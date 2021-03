Thomas Tuchel heeft van Chelsea weer een onverzettelijke ploeg gemaakt. The Blues zitten onder de Duitser aan een serie van 12 wedstrijden zonder nederlaag. Atlético Madrid staat dus voor een gigantische taak.

Thomas Tuchel heette in de eerste contacten met Chelsea wat aarzelend te zijn, hoorde het onlinesportmedium The Athletic. Hij had wat problemen met de beperkte duur van zijn contract (18 maanden slechts, hebben ze dan geen vertrouwen in me, vroeg hij zich af) en zette vraagtekens bij de drukke kalender.

Engelse ploegen, met een in tijden van corona nog dichter op mekaar gepakt schema dan andere jaren, hebben een overvloed aan wedstrijden en de Duitser had het gevoel te weinig ervaring te hebben met zo'n druk programma. Na goed twee maanden moet je concluderen dat hij met dat ritme omkan. De match in de Champions League vanavond is al de dertiende in zijn reeks.

Brede kern

Rotatie, veel meer communicatie en tactisch meer duidelijkheid: dat zijn de grote werven waarop Tuchel werkte. Spelers zeggen nu op het veld te komen met veel meer duidelijkheid over hun eigen taken, en over de aanpak van de tegenstander. En als ze die niet uitvoeren zoals gewenst, vliegen ze desnoods na een half uur weer naar de kant, zoals Hudson-Odoi bij Southampton overkwam. Voor de hele groep werd daarna zijn proces gemaakt en verduidelijkt waar hij in de fout ging.

Tuchel kan daarbij rekenen op een kwalitatief sterke kern. In deze tijden van covid-19 met zijn besmettingen en de opeenvolging van wedstrijden is dat een grote luxe. Blessurelast in vooral het defensieve compartiment sloeg Liverpool uit de titelrace, terwijl ook Leicester City merkte dat te veel afwezigen op hetzelfde moment de regelmaat schaadt.

Chelsea stelde een brede kern samen. Ook de schuld van covid, want Lampard wilde vorige zomer wel met de borstel door die selectie, maar diverse spelers raakten niet verkocht.

Het kan nu een voordeel zijn. Chelsea is nog actief op drie fronten, al kan het er deze week twee kwijtspelen: woensdag staat een kwartfinale in de Champions League op het spel, zondag een halve finale in de FA Cup (Sheffield United komt dan naar Londen). Dat is the next step voor Tuchel, want Roman Abramovitsj investeerde niet voor niks zwaar vorige zomer. Niet om nog een keer vierde te worden in de competitie. Of het bereiken van een finale in de beker. De Rus en zijn entourage willen prijzen.

Lees meer over de evolutie van Chelsea onder Tuchel deze week in Sport/Voetbalmagazine.

