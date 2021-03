Na de CL-uitschakeling wordt heel Juventus in vraag gesteld. Was het anders gelopen als Romelu Lukaku anderhalf jaar geleden bij de Italiaanse recordkampioen beland was?

Woensdag 7 augustus 2019 was een gelukkige dag voor Inter, voor Romelu Lukaku en voor Antonio Conte. Het was de laatste dag op de Engelse transfermarkt en uiteindelijk kwam er een akkoord tussen Inter en Manchester United uit de bus. Daarna kon Lukaku zeggen: 'Inter was de enige club die ik wilde.'Maar veel had het niet gescheeld of de Belgische spits was toen bij Juventus beland. Tot een dag voor het verstrijken van de deadline op de Engelse transfermarkt probeerde ook Juve Lukaku los te weken bij Manchester United, waar men niet meer op hem rekende. Heel lang leek voordien een deal tussen United en Inter rond te komen, maar die transfer bleef uit, toen duidelijk werd dat Inter in het kader van de financial fair play aarzelde om de door United gevraagde 85 miljoen euro te betalen. Toen begon Juventus hoe langer hoe meer te denken aan een nieuwe stunt, één jaar na het binnenhalen van Cristiano Ronaldo. Het had naar verluidt de toestemming van de Portugees om te onderhandelen over de komst van Lukaku. In dat geval zou CR7 vanaf de linkerkant hebben gespeeld, met Lukaku diep in de spits.Nog een paar dagen voor de Engelse transfermarkt sloot, leek er tussen Juventus en Manchester United een opening te komen, toen Tottenham bereid leek om 70 miljoen euro te betalen voor Paulo Dybala, het Argentijnse goudhaantje van de Oude Dame die er een minder goed seizoen op had zitten. Met dat geld kon Juve dan Lukaku halen.Uiteindelijk sprong de deal omtrent Dybala met United af, en drukte Inter financieel het gaspedaal dieper in dan het had gewenst om Antonio Conte te geven wie hij wilde. Op 8 augustus pakten de kranten uit met de transfer van Romelu naar Inter. Vervolgens zette Inter alles op alles om van Mauro Icardi af te geraken (een uitleenbeurt aan PSG bood de oplossing, inmiddels omgezet in een definitief contract) en ging de nieuwe trainer van Juventus, Maurizio Sarri, aan de slag met het tactisch bord om het koppel CR7-Dybala te laten functioneren.Uiteindelijk zetten zowel Dybala als Lukaku in 2019/20 een sterk seizoen neer. Dit jaar trekt de Belgische spits die positieve lijn door, terwijl Dybala het net als twee jaar geleden moeilijker heeft. Na de Europese uitschakeling in de Champions League is de vraag ook of Cristiano Ronaldo zijn laatste jaar bij de bianconeri uitdoet, of vertrekt, terug naar Real of naar een andere ploeg die het minibedrijfje-CR7 kan betalen. Hadden we maar een diepe spits als Lukaku gehad, verzuchtten Juventusfans deze week. Dan had de combinatie CR7-Lukaku misschien wel gensters geslagen.Het heeft echt niet veel gescheeld.