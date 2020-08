Woorden schoten gisteren tekort, zowel voor Bayern als voor Barcelona na de historische 2-8. Eén ding is zeker, voor zover u dat nog niet wist: Barcelona zit in een enorme crisis.

Wanneer na de wedstrijd het scorebord in beeld wordt gebracht, weet je dat je naar een historische wedstrijd hebt gekeken: 2-8 maar liefst! Het zijn cijfers die je niet verwacht na een wedstrijd tussen Barcelona en Bayern München... Voor Barcelona is de Champions League al enkele jaren een lijdenweg, met twee jaar geleden de 'Romantada' in het Stadio Olimpico van AS Roma en vorig jaar nog de ongelooflijke comeback van Liverpool op Anfield. Hoe moet het na deze afslachting nu verder met de club?

Wat met de trainer?

Barcelona heeft er een dramatisch seizoen opzitten, met een vroegtijdige uitschakeling in de Copa del Rey, verlies in de Spaanse Supercup en een tweede plaats in La Liga. Na het debacle van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië mocht trainer Ernesto Valverde beschikken. De Spanjaard had de club voordien nog naar enkele landstitels geleid, maar het spel was niet goed en de kleedkamer lag overhoop.

Nobele onbekende Quique Setién, met enkel ervaring op het hoogste niveau bij Las Palmas en Real Betis en die zelf nooit verwacht had ooit op de bank van Camp Nou te zitten, moest Barcelona ineens uit zijn grootste crisis helpen geraken. Dan weet je dat het moeilijk wordt.

Wie waagt zich als trainer in dit wespennest van de Barcelona-kleedkamer?

Na de 2-8-nederlaag wist Setién hoe laat het voor hem zelf was. 'De kans op een verlengd verblijf wordt klein, het is duidelijk dat de club verandering nodig heeft', liet de trainer na de historische pandoering. 'Er hangt een enorme frustratie binnen onze club, dus moet er goed nagedacht worden en moeten er beslissingen worden genomen voor de toekomst.'

Of die toekomst nog met de Cruyff-adept zal zijn, is zeer de vraag. Sommige buitenlandse media meldden al dat het bestuur de beslissing zou genomen hebben om hem te ontslaan. Maar wie moet hem dan opvolgen? Wie wil het risico nemen om zijn trainerscarrière te verbranden aan deze crisis en misschien een nog belangrijker vraag: wie waagt zich als trainer in dit wespennest van de Barcelona-kleedkamer?

Twee namen komen steeds terug: Xavi en Mauricio Pochettino. De eerste is een levende legende binnen de club en kan als coach in de voetsporen treden van Zinédine Zidane, Frank Lampard en Andrea Pirlo, die recent als ex-speler de sportieve leiding kregen over hun oude club. Zo iemand aan het roer krijgen, zou een enorme boost geven, want Xavi zou naast quasi onbeperkt krediet een enorm respect krijgen van de spelers.

Maar of Xavi nu al naar Barcelona wil komen, is nog niet zo zeker. De Spanjaard zit goed in Qatar, waar hij begonnen is aan zijn trainerscarrière bij Al-Sadd en heeft geen al te goeie band met Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu. Volgend jaar zijn er verkiezingen en dan staat Xavi aan de kant van Victor Font, die zich als Spaanse ondernemer heeft gevestigd in Qatar. Als hij nu voor Bartomeu kiest, zou dat de kansen van Font ondermijnen.

Mauricio Pochettino dan maar? De Argentijnse ex-coach van Tottenham zei eerder nooit coach te willen worden van Barcelona vanwege zijn Espanyolverleden, maar Pochettino is wel heel goed bevriend met Ramon Planes, de assistent van sportief directeur Eric Abidal. Bovendien zit Pochettino al een jaar zonder werk en zou hij zich maar al te graag willen bewijzen bij een absolute topclub.

Wordt Xavi de nieuwe coach van Barça of gaat Pochettino hem voorbij? © GETTY

Wat met de spelers?

