De irritaties tussen Manchester United en Paul Pogba (en zijn makelaar Mino Raiola) lopen al vier jaar op. Komt het straks tot een ontploffing?

'Het probleem van Paul Pogba is Manchester United', tiert de Italo-Nederlandse supermakelaar Raio Minola eind 2019 in La Repubblica. 'Die club is de voeling met de realiteit kwijt en heeft geen sportief project. Op dit moment zou United zelfs Maradona, Pelé of Maldini ruïneren.'

...

'Het probleem van Paul Pogba is Manchester United', tiert de Italo-Nederlandse supermakelaar Raio Minola eind 2019 in La Repubblica. 'Die club is de voeling met de realiteit kwijt en heeft geen sportief project. Op dit moment zou United zelfs Maradona, Pelé of Maldini ruïneren.' Volgens Raiola is de club er in vier jaar niet in geslaagd om een team te bouwen rond de Franse wereldkampioen. En daarom zou die beter af zijn in een elftal dat wel op de rails staat, zoals z'n ex-team Juventus.Later die winter schuift Raiola aan de tafel bij Pavel Nedved, sportief manager van de Oude Dame, om over een zomertransfer te praten. Bij United zien ze met lede ogen aan hoe de makelaar van hun sterspeler hen keer op keer in hun blootje zet. Zelfs manager Ole Gunnar Solskjaer, die doorgaans zelfs blijft lachen wanneer er een duif op zijn hoofd kakt, wordt er droef te moede van. 'Pogba is onze speler, niet die van zijn makelaar', mort de Noor. Waarop Raiola als een bezetene tekeer gaat op Twitter: 'Ik hoop dat Solskjaer niet suggereert dat Paul zijn gevangene is. Ik denk dat hij andere dingen heeft om zich zorgen over te maken. Tenminste dat zou ik doen als ik hem was.'Pogba zou zijn makelaar aangemaand hebben om de scherpe kantjes van zijn communicatie af te veilen, maar veel frontaler kan men amper op ramkoers liggen.Even terugspoelen naar voorjaar 2014. Raiola polst of United interesse heeft in een terugkeer van Pogba. Die vertrok twee jaar eerder met slaande deuren naar Juventus vanwege een gebrek aan kansen. Waarna sir Alex Ferguson sneerde dat hij 'geen enkel respect' had getoond. Nu wil Pogba, ondanks een basisplaats bij Juve, graag terugkeren. David Moyes, opvolger van Fergie, is niet bereid de gok te wagen. Waarom, zo vraagt hij zich af, wil Pogba nu alweer vertrekken? En zal hij die zwerfdrift altijd hebben?Blijkbaar wel. Zowel tijdens vier succesjaren bij Juventus als tijdens het minder glorierijke vervolg bij United staat Pogba altijd met één been in de uitgang. Op z'n minst lijkt hij te dagdromen van een andere club. Al dan niet aangezet door Raiola, die zijn bankrekening vooral spijst bij transfers. Wanneer Pogba in 2016 alsnog verhuist, verdwijnt een substantieel deel van de recordtransfersom, 105 miljoen euro, in de diepe zakken van de makelaar.Niettemin is Pogba content dat hij 'terug thuis' is. 'Hij lijkt wel een kind dat terugkeert naar zijn oude school en daar de mensen aantreft die van hem houden', zegt nieuwbakken coach José Mourinho, die hem 'misschien de beste middenvelder ter wereld' noemt.Ondanks zijn kwaliteiten, vooral de handigheid om de bal te leggen waar hij wil, toont Pogba onder Mou slechts sporadisch dat hij zijn forse prijskaartje waard is. Wanneer de trainer steeds vaker de weinig sprankelende maar betrouwbare Scott McTominay verkiest boven Pogba, bevriest de relatie tussen beide heren tot een ijstijd.En dus duiken de eerste transfergeruchten op, anderhalf jaar na Pogba's blijde intrede. Volgens Pep Guardiola, door Raiola even voordien 'een hond' genoemd, bood de makelaar Pogba aan bij Manchester City. De roddels verdwijnen nooit meer helemaal. Barcelona, Real, PSG, Juventus, allen snuffelen ze uitgebreid aan Pogba. De middenvelder, eeuwig op hete kolen, pookt de speculatie maar wat graag op, immer gereed om zijn boel in een knapzak te gooien en te vertrekken.In 2018 schittert Pogba op het WK, vooral in dienst van anderen. 'Het is een plezier om te verdedigen', zegt hij. De uitbarsting van Mourinho, die al twee jaar vergeefs wat discipline tracht te schoppen in zijn ster, is net niet seismografisch waar te nemen. De WK-prestatie van Pogba versterkt het idee dat de Portugees, ooit zo'n krak als mensenmanager, niet langer het beste uit zijn toppers kan halen. Pogba bekritiseert openlijk de tactiek van Mourinho en kijkt grijnzend en met een bus olie in de hand toe hoe diens huis in brand staat.Wanneer Mourinho moet oprotten, voelt dat als een overwinning van Pogba in de Koude Oorlog. Temeer omdat de tijdelijke heropstanding van Man United parallel loopt met die van Pogba. Solskjaer zet met Ander Herrera en Nemanja Matic twee straatvegers in Pogba's rug. Gevolg: die turft negen goals en zes assists in de eerste maanden van de Noor. 'Solskjaer bracht de Pogba terug die ik kende', prijst Jesse Lingard. Ook Pogba spaart zijn lof niet voor de trainer die hij kende van de reserven van Man U: 'Voordien zat ik in de schaduw, op de bank. Nu speel ik en ben ik altijd aan het lachen.'De wittebroodsweken blijven niet duren. Nog voor het einde van vorig seizoen laat Pogba weten dat het 'een droom' is om onder Zidane bij Real Madrid te spelen. 'Iedereen binnen de club, van de manager tot de eigenaar, kent de wensen van Paul', zegt Raiola. Toch geraakt Pogba alweer niet weg. Solskjaer lijkt vastbesloten zijn team rond hem te bouwen, totdat een blessure hem het grootste deel van 2019/20 aan de kant houdt. 'Zijn mensen raden hem een operatie aan', zegt Solskjaer in december, een lapsus die erop kan wijzen dat de entourage van speler en die van club niet noodzakelijk op één lijn zitten. Pogba verpersoonlijkt namelijk ook de andere kant van de moderne voetballer, die over een eigen sportief en commercieel team beschikt. En over een aanhang op sociale media die hem volgt van club naar club.Met zijn scherpe taal insinueert Raiola dat Man United in gebreke bleef, dat het er niet in slaagde om Pogba's ambitie te evenaren. Evengoed kan de club erop wijzen dat de speler dat vertrouwen enkel met vlagen waard was. Dat hij meer energie stak in zijn toekomst dan in zijn huidige prestaties. Gespeend van professionele trots lijkt Pogba liever de weg van de minste weerstand te kiezen, die van de vlucht. Met die houding dreigt hij zijn enorme potentieel nooit helemaal te vervullen. Nu Bruno Fernandes, gekomen in de winterstop, meteen zijn stempel drukt, lijken Solskjaer en co minder geneigd om nog veel eieren te leggen onder hun probleemkind. Zeker niet als de club nog een aardig centje voor hem kan vangen. Volgens de entourage van Pogba is een verhuis naar Juventus voor alle partijen de beste oplossing. 'Italië is zijn tweede thuis', zegt Raiola. Dat riedeltje herkennen ze in Manchester nog.