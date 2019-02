Hoe Real Madrid zich voorbereidt op de toekomst

'Mijn beslissing is genomen.' De woorden van Eden Hazard die een paar weken geleden naar buiten kwamen, leken erop te wijzen dat hij komende zomer naar Real Madrid verhuist. Maar of dat ook zo zal zijn, moet nog blijken. Onze landgenoot krabt nu al een tijdje als een kwispelstaartende puppy aan de deur van het Witte Huis, maar het is nog de vraag of voorzitter Florentino Pérez straks ook effectief opendoet.

...