Youri Tielemans kwam de Ligue 1 binnen als een internationale voetbalcrack, maar de wonderboy van Neerpede struikelde in Monaco alvorens weer recht te krabbelen bij Leicester. Verslag van een gestage klim richting de Europese top.

Het is een drama dat in twee bedrijven tot leven komt. Tot twee keer toe vuurt Youri Tielemans vanuit Leuven een raket af die in alle uithoeken van Europa te horen is. Met een tussenpauze van enkele dagen wordt eerst Jordan Pickford en daarna Kasper Schmeichel te grazen genomen door de zware kanonnen die bij het godenkind van Neerpede dienstdoen als benen. Heel België vraagt zich af hoe de orkestmeester van Leicester de langverwachte terugkeer van Eden Hazard in de basiself van de Rode Duivels zal overleven, terwijl ze bij de Foxes stilaan de harde realiteit onder ogen zien. Namelijk dat Tielemans, de maestro met het engelengezicht, wellicht aan zijn laatste maanden bezig is in het blauwe shirt van de Engelse landskampioen van 2016.

Tielemans bereikte daarmee een mijlpaal die van dezelfde grootteorde is als in het kampioenenjaar met René Weiler, toen hij met zijn achttien goals en vijftien assists de deur intrapte die hem naar het WK 2018 leidde. Drie en een half jaar na zijn vertrek bij Anderlecht stelt niemand zich de vraag of de 'ket' bij de drieëntwintig hoort van de nationale ploeg. Het debat gaat eerder over zijn plek in de ideale basiself van Roberto Martínez. Zijn miserabele periode bij Monaco is nog maar een vage herinnering en met meer dan 350 duels op de teller zouden we bijna vergeten dat hij nog maar drieëntwintig jaar is.Op het eerste gezicht lijkt Monaco de perfecte tussenstap te zijn voor Tielemans. De transfer wordt gefaciliteerd door spelersmakelaar Christophe Henrotay die letterlijk en figuurlijk thuis is in Monaco. Hij heeft er zijn officiële domicilie en zijn naam prijkt zelfs op het uitermate selecte lijst met genodigden voor het zwierig feestje voor de vijftigste verjaardag van Vadim Vasiljev. Henrotay gaat ook aankloppen bij Atlético Madrid en Everton, maar hij reserveert voor zijn poulain uiteindelijk een plek in de spelerskern van Leonardo Jardim. Onderweg keert hij zichzelf, zonder medeweten van Tielemans, een gigantische commissie uit voor het geleverde werk. Met het WK in zicht wordt Tielemans door Martínez aangespoord om voor een ploeg te kiezen in een hoogstaande competitie waar hij verzekerd is van speelkansen. Tielemans moet de headliner worden van de Franse titelverdediger die het jaar daarvoor de wind in de zeilen had en pas in de halve finale van de Champions League afgestopt kon worden. Maar in enkele weken tijd valt het doek over het sterrenensemble van Monaco wanneer de diva's de bühne verlaten. Bernardo Silva en Benjamin Mendy trekken naar Manchester City, Tiémoué Bakayoko tekent bij Chelsea en de nieuwe Franse sensatie Kylian Mbappé kiest uiteindelijk voor PSG. De concurrentiestrijd op het middenveld gaat echter onverminderd voort. Europees kampioen João Moutinho, een vertrouwenspersoon van Jardim, draait aan de knoppen van de ploeg en vormt een machtig duo met Fabinho. En dat gaat ten koste van Tielemans.Van Jardim wordt soms gezegd dat hij bewust afstand neemt van zijn nieuwe rekruten om hun mentale weerbaarheid te testen en Tielemans ontsnapt niet aan dat ontgroeningsritueel. In het eerste half jaar is er van communicatie tussen de twee mannen nauwelijks sprake. Zelfs na zijn geslaagd debuut in de Supercup tegen PSG, waarin hij een assist geeft aan Djibril Sidibe, krijgt hij geen bemoedigend schouderklopje van de Portugees. Alsof hij, in tegenstelling tot het bestuur, toen al twijfels had over het potentieel van de jonge Belg. 