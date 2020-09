Barça terug op de rails krijgen, hoe doe je dat? De nieuwe, Nederlandse coach heeft er zo zijn idee over.

Het was een schrijnend tafereel. Na zijn laatste werkdag bij FC Barcelona reed Luis Suárez de parking af met tranen in de ogen, zo was te zien op tv-beelden van het Spaanse Gol. Al enkele weken geleden had de Uruguayaanse spits van Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mocht beschikken.

...

Het was een schrijnend tafereel. Na zijn laatste werkdag bij FC Barcelona reed Luis Suárez de parking af met tranen in de ogen, zo was te zien op tv-beelden van het Spaanse Gol. Al enkele weken geleden had de Uruguayaanse spits van Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mocht beschikken. Koeman heeft er geen problemen mee om zulke boodschappen te brengen. Hij staat bekend als een trainer die, als het moet, keihard kan zijn. Ook als speler had hij die reputatie al. Een treffende anekdote wat dat betreft: als jonge voetballer van FC Groningen gaf hij zijn broer Erwin, zijn beste vriend, in hun eerste onderlinge duel een ongenadige doodschop.In zijn eerste jaren als coach zocht hij vaak de confrontatie met jonge talenten als Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart, maar met de leeftijd - Koeman is nu 57 - is hij wat milder geworden en ging hij beseffen dat een trainer niet altijd een autoritaire figuur hoeft te zijn.En toch blijft het oppassen met de Nederlander. Niet voor niets noemen ze hem bij Barça na een paar weken al 'sargento Koeman' (sergeant Koeman). De zweep wordt niet altijd verbaal gehanteerd, de man is ook een meester in de non-verbale communicatie. Eén stuurse blik volstaat om iedereen in de pas te laten lopen. Onder Koeman gebeurt het zelden dat een speler zich voor een wedstrijd afmeldt met een pijntje of een ander excuus. Die valt uit de boot, zonder verdere uitleg.Het is precies het soort trainer dat FC Barcelona nu nodig heeft. Een charismatische coach, die de dingen zegt zoals ze zijn en die ingrijpt waar nodig zonder naar namen of reputaties te kijken. Toen Koeman enkele weken geleden in Catalonië aan de slag ging, wachtte hem een immense taak. De topclub zat in zak en as na de 2-8-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. Eerder zag het de titel naar aartsrivaal Real Madrid gaan en werd het uitgeschakeld in de kwartfinales van de Copa del Rey door Athletic Bilbao. Een seizoen zonder prijs, dat waren ze bij FC Barcelona al een tijdje niet meer gewoon.Koeman was nog maar net geland in de Catalaanse hoofdstad of hij gaf al aan dat Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Arturo Vidal en Luis Suárez hun koffers mochten pakken. Een boodschap die zijn voorgangers nooit luidop zouden uitspreken, maar kijk: Rakitic ging intussen voor 1,5 miljoen euro naar FC Sevilla, Vidal verhuisde voor peanuts naar Inter en ook Suárez werd uit Camp Nou verdreven.Met Vidal en vooral Suárez verliest Messi twee trouwe volgelingen in de kleedkamer, maar het doet weinig af aan het aura van onaantastbaarheid van de Argentijn. Dat beseft Koeman. Hij weet dat hij Messi aan zijn kant moet hebben, wil hij zijn opdracht tot een goed einde brengen.Koeman moet zijn nummer 10 het gevoel geven dat hij een trainer is die Barça weer prijzen kan doen winnen. En met dat doel voor ogen heeft de coach een aantal veranderingen doorgevoerd...Een van de problemen die Koeman meteen detecteerde, was van fysieke aard. Het is een publiek geheim dat er de laatste jaren niet met de intensiteit getraind werd bij Barça die je zou verwachten van een topclub. Dat werd cash betaald in wedstrijden tegen fysieke tegenstanders als Liverpool of Bayern München.Het motto van Koeman is: je speelt zoals je traint. Presteer je niet op training, dan ga je dat ook niet doen in een wedstrijd. De Zaandammer maakte de oefensessies meteen langer én intenser. Dat is voor sommige spelers, zeker voor de veteranen die de afgelopen jaren wel wat anders gewend waren, even aanpassen.Een ander punt waar Koeman op hamert, is discipline. Hij verwacht dat alle spelers op het aangegeven uur klaar zijn om met de training te beginnen. Ook daar werd de vorige jaren wel eens een loopje mee genomen. Soms moest er weleens op een of andere speler gewacht worden, en dan ging het niet om een paar minuutjes.Verder is Koeman ook een man die respect wil. Zo heeft hij al eens een speler die aan het praten was terwijl hij een oefening uitlegde, tot de orde moeten roepen. Koeman verwacht dat iedereen in de club ervan doordrongen is dat ze het instituut FC Barcelona vertegenwoordigen en dat ze zich dus ook conform moeten gedragen.Hoewel de spelers uit het opleidingscentrum die de laatste jaren zijn doorgebroken op één hand te tellen zijn, blijft Barça de reputatie hebben excellente voetballers voort te brengen. Koeman is een trainer die jonge talenten kansen geeft, maar dan alleen als hij vindt dat ze goed genoeg zijn én dat ze er klaar voor zijn. Riqui Puig blijkt niet aan die criteria te voldoen, want de coach gaf hem de wenk om op uitleenbasis naar een andere club te gaan. Dat is verrassend, want Puig viel eind vorig seizoen in positieve zin op. In de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (2-2) stond hij voor het eerst in de basis en tijdens die topper trok hij meer dan zijn streng. In de competitiewedstrijden daarna liet hij nog meer moois zien. Maar Koeman is dus niet overtuigd. Wie wél op speelminuten zal mogen rekenen, is Ansu Fati. De bijna 18-jarige aanvaller werd officieel overgeheveld naar de A-kern en zijn opstapclausule werd verhoogd van 170 naar 400 miljoen euro. Het wordt uitkijken naar wat dat allemaal zal geven op het veld. Afspraak zondagavond om 21 uur voor de eerste competitiewedstrijd van FC Barcelona onder Ronald Koeman. De tegenstander in Camp Nou is Villarreal. Steve Van Herpe