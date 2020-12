Met Chelsea in de CL en Real Madrid in de Primera División staan er twee cruciale duels geprogrammeerd die de rest van het seizoen kunnen bepalen.

FC Sevilla plaatste zich vorige week al voor de achtste finale van de Champions League: het won in de toegevoegde tijd met 1-2 van het Russische FK Krasnodar. De Spanjaarden delen daardoor in groep E de koppositie met Chelsea en ontvangen vanavond in het eigen Ramón Sánchez Pizjuánstadion het team van Frank Lampard. Een zege en eventuele groepswinst kan er voor zorgen dat FC Sevilla een klepper ontloopt bij de loting voor de laatste zestien.

...

FC Sevilla plaatste zich vorige week al voor de achtste finale van de Champions League: het won in de toegevoegde tijd met 1-2 van het Russische FK Krasnodar. De Spanjaarden delen daardoor in groep E de koppositie met Chelsea en ontvangen vanavond in het eigen Ramón Sánchez Pizjuánstadion het team van Frank Lampard. Een zege en eventuele groepswinst kan er voor zorgen dat FC Sevilla een klepper ontloopt bij de loting voor de laatste zestien. Julen Lopetegui (54) is een van de belangrijkste verantwoordelijken voor de knappe Europese prestaties. Vorig seizoen loodste de oud-doelman zijn ploeg naar een zesde eindwinst in de Europa League (na een 3-2-zege op Inter), nu slaagt de ex-bondscoach erin om ook op het hoogste Europese niveau zijn team te laten schitteren. De Bask kwam bij FC Sevilla terecht in de zomer van 2019, waarbij ongetwijfeld revanchegevoelens meespeelden na twee opeenvolgende ontslagen een jaar eerder. Want na een roemloze aftocht bij de nationale ploeg en nadien bij Real Madrid moest Lopetegui nagenoeg vanop nul starten; zijn spelerskern was grotendeels onthoofd door het vertrek van maar liefst twintig profs. Toch slaagde hij erin om samen met technisch directeur Monchi een kwalitatief sterke spelerskern op de been te brengen. Eentje die zich defensief solide toont, maar ook aanvallend efficiënt is. Er werd niet getwijfeld om ook wat te pokeren: de komst van Jules Koundé, Diego Carlos en Yassine Bounou waren een gok, maar de drie werden in een mum van tijd onmisbare basisspelers. De grote verdienste van Lopetegui is dat hij een aantal profs herlanceerde die in moeilijkheden waren bij hun vorige clubs. Neem bijvoorbeeld Lucas Ocampos (26), die bij Olympique Marseille nooit volledig overtuigde en vandaag één van de sleutelfiguren is van FC Sevilla; vorig seizoen maakte hij al achttien goals. Daarnaast reanimeerde Lopetegui ook de bij Barcelona ongewenste Munir El Haddadi, door amper 1 miljoen euro neer te tellen voor de 25-jarige spits. De aanvaller met Marokkaanse roots was in 2019/20 goed voor tien doelpunten. Ook de revival van offensieve middenvelder Suso (27), die wegkwijnde bij AC Milan, en de terugkeer van de Kroatische routinier Ivan Rakitic (32) - die in 2014 al met FC Sevilla de Europa League veroverde - bleken intelligente investeringen. Daarnaast kunnen ze bij FC Sevilla nog altijd rekenen op hun trouwe aanvoerder Jesús Navas (35), die tijdens zijn tweede passage bij de Andaloesiërs de speler werd met het meeste aantal wedstrijden in de clubgeschiedenis. De rechtsvoetige flankspeler verliet de Palanganas in 2013 voor Manchester City, maar met de club van zijn hart veroverde hij al drie Europa League-eindzeges (2006, 2007 en 2020). Hij koos vooral voor een terugkeer, om hulde te brengen aan zijn voormalige ploeggenoot en goede vriend Antonio Puerta, die in 2007 door een hartaanval overleed tijdens een wedstrijd. In 2019 kreeg de club opnieuw te maken met een verlies, door de dood van José Antonio Reyes tijdens een verkeersongeval. Om te bevestigen dat ze hun status van zesvoudig EL-winnaar meer dan waard zijn, moet FC Sevilla nu aantonen dat het zich ook op het podium van de hoogste Europese clubcompetitie kan verdedigen. Leandro Thibaut