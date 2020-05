Dit is het verhaal van Hugo Cuypers, een jonge twintiger die het net niet haalde bij Standard, vicetopschutter werd in tweede klasse in Griekenland en verzeild raakte in een transferoorlogje tussen Olympiacos en AEK Athene.

Als jonge snaak mocht Hugo Cuypers ooit anderhalf jaar niet voetballen door groeistoornissen en in de laatst fase van zijn post-formatie werd hij afgeremd door kleine blessures.

Die twee gebeurtenissen bleken slechts een voorbode te zijn op wat hij in zijn eerste jaren als profvoetballer zou meemaken. Medio 2017 moest Cuypers om extrasportieve redenen Standard langs de achterdeur verlaten en door een kwalijke driehoeksverhouding tussen zijn Griekse werkgever Ergotelis, Olympiacos en AEK Athene speelde hij vorig seizoen geen minuut.

Alsof zijn 22 doelpunten in de Super League Greece 2 en zijn titel van vicetopschutter enkele maanden daarvoor een maat voor niets waren geweest. 'Ik heb in mijn carrière héél veel pech gehad, maar dat ligt nu achter mij', zegt Cuypers. 'Ik zou voor niets of niemand mijn beslissingen willen terugdraaien.'

Laten we beginnen bij de periode na je 22 doelpunten bij Ergotelis in het seizoen 2017/18. De eerste club die kwam aankloppen was landskampioen AEK Athene. Waarom heb je hun aanbod geweigerd?

Hugo Cuypers: 'In april is mijn raadgever naar Griekenland afgezakt om te peilen naar de interesse van clubs in eerste klasse. Een paar weken later vroeg Ergotelis of ik een transfer naar AEK zag zitten en ik heb toen positief geantwoord. AEK was net kampioen geworden en op dat moment waren ze mijn eerste keuze.'

'Een eerste aanbod werd door Ergotelis afgeslagen, maar na een forse verhoging waren de twee clubs rond. Toen we over mijn contract zijn beginnen te onderhandelen met AEK is de situatie ontspoord. Hun financiële voorstel was aan de lage kant, maar we stonden open voor dialoog. Komende van tweede klasse kon ik het mij niet permitteren om abnormale bedragen te vragen.'

'Maar het was vooral de houding van het AEK-bestuur die ons stoorde. We namen toen een besluit: met die mensen willen we geen deal sluiten.'

Bij AEK waren ze zeker van hun stuk. Op YouTube circuleerde er zelfs een filmpje dat suggereerde dat je getekend had.

Cuypers: 'AEK had mijn transfer al aangekondigd aan sommige kranten. Dat bedoel ik dus met hun attitude... De supporters van AEK werden helemaal gek. Ze dachten dat de op een na beste doelpuntenmaker van tweede klasse bij hen zou komen spelen. Ik kreeg via sociale media honderden berichten om mij te verwelkomen. Niet normaal.'

'Voor mij was AEK een afgesloten hoofdstuk en ik heb in een paar interviews een transfer geminimaliseerd. Ik wilde de fans doen inzien dat ik nooit naar AEK zou gaan. Daarna begon het negatieve commentaren te regenen. Niet dat ik schrik had voor fysiek geweld, maar die heftige reacties hebben mij ertoe aangezet om na de zomerstop in België te blijven.'

ATLETIEKTRAININGEN

Heeft Ergotelis jou in een bepaalde richting proberen te pushen?

Cuypers: 'Ergotelis is zich blijven vastklampen aan hun akkoord met AEK. Elke andere optie dan AEK werd meteen geweigerd en Olympiacos was zeker geen alternatief. Je moet niet ver zoeken waarom: elke kleine club in Griekenland is verbonden aan een van de topclubs. En Ergotelis kon gelinkt worden aan AEK. In feite reguleren PAOK, Olympiacos, AEK en Panathinaikos alles. Ik heb van de technisch directeur van Ergotelis gehoord dat hij zelf onder druk werd gezet door AEK om de transfer erdoor te krijgen.'

'Eind augustus dacht ik dat er een oplossing in de maak was aangezien ik mijn laatste contractjaar inging. Maar bij Ergotelis wilden ze niet zwichten. Ze dachten wellicht dat ik liever naar AEK zou gaan dan een jaar langer in tweede klasse te blijven. Maar wij hebben ook geen krimp gegeven.'

Door die vastberadenheid heb je vorig seizoen geen minuut gespeeld. Je bent zelfs maanden niet in Griekenland geweest. Had je van Ergotelis de toestemming gekregen om in België te blijven?

