Zes weken lang kiest Sport/Voetbalmagazine de beste voetballer aller tijden uit een bepaald land. Deel 3: Frankrijk en het verhaal van Zinédine Zidane, de berberzoon uit de banlieue van Marseille die het tot drievoudig Wereldspeler van het Jaar schopte en Les Bleus in 1998 hun eerste wereldtitel schonk.

Het is een goeie week nadat Frankrijk zich in eigen land voor het eerst in zijn geschiedenis tot wereldkampioen voetbal kroonde wanneer we La Castellane bezoeken, de wijk in het 15e arrondissement van Marseille waar Zinédine Zidane opgroeide. De Franse spelmaker van Algerijnse afkomst maakte zich in de finale tegen Brazilië in het Stade de France in Parijs met twee doelpunten onsterfelijk en in de havenstad is sindsdien zowat iedereen op zoek naar hem. Journalisten om hem te interviewen, het stadsbestuur om hem te huldigen en het volk om hem toe te juichen. Maar hij toont zich niet. Op de redactie van de regionale krant La Provence vermoeden ze dat de drukte rond zijn persoon hem wat overvalt en dat hij daar een beetje op afknapt. 'Want hij is sowieso al iemand die de publiciteit schuwt. Hij is niet zoals Eric Cantona en David Ginola. Liever wil hij geen vedette zijn.' Groot is onze verbazing wanneer we Zizou, le héros modeste, 's anderendaags op La Castellane opeens tussen twee flatgebouwen uit een auto zien stappen.

...