Fans mogen in Hongarije vanaf donderdag opnieuw sportwedstrijden, zoals voetbalduels, in openlucht bijwonen. Dat heeft de Hongaarse regering woensdagavond per decreet beslist.

Er zijn, tegen de achtergrond van de coronacrisis, wel strikte gezondheidsmaatregelen van kracht. Volgens het decreet gaat het om sportwedstrijden in onoverdekte of deels overdekte stadions en arena's. Om de regels rond social distancing te respecteren, moeten er tussen de fans telkens drie zitjes leeg blijven. Ook op de plaats achter een supporter mag niemand zitten. De Hongaarse voetbalcompetitie lag sinds maart stil wegens de coronacrisis, maar kon afgelopen weekend hervatten achter gesloten deuren.