Geen enkele speler van de blaugrana, Lionel Messi incluis, kon gisteravond een vuist maken tegen het Beierse geweld. Maar wat wil je ook met 6 spelers die ouder zijn dan 30? Frenkie de Jong was gisteren met zijn 23 jaar de jongste speler bij Barcelona. Ter vergelijking: bij de laatste drie Champions Leagueoverwinningen (2009, 2011 en 2015) bedroeg de gemiddelde leeftijd bij Barcelona 26 à 27 jaar en stonden er telkens 2 à 3 spelers jonger dan 23 op het veld. Gisteren was de gemiddelde leeftijd 29,5 jaar en liep er niemand in Barca-outfit op het veld die jonger was dan 23. Van die laatste CL-finale van 5 jaar geleden stonden er tegen Bayern nog 7 spelers in het elftal van Barcelona.

Sinds die laatste finale werd er ook al 800 miljoen euro aan transfers uitgegeven, maar geen enkele speler wist echt door te breken. Erger nog: topaankoop Antoine Griezmann zat gisteren op de bank, Ousmane Dembélé was opnieuw geblesseerd en een andere aankoop van meer dan 100 miljoen, Philippe Coutinho, speelde gisteren met Bayern München en was tegen 'zijn' Barca goed voor 2 assists en een goal.

Er is dus duidelijk nood aan verandering en vooral verjonging in de spelerskern. Enkel Lionel Messi, Frenkie de Jong en keeper Marc-André ter Stegen zouden kunnen overblijven. De rest is te oud (Vidal, Piqué, Busquets) of niet goed genoeg (Semedo, Sergi Roberto). Nog meer oudjes brengen, zoals Bartomeu al deed met Kevin-Prince Boateng, Arturo Vidal en straks ook met Miralem Pjanic (die over komt van Juventus) is niet de oplossing.

Barcelona hééft jonge grote talenten, maar Riqui Puig en Ansu Fati krijgen amper kansen. Heel atypisch voor Barcelona dat enkele jaren geleden nog domineerde met spelers uit de eigen opleiding, als Iniesta, Xavi, Messi, Piqué enzovoort.

Het gouden tijdperk is achter de rug. De laatste keer dat Barcelona geen prijs behaalde was in het seizoen 2007/08. Enig idee wie er na dat seizoen aangesteld werd als hoofdtrainer? Jawel, Pep Guardiola. De rest hoef ik u niet te vertellen.

Hoe lang kan Bartomeu deze druk nog volhouden? © getty

Wat met het bestuur?

Gerard Piqué had dat ook door na de wedstrijd. 'Als er nieuw bloed moet komen om verandering te krijgen in deze club, zal ik de eerste zijn om te vertrekken. Maar die verandering mag niet enkel liggen in het aantrekken van nieuwe spelers', gaf Piqué een subtiele hint mee aan het bestuur.

Voor sportief directeur Eric Abidal lijkt het over en out, net als voor coach Setién. Hij was verantwoordelijk voor enkele mislukte transfers, bracht Valverde binnen en nu ook Setién. Bovendien had hij afgelopen seizoen ook aanvaringen met Messi en andere ervaren spelers.

Maar met zijn uitspraak doelde Piqué vooral op voorzitter Bartomeu. Die wordt verantwoordelijk geacht voor de veranderde filosofie binnen de club (meer spelers kopen in plaats van eigen jeugd kansen geven) en voelt het steeds warmer worden onder zijn voeten. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het voorzitterschap van Barça. Spaanse media riepen al op om die naar voor te schuiven, maar dat Bartomeu dat zal doen, lijkt onwaarschijnlijk. Hij weet maar al te goed dat hij dan geen kans maakt tegen Victor Font.

De handdoek zelf in de ring gooien, zal hij wel niet doen, maar hij zal de komende maanden toch sterk uit zijn pijp mogen komen. Wordt vervolgd.

