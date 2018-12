Hoe Unai Emery voor een frisse wind zorgt bij Arsenal

'Na 22 jaar Arsène Wenger moest ik wat ramen opengooien. De stoelen op alle afdelingen een andere plek geven', zegt Unai Emery, de Baskische coach die afgelopen zomer Arsenal in handen kreeg, in een gesprek met Marca. Hij wil daarmee geen steen naar zijn voorganger gooien. 'Het was mijn bedoeling om iedereen weer te stimuleren, om de boel weer een beetje op te schudden. Ik heb Wenger één keer ontmoet en...