'In Monaco heb ik een wereld ontdekt waarin ik niet altijd het voornaamste aandachtspunt was', vertelde de Rode Duivel vorige lente in Sport/Voetbalmagazine. De kleedkamer van l'ASM is een vulkaan dat op uitbarsten staat. Aan de oudgedienden wordt beloofd dat er een ploeg samengesteld zal worden die op de lange termijn het gevecht kan aangaan met PSG, maar Danijel Subasic, Kamil Glik en Moutinho moeten met lede ogen aanzien hoe het bestuur tientallen miljoenen euro's oppot door de helft van de basisploeg te verkopen. 'Na het vertrek van al die spelers in de zomer was iedereen murw geslagen. De sfeer was dramatisch slecht', zegt Francesco Antonucci, een voormalig toptalent van Monaco die zijn carrière opnieuw lanceerde bij Volendam in de Nederlandse tweede klasse. 'Er hing altijd spanning in de lucht, we sleepten ons van crisisvergadering naar crisisvergadering en er waren vaak opstootjes op training. Ik herinner mij dat er op een dag zware woorden gevallen zijn tussen Jemerson en Falcao. Die hele situatie heeft clanvorming in de hand gewerkt.' De kleedkamer is een samenraapsel van Fransmannen, anciens die zich van de rest afzonderen en geen woord zeggen tegen de nieuwe spelers, Portugees sprekende spelers en jongeren. Tielemans betaalt het gelag en vindt zijn plaats niet in een wanordelijke groep die geleid wordt door een bijzonder kille trainer. 'Youri stond er vaak alleen voor bij Monaco', aldus Antonucci. Ondanks zijn isolement legt hij zich niet neer bij zijn situatie. Na een verplaatsing naar Marseille, waar hij het middenveld moest delen met Moutinho en Fabinho, belt hij naar zijn raadgever Peter Smeets om zijn mening te hebben over zijn prestatie. Smeets had het zo druk met de transfer van Leander Dendoncker naar de andere kant van het Kanaal dat hij de wedstrijd niet live kon bekijken. En uiteindelijk heeft Tielemans tot in het holst van de nacht gewacht om toch maar een debriefing te krijgen over zijn prestatie. 'Youri is iemand die blijk geeft van een grote luisterbereidheid. Zeker wanneer hij een moeilijke periode doormaakt', zegt Smeets. 'Hij is een spons. Hij neem de informatie op die hij nodig heeft en hij stoot de rest af. Dat is de manier waarop hij zaken oppikt.' Het gebrek aan vertrouwen waar hij bij Monaco onder gebukt gaat, wordt gecompenseerd door de veelbelovende woorden van Martínez. Dat blijkt andermaal tijdens een bijeenkomst met de Rode Duivels in de lente van 2018. 'Youri, ik heb jou erbij gepakt omdat je de kwaliteiten hebt om in de ruimtes te duiken en omdat je het verschil kan maken met een schot vanaf de rand van de grote rechthoek', vertelde de bondscoach destijds, die er ook van overtuigd is dat Tielemans een grote evolutie aan het doormaken is. 'Bij de jeugd moet je het jezelf moeilijk maken om vooruitgang te kunnen boeken. Maar op een gegeven moment moet je zoveel mogelijk de focus leggen op jouw kwaliteiten en je gebreken proberen te verstoppen.' Zelfs tijdens de kortstondige en doldwaze passage van Thierry Henry bij Monaco krijgt Tielemans zijn benen niet aan de praat. Het fiasco onder Henry leidt vijf dagen voor het einde van de wintermercato van 2019 tot de terugkeer van Jardim. En nog geen week later zit Tielemans in het vliegtuig richting Leicester waar hij ingehuurd wordt door Claude Puel, die op dat moment niet beseft dat hij aan zijn laatste wedstrijden bezig is aan het hoofd van de Foxes. Puel wordt al snel vervangen door Brendan Rodgers, de oud-manager van Liverpool, maar