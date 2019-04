Huub Stevens feest, ondanks mijlpaal, nog niet met Schalke 04

De 65-jarige Nederlandse (interim)trainer bij de Königsblauen wil zich plaatsen voor de halve finales van de DFB Pokal, via winst op Werder Bremen.

'Ik ben een blauw-witte. Als de club in de problemen zit en mij contacteert, dan is het heel moeilijk om nee te zeggen', verklaarde Huub Stevens op 15 maart, toen hij zijn pensioen onderbrak na drie jaar om de ploeg uit Gelsenkirchen tijdelijk (want tot het einde van het seizoen) met clubicoon Mike Büskens over te nemen van de doorgestuurde Domenico Tedesco. Die 33-jarige coach kreeg van de nieuwe technisch directeur Jochen Schneider na de pijnlijke 7-0-afgang in de CL tegen Manchester City te horen dat er een einde kwam aan de samenwerking (...