Bij Southampton toonde de nog maar 18-jarige Belg zich al opvallend sterk in de Premier League. In onze Europese gids blikken we terug op zijn reis naar de top, van de U16 van Anderlecht naar revelatie in de Premier League. Een voorsmaakje.

Ook al verloor Southampton op de openingsspeeldag van de Premier League met duidelijke 4-1-cijfers van Tottenham, toch was iedereen lovend over het debuut van de 18-jarige Belg Roméo Lavia. Het ex-jeugdproduct van Anderlecht en Manchester City heerste op het middenveld en was ronduit indrukwekkend. Lavia vertrok deze zomer naar Southampton om daar minuten te maken op het hoogste niveau, iets wat hij niet meteen kon verwachten bij City. Al zit er wel een terugkoopclausule in diens contract van 46 miljoen euro. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat Guardiola en co dat bedrag ooit voor hem opnieuw op tafel zullen leggen.

Bij Anderlecht gold Lavia al langer als een toptalent, maar zoals dat vaker gaat, vertrok hij al op jonge leeftijd naar het buitenland. Er zijn twee manieren om Neerpede te verlaten: langs de voordeur of op de toppen van de tenen in het donker langs een achterpoortje in een uithoek van het oefencomplex. Lavia koos voor het eerste, en is bijgevolg altijd welkom op Anderlecht als VIP-genodigde of als speler, maar zijn vertrek zinderde even hard na als de recente uitgaande transfers van een Eliot Matazo of een Rayane Bounida. Ondanks een waterdicht plan en gesprekken met Jean Kindermans, Vincent Kompany, Craig Bellamy en Roberto Martínez opteerden Lavia en zijn entourage na maanden onderhandelen met Anderlecht voor een contract bij Manchester City.

Geen kwestie van geld

'Het enige wat wij nog konden doen, is de koning inzetten', vertelt Kindermans met een kwinkslag. 'Maar Lavia is op een correcte manier vertrokken. Hij wist gewoon wat hij wilde. Naar Anderlechtnormen waren wij bereid om ver te gaan - zowel op sportief en op financieel vlak - maar hij koos met City voor een moeilijker pad. Hij maakte voor zichzelf de afweging: waar zal ik de beste kansen krijgen om op korte termijn in de A-ploeg te geraken? Hij zal gedacht hebben dat hij bij City sneller zou doorbreken. Bij hem was het dus geen kwestie van geld.'

Elk jaar moeten ze bij de Brusselaars afscheid nemen van een of twee toppers die denken dat het gras in het buitenland groener is dan op Neerpede. Bij elk vroegtijdig vertrek van een hoog aangeschreven jeugdspeler stellen ze zich op Anderlecht dezelfde vraag: hebben we er alles aan gedaan om die jongen te houden? 'Heel vaak is het antwoord ja. Wij kunnen uitpakken met cijfers en uitleggen dat de kans op slagen in het buitenland zoveel kleiner is dan bij ons. Maar we zullen altijd geconfronteerd worden met ouders die denken dat hun zoon het wél zal maken. We mogen ons daar niet bij neerleggen, maar wanneer onze limieten overschreden worden, moeten wij passen.'

Met de 12-jarige Joakim Lavia, die volgens ingewijden minstens even talentvol is als zijn grote broer, is de opvolging op Neerpede alvast verzekerd.

