op de ranking van Deloitte, Europa bestormen. De blik is duidelijk naar de toekomst gericht. 'Wij zullen straks niet de titel verdedigen, maar hem opnieuw aanvallen', zegt Jürgen Klopp. De Duitser wordt haast op hetzelfde voetstuk geplaatst als zijn legendarische voorganger Bill Shankly. De Schot, wiens standbeeld voor het stadion staat, legde de basis voor de roem van de Reds. Tussen Shankly en Klopp ligt meer dan een halve eeuw. Liverpool, zo beoogde Shankly steeds weer, is het aan zijn status verplicht om zoveel mogelijk titels te winnen.

Jürgen Klopp denkt daar ook zo over. Hij is nog niet tevreden en gaat er vanuit dat er in zijn ploeg nog een behoorlijke progressiemarge zit. Heel anders dan bij Borussia Dortmund waar Klopp zijn beste spelers aan de concurrentie moest laten gaan. Daar is in Liverpool geen sprake van. Vroeger moesten spelers overtuigd worden om naar de Reds te komen, nu informeren ze daarvoor zelf.

Martin Gruener

'Als je denkt dat je aan de top staat, dan is de weg naar beneden al ingezet.' Jürgen Klopp nam deze quote al een paar keer in de mond. De trainer wil na de titel die hij met Liverpool behaalde, iedereen scherp houden. Hij werkt volop aan de toekomst van de club. Op en naast het veld. De capaciteit van het stadion wordt opgetrokken van 54.000 naar 60.000 plaatsen, maar zelfs dat is nog te weinig, nu steeds meer voetbaltoeristen uit Scandinavië, Azië en zelfs uit de Arabische landen de weg naar Anfield Road willen inslaan. Ze willen daar van het voetbal en de unieke sfeer te proeven. Maar door de coronapandemie zullen de werken aan het stadion pas in 2023 klaar zijn, een jaar later dan gepland.Maar beduidend vroeger, deze zomer nog, kan het nieuwe trainingscentrum in Kirby in gebruik worden genomen. Tot dusver was alleen de jeugdacademie daar gehuisvest. Alle ploegen van Liverpool zullen nu onder hetzelfde dak worden ondergebracht. Er zijn drie voetbalvelden, twee krachtruimtes, een indoorhal en een revalidatiecentrum van waar de geblesseerde spelers via het overvloedig aanwezige glas hun collega's op training aan het werk kunnen zien. Dat moet hen een extra boost geven. De huidige trainingsaccommodatie is voor 12 miljoen euro aan een immobiliënbedrijf verkocht.Jürgen Klopp werkt ook in de omkadering aan de verdere uitbouw van Liverpool. Ook op het veld, al moeten er geen grote transferactiviteiten worden verwacht. De typeploeg, waarin de 30-jarige aanvoerder Jordan Henderson de oudste speler is, staat er. Vandaar bijvoorbeeld dat Liverpool uiteindelijk afzag van de Duitse international Timo Werner die op dit moment geen plaats zou hebben in de basisploeg. Vooraan zijn Mo Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino onaantastbaar. En 50 miljoen euro voor een aanvaller die niet eerste keus is, dat vinden ze bij Liverpool te veel. Werner verhuisde uiteindelijk naar Chelsea.Geld voor nieuwe spelers is er nochtans, maar Jürgen Klopp zet voor zijn ruime kern op dit moment liever in op die getalenteerde spelers die aan de poort van het eerste elftal kloppen.Vooral qua marketing stoot Liverpool op nieuwe dimensies. In 2010 werd nog 70 miljoen euro, opgehaald, nu is dat bedrag gestegen naar ruim 200 miljoen. Er zijn na de titel 1,7 miljoen shirts verkocht, hetgeen dan weer voor aanzienlijke vertragingen bij de leveringen zorgde. Daarnaast zijn de inkomsten in zes jaar naar 604 miljoen euro verdubbeld, al zijn anderzijds ook de salarissen in die periode gestegen van 180 naar 350 miljoen euro.Zo wil FC Liverpool, op dit moment de nummer zeven op de ranking van Deloitte, Europa bestormen. De blik is duidelijk naar de toekomst gericht. 'Wij zullen straks niet de titel verdedigen, maar hem opnieuw aanvallen', zegt Jürgen Klopp. De Duitser wordt haast op hetzelfde voetstuk geplaatst als zijn legendarische voorganger Bill Shankly. De Schot, wiens standbeeld voor het stadion staat, legde de basis voor de roem van de Reds. Tussen Shankly en Klopp ligt meer dan een halve eeuw. Liverpool, zo beoogde Shankly steeds weer, is het aan zijn status verplicht om zoveel mogelijk titels te winnen.Jürgen Klopp denkt daar ook zo over. Hij is nog niet tevreden en gaat er vanuit dat er in zijn ploeg nog een behoorlijke progressiemarge zit. Heel anders dan bij Borussia Dortmund waar Klopp zijn beste spelers aan de concurrentie moest laten gaan. Daar is in Liverpool geen sprake van. Vroeger moesten spelers overtuigd worden om naar de Reds te komen, nu informeren ze daarvoor zelf.Martin Gruener