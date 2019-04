Terwijl Zinédine Zidane jongleert met de namen van topspelers, kijkt circusdirecteur Florentino Pérez knarsetandend toe. Real Madrid heeft dringend nieuwe artiesten nodig, maar over wie dat moeten zijn, lopen de meningen achter de schermen uiteen.

Weg met Florentino! De boodschap verscheen op een pancarte op de tribunes tijdens de eerste minuten van Real Madrid - Celta de Vigo. Het was de eerste wedstrijd onder de teruggehaalde Zinédine Zidane, maar de sfeer in het Bernabéustadion was niet bepaald hartverwarmend.

...