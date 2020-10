In 2014 ging de overstap van Lionel Messi naar Chelsea maar net op het einde niet door. De schuldige: zijn eigen vader.

Alle niet-Barcelonafans hadden het toch graag eens zien gebeuren deze zomer: Lionel Messi die naar een andere club trekt. Onder meer Manchester City en Inter Milaan leken in de running te zijn toen de Argentijn deze zomer bekendmaakte te willen vertrekken bij de Catalaanse topclub. Maar uiteindelijk bleef Messi toch maar weer bij de club waar hij al zijn hele voetbalcarrière doorbracht.

Wat echter niemand weet, is dat Messi in 2014 ook al eens wou vertrekken bij Barcelona. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio zou de Argentijnse nummer 10 toen op het punt hebben gestaan om bij de Londense club Chelsea te tekenen. Messi was in 2014 namelijk verwikkeld in een belastingzaak met de Spaanse regering en zou enkele miljoenen euro's moeten teruggeven aan de staat. Hij gaf toen al toe dat hij er echt genoeg van had en blijkbaar wou hij er dus ook zijn o zo geliefde club voor verlaten.

In zijn boek Grand Hotel Calciomercato, waarin enkele onvertelde verhalen van de transfermarkt staan, doet Di Marzio de daaropvolgende gebeurtenissen uit de doeken. Lionel Messi zou volgens hem zelf de bal aan het rollen hebben gebracht. De Vlo schakelde namelijk zijn ex-ploegmaat Deco (ex-speler van Chelsea) en een vriend om contact te maken met de Londense club van Roman Abramovitsj en coach José Mourinho. Messi had namelijk wel zin om op Stamford Brisge te spelen en met zijn jonge gezin in Londen te gaan wonen. Deco en zijn vriend brengen Messi vervolgens in contact met Mourinho en dan is het spel helemaal begonnen.

Messi spreekt daarna nog eens af met afgevaardigden van de Blues en alles lijkt even later in kannen en kruiken: de beste voetballer ooit zou een contract gaan tekenen bij Chelsea. Abramovitsj had net 250 miljoen euro apart gelegd met ook nog eens jaarlijks 50 miljoen euro voor het salaris van Messi.

Maar blijkbaar was nog niet iedereen uit zijn entourage op de hoogte van misschien wel de grootste transfer aller tijden, want de vader van Messi, Jorge, wist nog niets van het vertrek van zijn zoon. Jorge wordt namelijk pas enkele dagen later op de hoogte gebracht door Cesc Fabregas, een van de beste vrienden van Messi en ook nog eens speler van Chelsea op dat moment, en Deco. Papa Messi is niet te spreken over de vertrekwens van Lionel en belt hem meteen in volle woede op. Lionel Messi probeert hem nog te kalmeren: 'Ik weet niet waar je het over hebt, ik zweer het je'. Maar Jorge weet zijn zoon op andere gedachten te brengen en de megadeal, die bijna rond was, springt op het allerlaatste moment af en Messi bleef gewoon lekker thuis. Stel je dat eens voor: Messi die speler werd onder José Mourinho, de grote rivaal van die andere vaderfiguur Pep Guardiola, en teamgenoot van onze Eden Hazard. Maar het mocht dus niet zijn.

Alle niet-Barcelonafans hadden het toch graag eens zien gebeuren deze zomer: Lionel Messi die naar een andere club trekt. Onder meer Manchester City en Inter Milaan leken in de running te zijn toen de Argentijn deze zomer bekendmaakte te willen vertrekken bij de Catalaanse topclub. Maar uiteindelijk bleef Messi toch maar weer bij de club waar hij al zijn hele voetbalcarrière doorbracht. Wat echter niemand weet, is dat Messi in 2014 ook al eens wou vertrekken bij Barcelona. Volgens de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio zou de Argentijnse nummer 10 toen op het punt hebben gestaan om bij de Londense club Chelsea te tekenen. Messi was in 2014 namelijk verwikkeld in een belastingzaak met de Spaanse regering en zou enkele miljoenen euro's moeten teruggeven aan de staat. Hij gaf toen al toe dat hij er echt genoeg van had en blijkbaar wou hij er dus ook zijn o zo geliefde club voor verlaten. In zijn boek Grand Hotel Calciomercato, waarin enkele onvertelde verhalen van de transfermarkt staan, doet Di Marzio de daaropvolgende gebeurtenissen uit de doeken. Lionel Messi zou volgens hem zelf de bal aan het rollen hebben gebracht. De Vlo schakelde namelijk zijn ex-ploegmaat Deco (ex-speler van Chelsea) en een vriend om contact te maken met de Londense club van Roman Abramovitsj en coach José Mourinho. Messi had namelijk wel zin om op Stamford Brisge te spelen en met zijn jonge gezin in Londen te gaan wonen. Deco en zijn vriend brengen Messi vervolgens in contact met Mourinho en dan is het spel helemaal begonnen.Messi spreekt daarna nog eens af met afgevaardigden van de Blues en alles lijkt even later in kannen en kruiken: de beste voetballer ooit zou een contract gaan tekenen bij Chelsea. Abramovitsj had net 250 miljoen euro apart gelegd met ook nog eens jaarlijks 50 miljoen euro voor het salaris van Messi. Maar blijkbaar was nog niet iedereen uit zijn entourage op de hoogte van misschien wel de grootste transfer aller tijden, want de vader van Messi, Jorge, wist nog niets van het vertrek van zijn zoon. Jorge wordt namelijk pas enkele dagen later op de hoogte gebracht door Cesc Fabregas, een van de beste vrienden van Messi en ook nog eens speler van Chelsea op dat moment, en Deco. Papa Messi is niet te spreken over de vertrekwens van Lionel en belt hem meteen in volle woede op. Lionel Messi probeert hem nog te kalmeren: 'Ik weet niet waar je het over hebt, ik zweer het je'. Maar Jorge weet zijn zoon op andere gedachten te brengen en de megadeal, die bijna rond was, springt op het allerlaatste moment af en Messi bleef gewoon lekker thuis. Stel je dat eens voor: Messi die speler werd onder José Mourinho, de grote rivaal van die andere vaderfiguur Pep Guardiola, en teamgenoot van onze Eden Hazard. Maar het mocht dus niet zijn.