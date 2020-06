Niemand kan dit seizoen in La Liga betere cijfers voorleggen dan onze landgenoot.

Het was een grappig momentje tijdens zijn recente video-interview met de Spaanse tv-zender Movistar+. Achter Thibaut Courtois was te zien hoe Adriana, het vijfjarige dochtertje van de keeper en zijn Spaanse ex-vrouw, drie keer in beeld kwam.

'Ik heb daar iets kleins achter jou zien passeren tijdens het gesprek. Let op, misschien zitten er wel dieven in huis', grapte de interviewer. 'Nee,' lachte Courtois, 'mijn dochter is hier en ze kan zich blijkbaar niet inhouden om achter mij te passeren.'

Het ontspannen tafereeltje is tekenend voor de relaxte sfeer die op dit moment rond de Belgische doelman heerst.

Dat was vorig seizoen wel even anders. In de eerste plaats botste Courtois, in de WK-zomer van 2018 overgekomen van Chelsea voor slechts 35 miljoen euro, op de immense populariteit van Keylor Navas. De bescheiden Costa Ricaan, die Real aan drie CL-trofeeën had geholpen, was niet alleen geliefd in de tribunes van het Bernabéu, maar ook in de kleedkamer. 'Ik zou graag hebben dat hij blijft, want het is niet alleen een grote speler maar ook een vriend', verklaarde kapitein Sergio Ramos.

Ook in de pers werd de soms schutterende Courtois stevig op de korrel genomen. De Belg bleef echter altijd nuchter in zijn analyses en verloor zijn zelfvertrouwen niet. Per slot van rekening was hij tot beste keeper van het WK in Rusland uitgeroepen, met dank aan zijn sublieme prestatie tegen Brazilië.

Zidane is fan

Vorig seizoen was voor Real Madrid duidelijk een overgangsperiode. Het trainersverloop (Julen Lopetegui, Santiago Solari en de terugkeer van Zinédine Zidane) spreekt in dat verband boekdelen.

In de zomer van 2019 zette Zizou de keepershiërarchie echter op scherp: Thibaut Courtois zou zijn nummer één worden. Dat werd door velen gezien als een geste naar Florentino Pérez, die de transfer van de Belg in hoogsteigen persoon had doorgedrukt. Het gevolg was dat Keylor Navas naar de uitgang werd geduwd: hij vertrok naar PSG.

Intussen is Zidane ook een fan van Courtois geworden. 'Hij is onze keeper en voor mij is hij de beste', herhaalt de Franse coach graag. Het doet ook deugd om een keeper te hebben die niet aarzelt bij hoge ballen en die autoritair aanwezig is, zo valt in de wandelgangen van de Koninklijke te horen.

Zinedine Zidane maakte korte metten met de keeperskwestie: Courtois werd nummer 1, Navas moest vertrekken. © GETTY

Held van de supercup

Zeker in de tweede helft van dit seizoen is Courtois een van de steunpilaren van de ploeg geworden. In januari was hij de held in de finale van de Spaanse supercup tegen Atlético, met de redding op de penalty van Thomas Partey, die Real de overwinning schonk. Het werd zijn tweede trofee met Real, na de wereldbeker voor clubs het jaar ervoor.

De Rode Duivel had voor de match de tijd genomen om nauwgezet de voorkeuren te bestuderen van de mogelijke strafschopnemers van de Colchoneros. 'Saúl heeft me verrast, maar ik wist hoe Thomas zou trappen: hard naar mijn rechterkant.'

Door die zorgvuldige studie van de tegenstander slaagde hij erin een van zijn zwakke punten weg te gommen - de laatste jaren kon je de strafschoppen die hij pakte immers op één hand tellen. En zo kon Florentino Pérez ten overstaan van de Spaanse pers die zich verzameld had naar aanleiding van de nieuwe formule voor de supercup (in de winter en ver van huis, in Saudi-Arabië) toeteren: 'We hebben Courtois aangetrokken omdat hij de beste keeper van de wereld is. En vandaag heeft hij dat bewezen.'

Trofeo Zamora

De cijfers die Thibaut Courtois dit seizoen in La Liga kan voorleggen, verschillen dag en nacht met die van vorig seizoen. In 2018/19 incasseerde hij op 27 wedstrijden maar liefst 36 tegendoelpunten en behaalde hij slechts 8 clean sheets.

Dit seizoen zit hij aan 17 tegengoals en 12 clean sheets in 25 matchen. Dat is een gemiddelde van 0,68 tegengoals per wedstrijd. Daarmee voert hij het klassement van de Trofeo Zamora aan, een prijs die Marca jaarlijks uitreikt aan de beste keeper in La Liga (officieel staat hij nog niet op nummer 1 omdat je minstens 28 wedstrijden gekeept moet hebben om de trofee te ontvangen).

Zijn grootste concurrenten worden Jan Oblak (Atlético Madrid, 22 tegengoals in 29 matchen; een gemiddelde van 0,76) en Unai Simón (Athletic Bilbao, 23 tegengoals in 26 matchen; een gemiddelde van 0,88).

Mocht Courtois de Trofeo Zamora winnen, dan zou dat de derde keer zijn. Eerder deed hij dat al twee keer bij Atlético (met coëfficiënten van 0,78 en 0,65). Hij zou ook de eerste doelman van Real Madrid zijn die de prijs pakt sinds Iker Casillas in het seizoen 2007/08.

En Courtois kan bij een select clubje komen. Op het palmares van de Trofeo Zamora staan immers tot nu toe slechts twee keepers die het kleinood met twee verschillende clubs wonnen: Ricardo Zamora (Espanyol en Real Madrid) en Santiago Cañizares (Celta en Valencia).

