Hij zou graag nog eens voor de nationale ploeg voetballen, en dus riep Zweden Zlatan Ibrahimovic na bijna vijf jaar nog eens op. En niet om samen Zweedse gehaktballetjes te eten.

Ooit kon hij kiezen tussen drie nationale ploegen: die van Zweden, die van Bosnië-Herzegovina of die van Kroatië. Iets meer dan 20 jaar geleden koos Zlatan voor Zweden, waarvoor hij op 31 januari 2001 zijn debuut maakte tegen de Faeröer (0-0). Sindsdien maakte hij 62 goals in 116 interlands. Niemand deed ooit beter voor Zweden, maar zijn laatste goal dateert al van 17 november 2015 tegen Denemarken.

Zijn laatste cap herinneren wij ons als Belgen nog beter: tegen de Rode Duivels op het EK 2016, toen Zweden met 1-0 verloor in de laatste groepswedstrijd. Met - weet u nog? - een goal van Radja Nainggolan.

Nadat hij in een eerste opwelling afscheid had genomen van de nationale ploeg, kwam er ruzie met bondscoach Jan Andersson. Die stelde, toen Zweden zich via de barrages tegen Italië plaatste voor het WK 2018: 'Zweden heeft Zlatan niet nodig.' Waarop de spits gevat repliceerde: 'Een WK zonder Zlatan is geen echt WK.'

In oktober vorig jaar noemde Zlatan Andersson nog 'onbekwaam' omdat hij Juventusspits Dejan Kulusevski niet opgesteld had. Vandaag zijn de plooien gladgestreken, nadat Zlatan had aangegeven dat hij graag nog eens voor Zweden wilde voetballen.

Met een preselectie voor de komende WK-kwalificatie-interlands tegen Georgië, Kosovo en Estland zit een return erin. 'Zlatan is zonder meer onze beste speler ooit', gaf de bondscoach onlangs nog mee, daarmee de situatie ontwapenend.

Sanremo

Verwacht wordt dat Zlatan, die een paar weken geleden weer geblesseerd uitviel met Milan, en dan maar dansend, zingend en met oneliners in zijn presentatie de show stal op het muziekfestival van Sanremo, donderdagavond in de EL-terugwedstrijd tegen Manchester United weer inzetbaar is. In Manchester haalde de Milanese club met een 1-1-gelijkspel alvast een goeie uitgangspositie.

Ook Milan heeft Zlatan dringend nodig, want in de afgelopen negen wedstrijden kon bij de rossoneri maar één spits scoren: Ante Rebic maakte een goal tegen AS Roma. Maar de laatste weken was ook Rebic niet inzetbaar, en dat verzwakte Milan. 'AC Milan zonder Zlatan en Rebic, dat is zoals Juventus zonder Cristiano en Chiesa, of Inter zonder Lukaku en Lautaro', zuchtte trainer Stefano Pioli. Wanneer hij wel fit is, tilt de 39-jarige Zlatan zijn ploeg naar een hoger niveau, met een gemiddelde van één goal om de 78 minuten in de Serie A.

Verwacht wordt dat Zlatan, als er weer geen dispuut oplaait, deze zomer zijn vijfde EK-eindronde meemaakt. No Zlatan, no party, toch?

