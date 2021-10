Of Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United écht een titelkandidaat kan maken, zal deze weken blijken, met achtereenvolgens Liverpool, Tottenham en Manchester City als tegenstanders. Zondag komen Klopp en co op bezoek, voor een nieuwe versie van een duel met een revolutionair randje.

Op zich oogde het seizoen fantastisch voor de fans van Manchester United en Ole Gunnar Solskjaer, die vorige zomer voor het bereiken van een tweede plaats in de Premier League én de finale van de Europa League van zijn bazen een contractverlenging kreeg. Er volgde een zomer vol investeringen: eerst werd Edinson Cavani overtuigd om nog langer in Manchester te blijven, vervolgens kwamen Raphaël Varane en Jadon Sancho, bleef Paul Pogba aan boord én als toetje was er de terugkeer van Cristiano Ronaldo, weggehaald voor de neus van de stadsrivaal. Om in te cruisen kreeg de ploeg van de kalendermaker een rustige aanloop: Leeds, Southampton, Wolves, Newcastle, en dan, om Europees af te trappen: Young Boys uit Bern. Er zijn zwaardere aperitiefhapjes voor de first course.

...

Op zich oogde het seizoen fantastisch voor de fans van Manchester United en Ole Gunnar Solskjaer, die vorige zomer voor het bereiken van een tweede plaats in de Premier League én de finale van de Europa League van zijn bazen een contractverlenging kreeg. Er volgde een zomer vol investeringen: eerst werd Edinson Cavani overtuigd om nog langer in Manchester te blijven, vervolgens kwamen Raphaël Varane en Jadon Sancho, bleef Paul Pogba aan boord én als toetje was er de terugkeer van Cristiano Ronaldo, weggehaald voor de neus van de stadsrivaal. Om in te cruisen kreeg de ploeg van de kalendermaker een rustige aanloop: Leeds, Southampton, Wolves, Newcastle, en dan, om Europees af te trappen: Young Boys uit Bern. Er zijn zwaardere aperitiefhapjes voor de first course.Dat dat nodig was, bleek al in Bern, bij de eerste serieuzere beet: 2-1 verlies. Schrikken. De tweede tik - 0-1 thuis tegen Aston Villa - nadat eerder ook al West Ham het team had uitgeschakeld in de League Cup, zorgde voor een tweede frons, al kon je dat nog afdoen als een ongeval: 2,3 expected goals, maar wel 0-1. Tegen Villarreal werd de Europese uitschuiver (en die in de finale van de Europa League) in extremis goed gemaakt.Vertrokken? Helaas. Een en ander bleek window dressing. Everton thuis volgde: 1-1 gelijk en een zeer lage 0,9 xg, ondanks 72 procent balbezit. Dat die dag Anthony Martial speelde (en scoorde) en Ronaldo mocht rusten gaf al aan dat Solskjaer zocht. Vervolgens kwam een tweede waarschuwing dat het helemaal nog niet goed zat: 4-2 bij Leicester City, dat sneed door de boter en door een ploeg die niet in evenwicht was.Opnieuw nam de kritiek toe op de coach en zijn - soms te offensieve - tactiek. En dat werd er na Atalanta woensdag niet beter op: Paul Pogba, die zeer kritisch was op zijn ploegmaats en de aanpak in Leicester, startte op de bank. Scott McTominay en Fred bevolkten het centrale middenveld, Marcus Rashford (door de trainer al gevraagd om te focussen op voetbal en minder op zijn sociaal engagement) startte ook, voor het eerst pas dit seizoen. Ruststand: 0-2. United was rijp voor de slacht.Eindstand evenwel, na een zinderende tweede helft vol kansen: 3-2. De samenvatting van het seizoen in één wedstrijd. Achteraf - voor de camera's van BT - was Paul Scholes not amused. Tegen een door blessures gehandicapt Atalanta kwam je met een en ander nog goed weg, doorprikte hij het enthousiasme van de comeback - de vijftiende al sinds de start van vorig seizoen - maar tegen Liverpool (zondag) en Manchester City (zaterdag 6 november) niet.United staat in de stand momenteel zesde en daarmee is het eind oktober voor Solskjaer crisis.Eigenlijk heeft Ole Gunnar Solskjaer hetzelfde probleem als Mauricio Pochettino bij PSG: te veel goeie, aanvallende spelers. Te sterke individuen en geen balans. Je moet al sterk zijn als coach - Pep Guardiola en Jügen Klopp kunnen dat - om die te bewaken. Thomas Tuchel slaagt daar ook in bij Chelsea, maar in Parijs lukte dat ook minder. Nu en dan camoufleren Lionel Messi (met de hulp van Kylian Mbappé) en Ronaldo (met de hulp van Pogba of Bruno Fernandes) voor beide clubs een en ander, maar in wezen is er in geen van beide teams evenwicht.PSG komt daar vaak mee weg, omdat de Ligue 1 in de breedte veel minder sterk is dan de Premier League. Manchester United komt er niet mee weg. Het is te zeggen: dat vermoeden de experts, want eigenlijk weten we dat (nog) niet (zeker). Zondag pas staat het voor het eerst tegen een ploeg uit de top vijf (Leicester stond daar vorig seizoen bij, dit jaar nog niet). Zondag wordt dus een echte waardemeter voor Ronaldo en co.Het probleem is evenwicht. De 4-2-3-1 is in balverlies vaak een 4-2-4, als de flankmiddenvelders verdedigend niet terugplooien. Of een 4-1-5, als Pogba, in de Premier League al goed voor 7 assists, niet voldoende gedisciplineerd is in balverlies. Tegen Atalanta zagen we Fernandes nog een keer in een glansrol: hij zette acht kansen op en zijn expected assists (1,19) was het hoogste cijfer sinds zijn overstap van Lissabon. In de competitie hebben volgers het gevoel dat de komst van Ronaldo, die minder druk zet in balverlies, hem noopt tot meer lopen zonder bal en dat hij daardoor aan de bal minder fris is.Vandaar de scepsis van Scholes en andere waarnemers. Dat het allemaal nog iets te veel (én te weinig) georkestreerde chaos is: veel talent aan de bal, veel kwetsbaarheid zonder. Vandaar ook dat de fans van United - #oleout was na Leicester trending op Twitter - zo hevig uithalen naar hun held van vroeger. Ploegmaat van Scholes overigens; het tekent de spanning op Old Trafford. Scholes en ook Rio Ferdinand zijn in hun analyses op tv maar een koele minnaar van het gebeuren bij Manchester United. Het publiek is voorlopig nog verdeeld, bleek ook tegen Atalanta. Toen het rustsignaal klonk, was een deel het team aan het uitfluiten, een ander moedigde de spelers aan. Zij mochten 45 minuten later dansen, na de derde Europese goal al van Cristiano.Wat wordt het zondag tegen Liverpool, een match met een revolutionair randje? Misschien weet u nog dat dat duel vorig seizoen had moeten worden gespeeld vlak nadat het nieuws rond de Super League bekend werd. Op 2 mei was dat. Dat de Amerikanen een leidende rol hadden genomen in de break away was toen een doorn in het oog van de fans. De zoveelste druppel, waarna ze het vertrek van de Glazers eisten. Ze drongen toen het stadion binnen, waarna de wedstrijd werd uitgesteld naar donderdag 13 mei. Eindstand: 2-4. Firmino en co sneden er die avond door als boter. Gelukkig kon dat geen kwaad, United bleef tweede en het leidde tot de serieuze investering waarmee we dit verhaal begonnen.Wat wordt het zondag?