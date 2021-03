Jess Thorup is vijf maanden geleden teruggekeerd naar zijn thuisland Denemarken. Hoe gaat het nog het hem als hoofdcoach bij topploeg FC Kopenhagen?

Na nederlagen in Sint-Truiden en thuis tegen KV Kortrijk beslisten Ivan De Witte en Michel Louagie dat het huwelijk tussen Jess Thorup en KAA Gent erop zat. Daar kwam heel wat kritiek op, aangezien het seizoen nog maar juist van start was gegaan. Het ontslag van Thorup was voor Gent het begin van een hele trainerssaga.

De Deen hoefde niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging: een maand na zijn ontslag kon hij aan het werk bij KRC Genk, maar vijf wedstrijden later verliet hij de Luminus Arena voor FC Kopenhagen. 'Hier kon ik geen neen tegen zeggen. Ik word trainer van de grootste club van Scandinavië', legde hij toen schoorvoetend uit. Solbakken'De grootste club van Scandinavië' gedroeg zich al even niet meer volgens de haar toegeschreven rol. Vorig jaar eindigde ze tweede na Mydtjylland en verloor ze van het Kroatische Rijeka in de voorrondes van de Europa League. Toen Thorup aankwam in Kopenhagen, stonden de hoofdstedelingen slechts achtste na zeven speeldagen, weliswaar maar drie punten achter de leider. Thorup moest Ståle Solbakken vervangen. 'Geen gemakkelijke opdracht. Solbakken was al sinds 2013 trainer en een legende in Kopenhagen', vertelt Michel Wikkelsø Davidsen, voetbaljournalist en FCK-watcher voor het Deense B.T. Sport. Thorup moest verandering brengen in de matige resultaten van Kopenhagen. Dat lijkt niet te lukken. In zeventien wedstrijden kon zijn ploeg nog maar acht keer winnen en tegen de dichtste tegenstanders moeten ze meestal het onderspit delven. 'De defensie is het grootste probleem bij Kopenhagen. De tegenstanders scoren te gemakkelijk en dan is het gokken of Kopenhagen er meer kan maken', legt Davidsen uit. Play-offsVolgende week starten in Denemarken de play-offs. FC Kopenhagen staat vierde, met een troosteloze achterstand van tien punten op leider Brøndby. De ploeg van Thorup lijkt uit de titelrace te liggen. Die zal tussen Brøndby en Mydtjilland gaan. Kopenhagen moet zich op andere zaken concentreren volgens Davidsen: 'Beter presteren is de voornaamste taak op dit moment. Het enige doel is een Europees ticket. Het Europese toneel is minstens even belangrijk als de nationale competitie. Kopenhagen vergelijkt zich meer met Belgische, Nederlandse en Zwitserse clubs dan met hun Deense tegenstanders.'Toch is een tweede seizoen zonder landstitel een pijnlijke zaak voor een grote club als die uit de Deense hoofdstad. Het volgende seizoen moet het raak zijn voor Thorup en zijn team. 'Hij moet het op dit moment doen met wat Solbakken achterliet. In de laatste transferperiode haalde Kopenhagen enkel Mustapha Bundu (Anderlecht) en Lukas Lerager (FC Genoa). In de zomer moet Thorup zijn perfecte team bouwen, want volgend seizoen moet hij kampioen worden. Geen excuses', vertelt Davidsen. Ondanks de druk die op zijn schouders rust, blijkt hij in Denemarken nog steeds dezelfde lachende coach van in België te zijn. Al ziet Davidsen wel enkele verschillen: 'In vergelijking met hoe hij was toen hij Mydtjilland coachte, durft hij nu hardere kritiek te geven op zijn spelers in de pers.'