Hoe Zetterberg zijn functie bij Anderlecht ziet: 'Ik wil de Jean Dockx worden van mijn periode'

'De grootste prioriteit van Anderlecht is een gedragslijn uit te tekenen - dat zou altijd het beginpunt moeten zijn - en daar is Michael Verschueren druk mee bezig. Daar zal veel tijd in kruipen, maar moeilijk gaat ook', begint Zetterberg zijn betoog. 'Anderlecht staat gelijk aan klasse. Spelers die bij Anderlecht een contract tekenen moeten weten dat de supporters spektakel eisen en dat een nederlaag niet zomaar aanvaard wordt. In vergelijking met twintig jaar geleden is het voetbal fel veranderd. Maar je moet als club trachten om je eigen principes te behouden en het DNA niet te grabbel te gooien.'

De Zweed heeft Anderlecht de laatste weken een paar keer live aan het werk gezien, zelfs naast Hein Vanhaezebrouck op de trainersbank gezeten. Wat zijn volgens hem de pijnpunten? 'Anderlecht speelt goed gedurende een korte tijdspanne, maar het kent in elke match een terugval. Ik zag de match tegen Genk - voor mij de ploeg die qua voetbal en rekrutering het verste staat in België - en de marge tussen de twee ploegen was niet groot. Maar zij hebben een Pozuelo, Trossard of Malinovski die het verschil kunnen maken als de ploeg niet goed speelt. In het verleden had Anderlecht elk seizoen dat soort spelers in de kern, maar die zijn er al een tijdje niet meer.'

'Ze kunnen allemaal voetballen. Daar ben ik van overtuigd. Maar een offensieve speler van Anderlecht moet een tegenstander kunnen uitschakelen - dat moet zelfs zijn voornaamste kwaliteit zijn. Vandaag zie ik weinig durvers in de ploeg. Amuzu toont de laatste matchen wat lef en Verschaeren probeert ook. Maar de rest? Het publiek wil spelers zien die iets ondernemen.'

De nieuwe Jean Dockx

In januari start hij officieel bij Anderlecht. Wat zal zijn functie precies inhouden? Zetterberg: 'Ik ben gewoon een lid van de staf. De nieuwe trainer en zijn assistent zullen de trainingen leiden, ik zal toekijken en af en toe mijn inzichten delen. Het wordt ook mijn taak om de spelers raad te geven en een vertrouwensrelatie met hen op te zetten. Wat ze mij toevertrouwen, zal ik niet doorvertellen aan de trainer. Met die informatie kan ik wel aan de slag om de coach te helpen.'

'Een trainer komt tijd te kort om zich met elke speler individueel bezig te houden. Op training kan hij pakweg met vijf spelers een praatje maken. Wat met die twintig andere? Mijn rol is om die jongens op te vangen. Om het moreel van de bankzitters op te krikken. Spelers appreciëren het als je tijd voor hen uittrekt.

'In mijn periode als speler was er niemand in de club belangrijker dan Dockx, maar na zijn overlijden in 2002 werd hij niet vervangen. Een club als Anderlecht heeft nochtans een type Dockx, iemand die de clubcultuur belichaamt, nodig.

'Ik wil zijn werk niet kopiëren, maar ik wil wel de Dockx worden van mijn periode. Hij was het manusje-van-alles en werd werkelijk overal bij betrokken. Hij deed de scouting - destijds is hij mij persoonlijk in Zweden komen observeren -, werkte mee de tactiek uit en werd door Constant Vanden Stock altijd om advies gevraagd voor hij een speler kocht.'

Het feit dat Hein Vanhaezebrouck er niet meer is, verandert weinig aan zijn functie, vindt Zetterberg: 'Ik ben een engagement aangegaan met Anderlecht en daar verandert het ontslag van Vanhaezebrouck niets aan. Ik had graag met hem samengewerkt, want de eerste contacten waren goed en er was wederzijds respect. Vanuit mijn persoonlijk perspectief is zijn ontslag dus een spijtige zaak.'