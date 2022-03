De verwachtingen lagen enorm hoog toen Juventus 70 miljoen euro op tafel legde voor zijn nieywe spits Dusan Vlahovic. Maar de jonge Serviër heeft zich op enkele weken tijd onmisbaar gemaakt en is zelfs het nieuwe uithangbord van de Oude Dame geworden.

Het is een hele opgave om het vertrek van 36 doelpunten op te vangen. Nadat Cristiano Ronaldo in de zomer de deur bij Juventus achter zich dichttrok, zat Juventus in zak en as. In de Serie A werd het vorig seizoen 'slechts' vierde waardoor coach Andrea Pirlo mocht beschikken voor oude gediende Max Allegri. Hij moest Juventus opnieuw naar de Italiaanse top leiden, maar daarvoor leek hij aanvankelijk de spelers niet te hebben. Paulo Dybala, Alvaro Morata, Moise Kean, ... Stuk voor stuk leken ze het lastig te hebben om met de nieuwe druk om te gaan.Allegri kampte met het probleem dat hij geen trefzekere spits had, iemand waar je op kan rekenen in de moeilijke momenten. Daarom zette het in januari alles op alles om Dusan Vlahovic, die op dat moment de pannen van het dak speelde bij Fiorentina, naar Turijn te lokken. De Serviër scoorde vorig seizoen al 21 keer in de Serie A en was bij La Viola opnieuw uitstekend bezig met 17 goals in 21 wedstrijden. Uiteindelijk was er 70 miljoen euro nodig om hem los te weken bij de club uit Firenze. En dat zullen ze zich bij Juventus zeker niet beklagen, want Vlahovic heeft de club in geen tijd naar zijn hand gezet.De 22-jarige aanvaller werd de man die bij ieder debuut scoorde bij Juventus. In de Serie A was het na 13 minuten raak tegen Hellas Verona, in de Coppa Italia duurde het 88 minuten vooraleer hij de weg naar de netten vond - al werd die genoteerd als een owngoal van Sassuoloverdediger Ruan Tressoldi - en in zijn allereerste Champions Leaguewedstrijd deed hij alle monden openvallen door al in de 33ste seconde (!) te scoren in de 1/8ste finale tegen Villarreal. Als we de owngoal van Tressoldi meerekenen, zit de 22-jarige Serviër al aan 5 goals in 6 matchen. Straffe cijfers, zeker als je het vergelijkt met zijn Portugese voorganger die bij geen enkel debuut wist te scoren en pas zijn eerst goal maakte na vier wedstrijden. Bovendien werden de vijf andere goals die Juventus in de laatste zes wedstrijden maakte, gescoord door vijf verschillende spelers met Paulo Dybala, Moise Kean, Matthijs de Ligt, Danilo en Denis Zakaria. Het mag gezegd worden, Vlahovic tilt deze ploeg in zijn eentje naar hogere toppen.Een nieuwe Cristiano Ronaldo is hij zeker nog niet, daarvoor heeft hij de commerciële bagage nog niet, maar wat CR7 niet kon bij Juventus, kan DV7 wel al: hij doet de ploeg beter spelen. Ronaldo kwam namelijk in een team terecht dat al goed ingespeeld was. Hij moest het gewoon nog beter maken en eindelijk nog eens die Champions Leaguetrofee naar Noord-Italië brengen. Maar dat lukte niet. Meer nog, de ploeg zakte zelfs met hem jaar na jaar meer weg.Vlahovic' taak was anders. Hij kwam in een ploeg terecht die vertrouwen miste en in volle heropbouw was. Een nieuwe leider was nodig en die rol vervult Vlahovic nu. Hij leidt de aanval, praat in op zijn ploegmaats, is niet vies om ook wat verdedigend werk te doen. Met andere woorden, hij bracht opnieuw stabiliteit bij Juventus. Want, niet te vergeten, Juventus klom in de tussentijd ook op naar een vierde plek op 'slechts' zeven punten van leiders Napoli en Milan. Wie zegt dat Juventus geen kans meer maakt op de titel? En dat heeft het in grote mate te danken aan zijn nieuwe ster.