Cuypers: 'Door alles wat er bij Ergotelis was gebeurd, voelde ik mij niet meer op mijn gemak in Griekenland en we hebben toen beslist om pas in januari terug te keren naar daar.'

Riskeerde je geen ontslag om dringende redenen?

Cuypers: 'Dan had de club mijn contract maar moeten ontbinden... De twee partijen zijn in de fout gegaan en de situatie kwam ons uiteindelijk beide goed uit.'

'In de atletiek wordt er met minder middelen veel harder getraind. Voetbal is een luxesport.'

Wat heb je al die maanden gedaan om fit te blijven?

Cuypers: 'Vanaf juli ben ik zes keer per week beginnen te trainen met personal coach Damien Broothaerts (voormalig Belgische topatleet, nvdr). Door zijn ervaringen in de atletiek hebben we vooral gewerkt op snelheid en beweeglijkheid. Trappen op en af lopen, meermaals over een helling sprinten aan een maximale snelheid en dat soort dingen. Ik kreeg zes keer per week het soort prikkel dat een speler hooguit een keer moet ondergaan tijdens een normale trainingsweek. Op zondag was ik helemaal op.'

'Ik heb in die periode ondervonden dat er met minder middelen veel harder getraind wordt in de atletiek dan in het voetbal. Atleten gaan constant in het rood en ze weten dat hun prestaties tot op een honderdste van een seconde afgemeten worden. Ik heb in de praktijk ondervonden dat voetbal een luxesport is.'

Waren er dagen dat je een training hebt afgebeld omdat je het niet meer zag zitten?

Cuypers: 'Ik moest elke keer van Luik naar Brussel pendelen, maar ik heb geen enkele trainingsdag geskipt. Ik was met een doel in België gebleven en daarvoor moest alles wijken. Ik heb weet van jonge spelers die einde contract zijn bij Standard of Anderlecht, maanden zonder club zitten en af en toe gaan joggen om in conditie te blijven. Na een tijdje dooft hun motivatie uit en is het gedaan met hun profcarrière.'

'Ik ben een jaar lang gedisciplineerd verder blijven trainen. En op conditioneel vlak ben ik nooit zo sterk geweest. Mijn fysieke tests in januari waren beter dan op het einde van mijn eerste seizoen bij Ergotelis.'

SUBTIELE PESTERIJEN

Hoe werd je in Ergotelis onthaald toen je in januari terugkeerde?

Cuypers: 'De spelers begrepen niet waarom ik AEK had afgewezen. Elke Griekse voetballer zou daar bij wijze van spreken gratis gaan spelen.'

En hoe was de reactie van het bestuur?

Cuypers: (lacht) 'De eerste drie dagen verliepen prima. Ze waren blij dat ik terug was, ze waren zogezegd nooit van plan geweest om de situatie zo te laten escaleren, et cetera. Toen mijn raadgever vertrok, begon het bestuur druk op mij te zetten. Ze zeiden: zolang je niet bijtekent, speel je niet. Ik vroeg bedenktijd in de hoop dat ze mij intussen zouden laten spelen, maar ze bleven bij hun standpunt.'

'Er zijn nooit harde woorden gevallen - de pesterijen waren eerder subtiel. Er waren dagen dat ik niet mee mocht trainen. En wanneer ik uitleg vroeg, haalden de trainer en de directie een ander discours boven.'

Was de ploeg zo goed dat ze een van de beste aanvallers van de competitie zomaar aan de kant konden schuiven?

Cuypers: 'Volgens mij niet... Op mijn expliciete vraag aan het management waarom andere eindecontractspelers minstens op de bank mochten zitten en ik niet heb ik nooit een zinnig antwoord gekregen. En waarom liet Ergotelis in augustus en in januari twee keer de kans liggen om mij te verkopen? Het is onbegrijpelijk dat ze mij liever gratis lieten gaan dan geld te krijgen van Olympiacos. AEK had daar zeker iets mee te maken. Ik kan niets anders bedenken.'

In juni van vorig jaar was het eindelijk zover en mocht je een contract van vier jaar tekenen bij Olympiacos. Was het dat allemaal waard?

Cuypers: 'Mijn entourage en ikzelf hebben bepaalde principes die waardevoller zijn dan geld. Ik heb een jaar van mijn carrière opgeofferd, maar ik ben mijn principes wel trouw gebleven.'

'De spelers van Ergotelis begrepen niet waarom ik AEK had afgewezen. Elke Griekse voetballer zou daar bij wijze van spreken gratis gaan spelen.'

Je had in mei van 2018 al voor Olympiacos gekozen. Kreeg je garanties dat zij een jaar op je zouden wachten? Het blijft voetbal...

