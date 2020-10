Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: een mirakel, een zondebok en een tridente.

De Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach liep op zijn laatste benen en plots gebeurde het: Eden Hazard ging een mannetje voorbij! Weliswaar ergens aan de zijlijn en nog ver van de zone van de waarheid, maar hij had het aangedurfd en het was gelukt.

Hazard had zich in zijn invalbeurt van 20 minuten vooral beperkt tot het balletje breed leggen en dan de diepte in sprinten. Ook genoteerd: één reuzekans die hij met links in het zijnet trapte.

Maar het grootste mirakel was dat hij überhaupt op het veld verscheen. Ondanks alle onheilspellende berichtgeving van de afgelopen weken - de blessure was erger dan verwacht, het zou ook een mentale kwestie zijn,... - stond hij daar plots.

Nog niet de beste Hazard, maar zoals al vaker gezegd: hij heeft een aantal matchen nodig om op niveau te geraken. Alleen heeft hij, sinds hij bij Real Madrid tekende in de zomer van 2019, nooit meer dan vijf wedstrijden na elkaar gespeeld, behalve van midden oktober tot eind november. Tot die noodlottige trap van Thomas Meunier.

Zondebok

Ook tegen Borussia Mönchengladbach bleek weer dat Real o zo veel moeite heeft om de bal in de vijandige netten te krijgen. Meer dan twintig keer schoot de Koninklijke op doel, maar zeventien van die schoten belandden niet tussen de palen.

De grootste misser kwam op naam van Vinícius Junior. Bij een 1-0-achterstand had hij altijd moeten scoren op voorzet van Federico Valverde, maar hij raakte de bal compleet verkeerd en het leer cambrioleerde de lucht in, richting de zielloze tribunes van het Borussia-Park.

Vorig seizoen was de jonge Braziliaan goed voor 3 doelpunten in 29 wedstrijden, dit seizoen stond zijn teller al op 2 goals in 5 matchen. Het gaat dus de goede kant op, maar zijn efficiëntie in de zestienmeter blijft een probleem.

Dat lijkt ook Karim Benzema te vinden. Aan de rust werd hij in de spelerstunnel gefilmd terwijl tegen zijn landgenoot Ferland Mendy zei: 'Speel de bal niet meer naar hem! Hij doet zomaar wat, hij speelt tégen ons.' Iedereen gaat ervan uit dat Benzema het daar over Vinícius heeft.

Ook de Spaanse media maakte gehakt van de Braziliaan en kwalificeerde zijn match tegen BMG als 'erg grijs'. Bij Marca zijn ze zelfs van mening dat Vinícius de kansen die Zidane hem geeft maar blijft verkwanselen.

Tridente

De honger naar meer Eden Hazard wordt dus alsmaar groter. Feit is ook dat Benzema en Hazard het heel goed met elkaar kunnen vinden op het veld. Dat demonstreerde het duo vorig seizoen al, vooral in de eerste wedstrijden na de herneming van La Liga in juli.

Zidane droomt alleszins van een tridente Hazard-Benzema-Asensio. Het zou dus best kunnen dat we die voorhoede in november aan de aftrap zien verschijnen.

Raakt een van die drie geblesseerd, dan zit Zidane terug met de handen in het - euh - haar, want de prestaties van hun stand-ins (Vinícius-Jovic-Rodrygo) zijn tot dusver ofwel wisselvallig ofwel teleurstellend. De eerstvolgende serieuze test komt er volgende week dinsdag al aan, met de thuiswedstrijd tegen het Inter van Romelu Lukaku. Maar eerst zaterdag thuis winnen van het onbeduidende Huesca...

