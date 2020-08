Wat verwacht Benfica van Jan Vertonghen? En omgekeerd: wat verwacht de Oost-Vlaming van Benfica?

Nadat hij met Flamengo indruk maakte en Brazilië sportief overhoop zette, keerde Jorge Jesus (66) begin augustus terug naar Lissabon, om er aan de slag te gaan bij Benfica. Een contract van twee seizoenen lag er klaar voor de man die tussen 2009 en 2015 al aan de slag was bij de ploeg en er drie keer kampioen werd.

Jesus' bewegingen - of liever die van de club - op de transfermarkt maken veel duidelijk: achterin trok Benfica de ervaren Jan Vertonghen aan om de defensie leiderschap te geven en voorin wordt al een tijdje druk geprobeerd om de onderhandelingen met Edinson Cavani, net als Vertonghen 33 jaar, af te ronden. Er is concurrentie, onder meer van Atlético Madrid, maar die was er voor Vertonghen ook.

De Rode Duivel had eerst zijn zinnen gezet op een paar jaar Italië. Napoli in de eerste plaats, al kon het ook Roma zijn. Uiteindelijk haalde Benfica het, met een mooi aanbod. Dat Axel Witsel en José Mourinho lovend waren over stad en leefomstandigheden - voor Vertonghen een eis, na jaren de grijsheid van Londen - was meegenomen. Als ook Cavani tekent, heeft Benfica voorin én achterin ervaren gidsen. Zij omringen veel jong talent, ook uit Brazilië. Jesus bracht alvast drie talenten mee, opvallend wel niemand van Flamengo.

Leidende dertigers

Wat mag de linksvoetige verdediger van de ploeg verwachten? Een topstadion, veel ambitie, Champions League en misschien in een volgende fase de eindstrijd in de Europa League, veel druk van de kranten die focussen op de topploegen en per seizoen vier topwedstrijden waarin het do or die is. Die tegen Porto en die tegen Sporting. Vorig seizoen won Benfica 24 van zijn 34 competitiematchen en werd het vicekampioen, na Porto.

Ervaren verdedigers halen is niet direct de politiek van de club. Een dertiger die de verdediging komt versterken, dat hebben de fans eigenlijk al niet meer gezien sinds de zomer van 2002 en de terugkeer van Hélder (31), toen die einde contract was bij La Coruña. Hij gaf de defensie nog twee jaar leiding en trok dan nog naar PSG. In de jaren negentig deden ook Moser en Ricardo Gomes hetzelfde. Telkens bleken de dertigers leiders die niet teleurstelden in Lissabon.

Betrouwbaar

Na Mile Svilar, Axel Witsel en Michel Preud'homme is Vertonghen de vierde Belg in dienst van de Portugese topclub, die de voorbije jaren uitstekend boerde op de transfermarkt en financieel aantrekkelijke voorwaarden kon bieden.

Welke voetballer krijgen ze? Veel ervaring. Iemand met honger, cultuur en uitstekende tactische beheersing. Trouw ook: zes jaar Ajax, acht jaar Tottenham. De laatste twee seizoenen ging het daar met de speelminuten wat minder, 22 keer in de basis twee seizoenen geleden, 19 vorig seizoen. Maar op het WK, waar hij een van de uitblinkers was, toonde Vertonghen dat zijn laidback attitude naast het veld, hem op het veld minder parten speelde.

De passing van achteren uit blijft accuraat: 83 procent geslaagd vorig seizoen, boven de 87 procent het jaar voordien. Voor een topploeg als Benfica, steevast baas, is dat een troef, die opbouw vanuit de achterste linie. Defensief werd het tackelen de voorbije jaren gaandeweg minder: van de 69 tackles drie seizoenen geleden waren er maar 38 geslaagd. Twee seizoenen geleden was die verhouding 40/31, vorig seizoen 31/21. Vertonghen gaat duidelijk minder in de tackle en verliest die wel eens. Plaatsing en hem goed omringen moeten andere troeven zijn, want pressing moet je met Jan Vertonghen niet spelen. Vorig seizoen zette hij 154 keer iemand onder druk. Slechts 51 keer veroverde hij daarmee de bal. De seizoenen voordien was dat ook al een werkpunt.

Conclusie: de snelheid en de wendbaarheid zijn wat minder, maar de ervaring compenseert. Als Jorge Jesus een goed blok rond hem kan zetten, kan Jan Vertonghen bij de derde grote club uit zijn carrière nog een mooie nazomer beleven.

