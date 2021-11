Hij is zó goed in scoren dat het eenvoudig lijkt wat hij doet. Robert Lewandowski (33) staat bijna altijd op de goede plek. Hoe doet hij dat? En waarom is hij dit jaar topfavoriet voor de Gouden Bal?

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)

Door Süleyman Öztürk (Voetbal International)Boulevardkrant Bild vroeg Jürgen Klopp acht maanden geleden wie de beste voetballer was met wie hij had gewerkt. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. 'Robert Lewandowski', reageerde Klopp zonder na te denken. De Liverpool-trainer praat doorgaans niet in termen van de beste of beter, maar in dit geval maakte hij graag een uitzondering. Daarna kwam de uitleg. 'Het is buitengewoon wat hij uit zijn potentieel heeft gehaald', verduidelijkte Klopp. 'Hij heeft geen enkele stap overgeslagen om dat doelpuntenfenomeen te worden. Geen enkele. Hij heeft zich ondergedompeld in het spel en weet in elke situatie wat hij moet doen en waar hij naartoe moet. Lewandowski is een ongeëvenaarde machine.'De voorbije zes seizoenen maakte hij telkens meer dan veertig doelpunten voor Bayern München. De kans is groot dat de Pool daar minstens nog een jaar aan vastplakt. Na achttien officiële duels in deze jaargang staat zijn teller op 24 treffers. In het kalenderjaar 2021 was hij voor club en land tot nu toe goed voor 72 goals en 14 assists. Krankzinnige statistieken die thuishoren in de parallelle universums die zijn gecreëerd door Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. 'Robert die scoort, dat is hetzelfde als de zon die elke dag opkomt', merkte Anderlecht-huurling Joshua Zirkzee twee maanden geleden op in gesprek met Het Laatste Nieuws. De captain van Jong Oranje lette tijdens trainingen in München op. Hij ontdekte dat het geheim van Lewy zit in een bijna absurde consistentie. Hij mist niet of nooit. Dat niveau bereiken kost tijd en veel werk. Lewandowski is een voetballer die zijn eigen talent heeft moeten uitgraven. Op negentienjarige leeftijd trok hij de conclusie dat hij meer moest doen om op het hoogste niveau in Polen te kunnen slagen. Pas een jaar na zijn transfer van Lech Poznan naar Borussia Dortmund zette hij de knop écht om, vertelde hij in juni 2020 in een interview met France Football. Lewandowski was 22 en begon met hulp van Klopp op een andere manier naar voetbal te kijken. Het was alsof hij een microscoop kreeg aangereikt en door het oculair een totaal nieuwe wereld ontdekte. Vraag een paar trainers of spelers uit de Bundesliga wat zijn kwaliteiten zijn en je krijgt de schets van een droomspits. Veel completer dan Lewandowski is, kunnen aanvallers niet zijn. Toch is er één specifiek element dat bij hem beter is ontwikkeld waardoor al die andere kwaliteiten eruit schieten. De Pool is goed in bewegen. Nog preciezer: hij is goed in op het juiste moment bewegen. Wanneer hij bij de eerste paal voor een keeper of verdediger opduikt, lijkt dat vaak voort te komen uit onoplettendheid van de tegenstander. Alleen is dat een kwestie van interpretatie. Lewandowski is een meester in het timen van zijn loopacties. Hij heeft een feilloos gevoel voor het moment. 'Robert is erg intelligent', vertelde de Poolse bondscoach Paulo Sousa onlangs in gesprek met Sky Sports. 'Hij stelt altijd vragen, wil precies weten wat we van plan zijn, vraagt naar onze strategie voor specifieke wedstrijden, waarom we de ene speler boven de andere verkiezen en naar bepaalde aanpassingen. Robert luistert met aandacht als we de tactiek bespreken met het team en onszelf en de tegenstander analyseren. Hij pikt alles snel op.' Volgens Lewandowski is een doelpunteninstinct essentieel voor een spits. Het is de bron. Hij werd gescout door Borussia Dortmund omdat die club in hem een talentvolle aanvaller zag die gemakkelijk scoorde. Andersom kwam hij erachter dat hij nooit beter zou worden als hij zou vertrouwen op dat instinct alleen. In veel interviews komt hij terug op de kracht van herhaling, oefening, het leren herkennen van situaties en het uitdiepen van de gave die hij heeft. Zijn doelpunteninstinct is verbeterd en versterkt doordat hij nu al tien jaar bijna elke dag bezig is met scoren. 'Negentig procent van de goals hebben te maken met je hoofd dat nog goed werkt en je concentratieniveau', legde hij in de zomer van 2020 uit in France Football. 'Als je moe bent, zal je automatisch trager denken. In het strafschopgebied heb je slechts 0,1, misschien 0,2 seconde om na te denken, een beslissing te nemen en de interactie aan te gaan met de bal. Daarop wordt gewerkt tijdens de training, om automatische bewegingen en geautomatiseerde schoten te produceren. Of het nu met links of rechts is, dat maakt niet uit. Je moet klaar zijn. Je mag er niet aan denken, je moet het dóén. Als je te veel over je actie nadenkt, werkt dat contraproductief.'Niemand was de afgelopen twee jaar constanter dan hij. Lewandowski eigende zich een plek toe in de geschiedenis-boeken door het stokoude doelpuntenrecord van Gerd Müller te verbeteren. Normaal gesproken had hij vorig jaar de Ballon d'Or gekregen als France Football de verkiezing niet had geannuleerd vanwege de coronapandemie. Lewandowski baalde ervan, vond het onrechtvaardig gezien zijn prestaties, maar bleef stoïcijns doen wat hij nu al jaren doet. Doelpunt, wéér een doelpunt, nóg een doelpunt. Inderdaad, net als de zon die elke dag opkomt. Komende maandag zal hij een meer dan verdiende Gouden Bal-winnaar zijn.