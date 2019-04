Een jaar na de degradatie loodst Marino Pusic de club uit Enschede alweer naar de eredivisie en zorgt hij voor opnieuw wat stabiliteit.

De langverwachte titel in de eerste divisie is een feit. Een scoreloos gelijkspel tegen Jong AZ volstond voor FC Twente, in een met dertigduizend toeschouwers stijf uitverkocht Grolsch Veste, om het kampioenschap op te eisen. De Tukkers treden daarmee in de voetsporen van Sparta Rotterdam (1959 en 2016), DWS Amsterdam (1963 en 1964) en AZ (1981, 1996, 1998 en 2009), die zowel in de eredivisie als de huidige Keuken Kampioen Divisie als eerste eindigden. FC Twente veroverde de Nederlandse landstitel in 2010, maar dwong in het seizoen 1983/84 ook al eens de promotie af. Maar destijds gebeurde dat als nummer twee, want de titel ging toen naar MVV.

