Hoe René Weiler toptalent Svilar naar de uitgang duwde

Het is een onverkwikkelijke historie met een afloop die niemand wou, een van de grootste vernederingen uit de carrière van Herman Van Holsbeeck. 'Alles hebben we gedaan voor die gast, maar het probleem is dat hij naar niemand luisterde', zegt de gewezen sportief directeur. 'Hij stond op het punt om de nummer twee van René Weiler te worden, waardoor hij ongetwijfeld de beker zou gespeeld hebben. Hij wilde echter tot elke prijs de nummer één zijn, terwijl Weiler vond dat hij daar nog niet klaar voor was. Het probleem met Svilar is dat hij te vroeg op een piëdestal werd gezet.'

Niet iedereen in Neerpede is het eens met die analyse. 'De club had meer moeten doen voor Svilar', zegt Mohamed Ouahbi, de trainer onder wie Svilar in 2015 zijn eerste Youth League speelde en de halve finales bereikte na winst tegen Arsenal, Dortmund, Barcelona en Porto. 'Niemand kon met zekerheid zeggen of Mile klaar was, maar men had niet alle verantwoordelijkheid bij Weiler moeten leggen.'

Geen cadeau van Weiler

Uit goede bron is te horen dat de onenigheid tussen Svilar en Anderlecht begon in mei 2017, in de week na de landstitel. Nadat ze op donderdag kampioen werden in Charleroi, restte de spelers nog een laatste match tegen Oostende op zondag alvorens ze op vakantie mochten vertrekken. De ideale gelegenheid om het werk van bepaalde jongeren, zoals Svilar, te belonen. René Weiler was er echter de man niet naar om cadeaus uit te delen. Ook in die laatste match volgde de Zwitser zijn eigen logica en stelde hij spelers op als Diego Capel, Nicolae Stanciu en Massimo Bruno. Hij zette Rubén Martínez onder de lat, die zonder optie geleend was van Deportivo La Coruña en dus vlak nadien zou vertrekken. Titularis Frank Boeckx zat op de bank, Mile Svilar in de tribune.

'Ik heb er die week bij Max de Jong (keeperstrainer, nvdr) en Nicolás Frutos op aangedrongen om Svilar te laten spelen, maar Weiler had er geen oren naar', zegt Patrick Verheyden, sinds twaalf jaar verantwoordelijk voor de jeugdkeepers bij Anderlecht. 'Weiler heeft Svilar gebroken, maar niemand heeft iets gedaan om hem dat te verhinderen. Er is een collectieve verantwoordelijkheid voor deze mislukking.'