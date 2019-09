Hommeles bij Juventus: Can niet ingeschreven voor Champions League

Nick Vandierendonck Medewerker Sportmagazine.be en Knack.be

Emre Can is woedend op zijn bazen van Juventus. Coach Sarri schreef hem niet in voor het miljardenbal, terwijl de middenvelder een aanbieding van PSG afwees tijdens de zomermercato.

Emre Can. © belgaimage

De Duitse middenvelder is samen met Mario Mandzukic de opvallendste afwezige op de CL-lijst van de Italiaanse kampioen. 'Ik ben woedend, er waren andere afspraken gemaakt', reageert de 25-jarige Can. Vorig seizoen was hij nog een vaste waarde onder Massimiliano Allegri maar nu Maurizio Sarri overnam, lijkt er slechts een bijrol voor hem weggelegd. Na de komst van Aaron Ramsey en Adrien Rabiot zakte Can namelijk naar de zevende plaats in de pikorde. Nochtans viel hij afgelopen weekend in tijdens de 4-3 zege van Juve tegen Napoli. Zijn non-selectie in de lijst overhandigd aan de UEFA, kwam bij de ex-Liverpoolspeler als een regelrechte schok, zo vertelde hij aan Bild. Voorlopig heeft hij ook nog geen persoonlijke uitleg gekregen van Sarri, enkel een kort telefoontje. Sarri stelde zelf wel al publiekelijk dat hij 'zware knopen moest doorhakken'. Hij hakte terwijl dus ook de vertrouwensband met Can door. Mandzukic, vorig jaar ook basisspeler, is slachtoffer nummer twee. Zijn uitsluiting van de Champions League-lijst heeft twee oorzaken. Enerzijds door het terug omarmen van Gonzalo Higuaín door Sarri en vervolgens de gehele Juve-achterban na zijn prestatie zaterdag. Anderzijds bleef een vertrek van Paulo Dybala uit deze zomer, en kreeg De Oude Dame Mandzukic zelf ook niet meer van de hand.