'Ben tornat a casa, Xavi!' Met deze woorden maakte FC Barcelona duidelijk hoe blij het was dat de verloren zoon terug thuis was. Wat kunnen we van hem verwachten?

Ondanks de erbarmelijke financiële situatie van de Catalaanse grootmacht, kon Barça Xavi toch overtuigen tot een overstap. In 2018 sloeg Xavi het aanbod van zijn grote voetballiefde nog af, maar anno 2021 lijkt de nood toch het hoogst. Aan de zijde van voorzitter Joan Laporta, met wie Xavi voorheen allerminst de beste verhouding had gezien een wederzijds gebrek aan vertrouwen, ondertekende de nieuwe trainer voor het oog van heel Catalonië en de rest van de wereld zijn contract.Ondanks het feit dat hij bij de voorzittersverkiezing nog de kant van concurrent Victor Font koos, volgde na de plechtigheid toch een innige omhelzing met voorzitter Laporta. Na zijn passage in Qatar lijkt de Spanjaard er nu dus wel van overtuigd dat hij iets kan verwezenlijken bij de Blaugrana.De erfenis van Koeman is echter zwaar. Naast de ontslagpremie van 12 miljoen euro waarvoor Barcelona nog moet opdraaien, kampt de club ook met een hoop geblesseerden. Aan de 41-jarige Xavi om Barça er weer bovenop te helpen. Daarvoor zal hij als gelauwerd clubicoon, ondanks de eerdere twijfel van Laporta, de nodige tijd krijgen om te bouwen en zelfs fouten te maken.Dat die tijd hem goed kan doen, bewees hij reeds bij het Qatarese Al-Sadd. Hij ontwikkelde er zijn eigen spelstijl en voetbalfilosofie waarin controle over en het snel veroveren van de bal via numeriek overwicht centraal staan. Daarmee liet hij zijn ploeg geregeld enkele staaltjes van het nostalgische tikitakavoetbal brengen.De obsessie voor balbezit lijkt Xavi dan ook te erven van een van zijn leermeesters bij de Catalanen, Pep Guardiola. Toch probeert 'El Profe', zoals hij in Qatar werd genoemd, zijn eigen accenten te leggen. En dat legde hem in Qatar alleszins geen windeieren. Met 7 prijzen op twee jaar tijd bij Al-Sadd, in het weliswaar bescheiden Egypte, is zijn balans als trainer erg positief. Dit sluit nauw aan bij wat FC Barcelona in zijn voetbaltempel wil zien waardoor het nooit de vraag was of, maar eerder wanneer Xavi voor de dug-out van Camp Nou zou staan.Het zal voor Xavi belangrijk zijn om structuur te brengen in de talentvolle garde die in Camp Nou rondloopt, zeker nu er voor transfers weinig plaats is. Of dat jonge geweld in combinatie met ervaren rotten als Piqué of Busquets, met wie Xavi nog samen speelde, het potentieel heeft om de gloriedagen van weleer terug te brengen, zal moeten blijken.In zijn eerste wedstrijd op 20 november krijgt Xavi de stadsderby tegen Espanyol op zijn bord. Benieuwd of hij daar meteen indruk kan maken.Door Ruben Courant