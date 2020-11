Schalke 04 kan al 24 Bundesligaduels op rij niet winnen. Dat zorgt voor intern gerommel. Een stand van zaken.

Schalke 04 kent een moeilijke periode. Na acht speeldagen staat de werkgever van Benito Raman (26) gedeeld laatste in Duitsland met amper drie punten, evenveel als 1.FC Köln. Alleen is het doelpuntensaldo van de Königsblauen minder rooskleurig: 5-24, tegenover 8-14 voor de andere rode lantaarn. Gelukkig voor Schalke 04 is de kloof met de teams voor hen minimaal. SC Freiburg telt als veertiende 6 punten, gevolgd door het duo 1.FSV Mainz 05-Arminia Bielefeld met 4 eenheden.Het feit dat Schalke 04 al 24 Bundesligaduels op rij niet kon winnen, zorgt voor interne hoogspanning. De laatste zege dateert immers van 17 januari. Na de 0-2-nederlaag tegen VfL Wolfsburg kwam het bij een partijtje tussen de invallers tot een handgemeen tussen assistent-trainer Naldo (38) en de Bosnische aanvaller Vedad Ibisevic (36), die pas in september tekende in het Ruhrgebied. Naar verluidt zouden beiden hoofd tegen hoofd hebben gestaan en moesten ze uit elkaar worden gehaald. Een teken aan de wand dat de eenheid stevig zoek is in Gelsenkirchen.'In deze extreem zware situatie gaat het er nu om dat we ons als ploeg en club op het meest essentiële aspect focussen', geeft sportief directeur Jochen Schneider (50) mee. 'Dat zijn namelijk de directe prestaties en onmiddellijke resultaten van ons team.' Komende zaterdag wacht er immers een moeilijke verplaatsing naar Borussia Mönchengladbach, dat momenteel zevende staat met twaalf punten. Daarna volgen nog confrontaties tegen Bayer Leverkusen, FC Augsburg, SC Freiburg en Arminia Bielefeld.Er werden ondertussen wel al een aantal ingrijpende knopen doorgehakt, om de opkomende chaos en interne wrevel te bannen. Michael Reschke, sinds 2019 op post als Kaderplaner (een vorm van technisch directeur), werd per direct aan de deur gezet. Volgens Schneider wegens een verschil in visie over de sportieve toekomst.Eind september werd coach David Wagner al doorgestuurd en vervangen door Manuel Baum (41). Verder wordt de overeenkomst met routinier Ibisevic op 31 december ontbonden, terwijl de stoorzenders Amine Harit (23) en Nabil Bentaleb (26) uit de A-kern worden verwijderd en individuele trainingen zullen krijgen. Bentaleb, een Algerijnse middenvelder die in het verleden ook al moeite had met de discipline, zal volgende zomer sowieso de club verlaten. Hij is dan einde contract.De situatie van Harit ligt anders. Een groot talent, maar té wispelturig en individualistisch ingesteld. Toen Baum de Marokkaanse offensieve middenvelder, die nog een verbintenis tot 2024 heeft en een marktwaarde heeft van 20 miljoen euro, na 39 minuten wisselde tegen VfL Wofsburg kreeg hij geen blik van Harit. De pocketvoetballer verdween meteen naar de kleedkamer. 'We geven Amine de tijd om na te denken', aldus Schneider. 'Samen zullen wij er hard aan werken om deze jonge prof te krijgen op het niveau dat hij ons kan helpen.'Ook Raman heeft het dit seizoen moeilijk om zich door te zetten. De Gentenaar scoorde nog niet in de 249 minuten die hij speelde. En in zeven duels verscheen de rechterflankaanvaller nog maar twee keer aan de aftrap. Daar moet verandering in komen, als hij zich verder in de gunst wil spelen van bondscoach Roberto Martínez.