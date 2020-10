KAA Gent ontvangt Hoffenheim in de Europa League. Aan de zijlijn bij de Duitsers: de neef van Uli Hoeness.

Verrassend was het wel, toen Hoffenheim in juli de totaal onervaren Sebastian Hoeness als nieuwe trainer contracteerde. Een Hoeness die naam moet maken, het is een paradox.

...

Verrassend was het wel, toen Hoffenheim in juli de totaal onervaren Sebastian Hoeness als nieuwe trainer contracteerde. Een Hoeness die naam moet maken, het is een paradox.Want Sebastian (38) is de neef van Uli Hoeness en de zoon van ex-profvoetballer Dieter Hoeness. Zelf voetbalde hij nooit op hoog niveau, daarvoor was hij, als aanvallende middenvelder, niet snel en niet robuust genoeg. Maar als trainer van onder meer het tweede elftal van Bayern München, dat hij vorig seizoen in de derde Bundesliga naar de titel leidde, streefde hij naar moedig, attractief en flexibel voetbal. Eerder werkte Sebastian Hoeness bij de jeugd van RB Leipzig, net zoals Alexander Blessin, de trainer van KV Oostende. Hoog druk zetten, pressing, optimaal gebruikmaken van omschakelmomenten, werken aan details, het vormde de naar perfectie strevende Hoeness.Zo begon hij in Hoffenheim aan een avontuur in de Bundesliga, nadat hij eerder verschillende aanbiedingen afwimpelde. En zo zit hij donderdagavond in de Ghelamco Arena op de bank wanneer KAA Gent in de Europa League tegen Hoffenheim speelt. Sebastian Hoeness is een trainer die vecht tegen zijn naam. Hij heeft niet de impulsiviteit van Uli Hoeness en houdt er niet van over zichzelf te spreken. Als trainer is hij bezig aan een ontwikkelingsproces. 'Of ik het beter zal doen dan iemand anders, dat is me nog lang niet duidelijk', zei hij voor de start van de competitie. Die bezonnenheid past niet bij iemand die de naam Hoeness draagt.Bij Bayern noemen ze Sebastian Hoeness wel een groot talent. Dat moet hij nu in Hoffenheim bewijzen. Hij krijgt daar de kans om in alle rust te werken. Hoeness stuntte met zijn club toen er eind september met 4-1 werd gewonnen van Bayern München, maar euforisch deed hij daar amper over. Hoffenheim staat op dit moment in de middenmoot, met zeven punten na vijf wedstrijden. Er is vooruitgang te zien op het veld, maar er is nog veel werk. Met meer controle voetballen bijvoorbeeld, een betere balans vinden tussen aanvallen en stabiliteit. Hoeness moet de ploeg een duidelijke identiteit geven, wat dat betreft is er in Hoffenheim heimwee naar Julian Nagelsmann die daar tussen 2016 en 2019 drie jaar werkte. Zijn opvolger, de Nederlander Alfred Schreuder, slaagde er niet in de toen gemetselde fundamenten te verstevigen en werd nog voor het einde van het seizoen ontslagen.Nu moet er dus met Sebastian Hoeness een nieuw tijdperk worden ingeluid. Een groot geloof in zijn kwaliteiten als trainer is er wel: Sebastian tekende een contract tot medio 2023. Zou Uli Hoeness hierop invloed hebben uitgeoefend? Het is bekend dat de erevoorzitter van Bayern München een uitstekend contact heeft met Dietmar Hopp, de sterke man van Hoffenheim. Anderzijds was het Hoeness die er zich destijds tegen verzette dat zijn neef in de jeugdafdeling van Bayern aan het werk zou gaan. Hij vreesde dat zijn naam zich tegen hem zou keren.