Cuypers: 'Zolang er niets getekend was, had ik geen honderd procent zekerheid over hun intenties. Ik wist dat er voor mij een contract klaarlag bij Olympiacos en daar trok ik mij aan op. Ik heb héél lang uitgekeken naar die eerste training bij Olympiacos.'

Hoe verliep de voorbereiding met Olympiacos?

Cuypers: 'De eerste twee weken was ik, zeg maar, op proef. Ik moest mij bewijzen omdat ik al meer dan een jaar geen officiële matchen meer had gespeeld. Mijn fysieke testen waren zo goed dat de trainer mij mee op stage nam naar Polen.'

'Ik was niet helemaal verbaasd dat ik tijdens de stage een dipje kreeg. Ik wist dat ik moeite zou hebben om vijf trainingsweken op topniveau zomaar te verteren. Na de stage heeft de trainer mij apart genomen om te zeggen dat ik uitgeleend zou worden.'

Was dat een opdoffer voor jou?

Cuypers: 'Totaal niet. Ik speelde vlot mee op training en in de voorbereidingsmatchen. Maar niet om te zeggen: oké, dit seizoen zal ik speelkansen krijgen. Ik zou het zelfs moeilijk gehad hebben om elke week de selectie te halen. Mijn ex-ploegmaats hebben zich verre van belachelijk gemaakt in de Champions League tegen Bayern Munchen en Tottenham en ze schakelden Arsenal uit in de Europa League. Zou het gezien mijn voorgeschiedenis een schande geweest zijn om telkens naast de kern te vallen? Ik vind van niet.'

LAUWE BELGISCHE RESPONS

Is een terugkeer naar België ooit aan de orde geweest?

Cuypers: 'Nee, want er heeft zich geen enkele Belgische club concreet gemeld voor mij. Ben ik daardoor verrast? Nee. Ik bekijk het vanuit het standpunt van een Belgische eersteklasser. Ze hebben mij nooit zien spelen - het is namelijk moeilijk om aan beelden te geraken van wedstrijden uit de Griekse tweede klasse - en ze wilden geen speler aantrekken die een heel seizoen aan de kant had gestaan. En ik had geen zin om ergens derde of vierde spits te zijn.'

En dus koos je voor een uitleenbeurt aan Ajaccio in de Franse Ligue 2, een competitie waarin vooral verdedigd wordt.

Cuypers: 'De twee clubs komen goed met elkaar overeen - de voorbije jaren zijn vier spelers van Ajaccio naar Olympiacos gegaan - en de Ligue 2 is een competitie waar veel scouts op afkomen. Ik weet dat er sowieso iets uit de bus zal komen als ik hier veel minuten kan maken, maar mijn eerste optie is terugkeren naar Olympiacos.'

'Ik wil horen wat zij met mij van plan zijn. In het beste geval nemen ze mij op in de kern als een van de drie spitsen. Ik heb in Griekenland naam gemaakt en ik wil in dat land het liefst carrière maken bij Olympiacos.'

'Ik kan mij inbeelden dat het financiële plaatje van een club veel belangrijker is dan het welzijn van één individuele voetballer.'

Er is veel op jou afgekomen de voorbije drie seizoenen. Was het niet té veel voor een jonge twintiger?

Cuypers: 'Van een ding heb ik spijt: dat ik na mijn topseizoen bij Ergotelis niet meteen aan de voorbereiding ben kunnen beginnen bij Olympiacos. Maar door die hele episode zijn mijn ogen opengegaan. Clubs verbergen veel voor hun spelers. Ik vermoed dat ik maar een fractie weet van alles wat er in de bestuurskamers gebeurt.'

'Voetbal is business en daar kan ik mee leven. Ik kan mij inbeelden dat het financiële plaatje van een club veel belangrijker is dan het welzijn van één individuele voetballer.'

Je hebt de hoofdrol gespeeld in een paar intriges. Heb je de indruk dat je je carrière zelf in handen hebt?

Cuypers: 'Nee, maar ik kan ook niet zeggen dat ik louter van mijn makelaar afhang. Ik heb tot nu toe altijd gespeeld waar ik wilde spelen. Dat is ook de reden waarom ik een jaar uit beeld was. Het is misschien naïef van mij, maar ik probeer zoveel mogelijk te vertrouwen op mijn makelaar en mijn werkgever.'

'Ik houd mij dus niet bezig met randzaken. Ik concentreer mij op de trainingen, de wedstrijden en mijn persoonlijke levensstijl. Dát zijn zaken waar ik controle over heb. En dan kan ik enkel hopen dat alle puzzelstukken in elkaar vallen.'

