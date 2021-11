Zaterdagavond om 18.30 uur ontvangt Union Berlin in het An der Alten Förstereistadion stadsrivaal Hertha BSC, dat altijd razend ambitieus is maar amper dertiende staat na elf speeldagen.

Het was een domper vorige woensdag, de aankondiging dat de topper in de Regionalliga Nordost (vierde klasse) tussen koploper Berliner AK en eerste achtervolger BFC Dynamo niet kon plaatsvinden. De oorzaak: een aantal coronagevallen bij de thuisploeg, de explosieve verspreiding van het virus en de quarantainemaatregelen, waardoor van voetbal geen sprake kon zijn. Trainer André Meyer, vorige week zelf nog slachtoffer, had sinds donderdag niet meer kunnen trainen. Afgelopen maandag waren er amper zeven volledig fitte spelers komen opdagen. Volgens de reglementen van de Duitse voetbalbond heb je dubbel zoveel voetballers nodig om aan een duel te beginnen. Een inhaaldatum werd nog niet vastgelegd. Maar het doet niks af van de hoogconjunctuur bij beide Berlijnse clubs, die dromen van promotie naar de 3. Bundesliga.

Bundesliga.'Het wordt een geweldige derby', voorspelt Niklas Stark aan de vooravond van de altijd geladen stadsconfrontatie tussen 1.FC Union en Hertha BSC, waarin de tweevoudig Duitse international wegens de schorsing van Rode Duivel Dedryck Boyata de aanvoerdersband zal dragen. De 26-jarige centrale verdediger vertrouwt op de compactheid en de strijdlust bij zijn ploeggenoten, want motivatie blijkt niet nodig te zijn voor deze pikante partij.De vijfde derby wordt het in de Bundesliga tegen de rivalen uit Köpenick, die de club uit het westen van de stad al meer dan een jaar onafgebroken voorblijven op de ranglijst. In november 2019 vond de eerste editie plaats bij het toen net gepromoveerde Union. Een penaltygoal van Sebastian Polter drie minuten voor affluiten zorgde ervoor dat Ante Covic kort daarna zijn job als hoofdcoach van Hertha BSC verloor. In de drie duels die nadien volgden, bleef 'Die Alte Dame' (tweevoudig kampioen, in 1930 en 1931) telkens ongeslagen. Na de 0-4, 1-3 en 1-1 hopen de mannen van Pál Dárdai die reeks ook zaterdagavond te verlengen.'Wij weten ondertussen maar al te goed hoe belangrijk deze affiche is voor onze fans', beseft Stark. 'Ook voor ons, omwille van de punten, als je naar de huidige tussenstand kijkt. Daarom zal het nodig zijn om honderd procent klaar te zijn. De afgelopen weken toonden we een goede en grotere compactheid, hetgeen veel discipline vergt. Daar moeten we ons nu opnieuw aan houden. Iedereen bij ons kent het belang. Wij weten allemaal wat er op het spel staat. Een vol stadion en een unieke sfeer, dat blijft altijd cool.'Hertha BSC stelt dit seizoen (opnieuw) teleur, ondanks de financiële inspanningen van investeerder Lars Windhorst sinds juni 2019. De aanstelling van oud-bondscoach Jürgen Klinsmann werd een flop, want na amper 76 dagen als hoofdtrainer was de oud-aanvaller al weg. Maar de droom om een 'big city club' te realiseren en een rol te spelen in de Champions League, blijft leven. In de zomer van 2020 pompte hij met zijn Tennor Holdingbedrijf nog eens 150 miljoen euro in de clubwerking. De toen 43-jarige zakenman zit ondertussen aan een inbreng van 375 miljoen euro, na een eerste injectie twee jaar geleden van 225 miljoen euro. Hij heeft 66,6 procent van de clubaandelen in handen. Officieel druist de deal niet in tegen de 50+1-regel die Duitse ploegen moet beschermen tegen een complete machtsovernamen door investeerders. Windhorst kocht aandelen van de professionele voetbaltak, de meerderheid van het stemrecht blijft echter bij moedervereniging Hertha BSC liggen.Sportief directeur Fredi Bobic, sinds 1 juli terug bij de club waar hij tussen 2003 en 2005 succesvol was als aanvaller, rekent erop dat de Poolse Krzysztof Piatek de juiste bevoorrading krijgt. 'Want hij blijft een fantastische afwerker, die in de zestien meter op zijn sterkst is en daar niet veel balcontacten nodig heeft.'Een geheel ander geluid weerklinkt bij cultclub 1.FC Union, waar de Zwitserse coach Urs Fischer (55) sinds de zomer van 2018 vanuit de tweede Bundesliga bezig is met een opmerkelijke sportieve opmars. Na de promotie op het einde van het seizoen 2018/19 volgden er een elfde en een zevende plaats, hetgeen ervoor zorgt dat 'Die Eisernen' nu zowaar al Europees voetbal spelen. Via de play-offs van de Conference League geraakten ze in de groepsfase, waardoor de Oostenrijkse aanvoerder Christopher Trimmel en co het tegenwoordig in poule E opnemen tegen Feyenoord, Slavia Praag en Maccabi Haifa.Het is verrassend en opmerkelijk dat de ploeg ook nu goed meedraait, want afgelopen zomer vond er een stevige omwenteling plaats in het profbestand. Maar liefst twaalf spelers verlieten Berlijn, veertien nieuwkomers werden verwelkomd. Op zich niks nieuws bij Union, die variatie. Personeelswijziging werd een methode, met Oliver Ruhnert als selectieverantwoordelijke en Fischer als hoofdcoach. Van de kern die de Zwitserse ex-verdediger in 2018 overnam, blijven er vandaag nog maar vijf spelers over. Belangrijk voor het duo is de vraag van wie ze afscheid nemen. Meestal gaat het om dienende spelers, wier vertrek geen vacuüm achterlaat in de kleedkamer of op het veld. Het enige wat ze wilden vermijden, was de overgang midden augustus van centrale middenvelder Robert Andrich (27) richting Bayer Leverkusen. Dat spijsde wel stevig de clubkas, met een transfersom van 6,5 miljoen euro.Gelukkig voor de technische staf en de sportieve omkadering konden wel alle andere sleutelspelers worden behouden. 'We beschikken ondertussen over een mooi kader van ervaren spelers, die het de nieuwkomers eenvoudig maken om rustig te acclimatiseren', beweert Max Kruse (33). Samen met Trimmel (34), centrale verdediger Marvin Friedrich (25) en middenvelder Grischa Prömel (26) staat de voormalige international in voor de noodzakelijke portie routine en rust.Ruhnert wil net als Fischer, die nog onder contract ligt tot 2023, verder schrijven aan het succesverhaal, waardoor hij kwalitatief en kwantitatief ingreep. Nadat hij eerder werd gehuurd van Liverpool betaalde de clubleiding circa 6,5 miljoen euro voor de definitieve aanwerving van spits Taiwo Awoniyi (24). Een nieuw clubrecord, dat de ambities weergeeft. De voormalige aanvaller van RE Mouscron en KAA Gent zorgde al voor een return op de investering, want met zeven treffers in elf Bundesligaduels is de rechtsvoetige Nigeriaan momenteel topschutter. En blijft hij vooral voor meerwaarde zorgen. Hertha BSC is dus bij deze nog eens gewaarschuwd.