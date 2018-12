Hoe Roberto Martínez Edmilson Jr naar Qatar dreef

Het lot van de beste speler van de vorige play-offs nam halverwege de maand mei een wending. Het moment dat Roberto Martínez zijn ruime spelerslijst met kanshebber op het WK bekendmaakt, vormt een keerpunt in zijn leven.

Edmilson Jr draait in zijn hoofd een knop om wanneer hij ziet dat zijn naam niet op de lijst staat. Waarom het niet wat verder gaan zoeken? Als hij dan toch geen Rode Duivel is, dan is er tenslotte niks dat hem hier houdt. 'Had Martínez hem meegenomen naar het WK, dan had hij allicht nog in Europa gespeeld', zegt zijn vader Edi vandaag.

Anderlecht had interesse. Marc Coucke, Luc Devroe en Hein Vanhaezebrouck, die hem al eens had uitgenodigd naar Gent om te praten, zien wat in hem. Maar zelf heeft hij geen zin om in Luik hetzelfde onthaal te moeten ondergaan zoals Steven Defour of Adrien Trebel, dat speelt mee in zijn overwegingen.

Fiorentina meldt zich ook, maar de meest concrete interesse tijdens de zomer komt van FC Porto. In het geheim wordt een ontmoeting geregeld bij Luciano D'Onofrio. De coach van Porto, Sérgio Conceição, maakt de verplaatsing en probeert Edmilson te verleiden. Alleen moet de club eerst Yacine Brahimi zien te verkopen, dus is er wat geduld nodig.

Eind juli slaat alles om. De mensen van Al-Duhail, die aan het eind van het seizoen naar België waren gekomen om een andere Standardspeler te bekijken, gaan vol voor Junior. Ze doen hem meteen een aanbod om van te duizelen. Alles raakt snel geregeld.

PSG

Al-Duhail is de schrik van de andere clubs. Sinds 2011 speelden ze zes keer kampioen en wonnen ze een pak bekers en supercups. Het is ook bij deze club, die toen een andere naam droeg, dat Eric Gerets heeft gewerkt. Het bestuur heeft Gerets trouwens gepolst toen het interesse begon te tonen in Edmilson en Gerets had alleen maar positieve woorden voor hem over.

Al-Duhail behoort tot hetzelfde netwerk als Paris Saint-Germain: de baas van de Qatarese club is de rechterhand van de sterke man van PSG.

Sfeer

'Omdat niemand hem kende toen hij hier aankwam, had hij het aanvankelijk wat moeilijk op het veld', vertelt zijn vader. 'Ze betrokken hem weinig in het spel. Het heeft even geduurd voor de andere spelers zijn kwaliteiten leerden kennen.

'Bovendien eiste de trainer een hoge pressing tijdens heel de match. Door de hitte was dat verschrikkelijk. Na de eerste match die Junior speelde, wist hij niet meer waar hij was op het eind van de match. In dat stadion was er geen airco.'

Hij speelde ook al in stadions voor het WK die 50.000 zitjes tellen en waar er hooguit 500 toeschouwers zijn. Allemaal mannen in het traditionele lange witte gewaad. Geen enkele supporter draagt een shirt van de ploeg en dus zijn er ook geen fanshops in Qatar. 'Hij mist de sfeer wel, dat geeft hij toe, zeker gezien hij van Standard komt.'

Sterren

In zijn nieuwe competitie lopen enkele wereldsterren op hun retour rond. In de Stars League van 2018/19 zijn dat bijvoorbeeld Xavi, Nigel de Jong en Samuel Eto'o.

Edmilsons ploeg speelde de kwartfinales van de Aziatische Champions League en werd uitgeschakeld door het Iraanse Persepolis. De terugwedstrijd werd gespeeld voor 100.000 uitzinnige toeschouwers.