de aanpassing van Tielemans aan de Premier League staat helemaal los van de trainers die zijn pad kruisen. Met zijn dynamische en verticale manier van voetballen heerst er bij Leicester al snel eensgezindheid over Tielemans. Dankzij het geploeter van zijn metgezel Wilfred Ndidi - een duo dat in veel opzichten lijkt op zijn duet met Cheikhou Kouyaté bij Anderlecht - moet Tielemans minder verdedigen en mag hij vooral zijn kwaliteiten aanwenden om doelgevaar te creëren aan het vijandelijke doel. Tielemans geeft zijn visitekaartje af en na drie maanden en dertien Premier Leaguewedstrijden, waarin hij drie doelpunten maakt en acht assists aflevert, gaat heel Engeland overstag. 'Na zijn uitleenbeurt aan Leicester was hij felbegeerd op de transfermarkt', zegt Smeets. 'De interesse was groot, vooral van clubs met meer prestige dan Leicester.' De twintiger staat hoog op de verlanglijst van Tottenham en Manchester United, maar hij wimpelt de interesse vriendelijk af. Bij de Spurs, die nog moeten bekomen van de verloren Champions Leaguefinale tegen Liverpool, haakt Tielemans af wanneer hij vervelende verhalen hoort over Mauricio Pochettino. Een trainer die ten onrechte voorgesteld wordt als een meestertacticus en bij Tottenham aan het einde van zijn cyclus gekomen is. Op Old Trafford, waar de regeerperiode van Sir Alex Ferguson al een tijdje voorbij is, zou Tielemans in een verdeelde en luidruchtige kleedkamer terechtkomen waar een jonge nieuwkomer alle moeite zou hebben om open te bloeien. Tielemans opteert dus voor een langer verblijf bij Leicester, waar hij zijn lot verbindt aan dat van Ndidi, de jonge Engelse vedette James Maddison en de eeuwige doelpuntenmaker Jamie Vardy met wie hij snel een hechte band opbouwt. Bij Leicester krijgt de Belg de sleutel van het spel in handen. Met name omdat Rodgers een coach ziet in Tielemans, die al openlijk spreekt over het trainerschap terwijl hij nog lang niet is uitgevoetbald. Na een gelijkspel in een Europa Leagueduel met Braga, waarin Tielemans bij de rust invalt en de wedstrijd doet kantelen, bevestigt Rodgers wat hij met onze landgenoot van plan is bij de Foxes. 'Op zijn huidige positie, iets lager op het veld, kan Youri meer als playmaker fungeren en het spel nog beter dicteren.' Met de hulp en raadgevingen van Rodgers en Martínez is Tielemans uitgegroeid tot een leidinggevende figuur bij een team dat zich als een outsider gedraagt in het titeldebat. Overweegt hij op zijn 24e om de laatste horde te overwinnen die hem scheidt van de Europese top? Smeets: 'Youri heeft zijn eigen dromen. Hij wil prijzen winnen en die win je doorgaans bij een topclub. Er is veel belangstelling voor hem, maar de vraag is welke clubs voor hem interessant zijn.' Het Engelse voetbal past perfect bij de kwaliteiten van het jongetje made in Neerpede, maar Leicester is intussen zo groot geworden dat er weinig Premier Leagueclubs zijn waar hij de volgende stap in zijn carrière zou kunnen zetten. Liverpool en Manchester City zijn een optie, al is het wel zo dat het middenveld van beide ploegen overbevolkt is. Misschien moet hij gaan uitwaaien in het buitenland? De heropleving van de Serie A, met Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku als boegbeelden, is Tielemans niet ontgaan. En dan is er nog Diego Simeone, die fan is van harde werkers die ook in staat zijn om in een fractie van een seconde openingen te zien. Als we de geruchten even buiten beschouwing laten, mogen we van een ding uitgaan: het aantal clubs waar Tielemans geen basisplaats kan claimen, zijn op een hand te tellen.