In de zomer van 2019 kondigden RSC Anderlecht en KRC Genk allebei een opvallende transfer aan. Kemar Roofe, een Engels-Jamaicaanse aanvaller van Leeds United die tien jaar geleden nog in IJsland voetbalde, voegde zich bij Vincent Kompany in Anderlecht. Ianis Hagi, zoon van voetballegende Gheorghe Hagi, tekende voor de Limburgers. Met een transferprijs van respectievelijk zes en vier miljoen euro waren beide heren niet goedkoop.Toch was het voor de twee geen geslaagd huwelijk. Hagi blonk voornamelijk uit met zijn tweevoetigheid, maar verder dan zeven basisplaatsen in de eerste seizoenshelft kwam hij niet. Op zoek naar speelminuten trok hij na een half seizoen al naar Rangers. Het betrof een uitleenbeurt met een aankoopoptie, die de club uit Glasgow dan ook lichtte. Roofe bleek dan weer niet het spitsprofiel dat Kompany & co voor ogen hadden, dus was zijn Belgisch avontuur na een jaar alweer voorbij. Ook hij trok naar het Ibrox Stadium.Na jaren financieel wanbeheer volgde in 2012 een liquidatie van Rangers FC, waardoor de Schotse recordkampioen een herstart moest nemen op het vierde niveau in de voetbalpiramide. Alle voetballiefhebbers moesten de iconische Old Firm Derby tussen Rangers en Celtic missen, maar in 2016 promoveerde de blauwe club uit Glasgow al terug naar het hoogste niveau. Terwijl die terug timmerde aan de weg naar de top, won Celtic negen opeenvolgende landstitels tussen 2011 en 2020.Onder leiding van Liverpoollegende Steven Gerrard slaan de Rangers sportief de weg in van het moderne voetbal. De Engelsman hanteert voornamelijk een aanvallende 4-3-3-opstelling. "Het is een aanvallende stijl gebaseerd op balbezit. De technisch begaafde flankaanvallers vallen aan tussen de flankverdediger en centrale verdediger om ruimte te maken voor een overlappende flankverdediger", analyseert de gespecialiseerde website The Coaches' Voice. Een stijl die nogal doet denken aan Liverpool onder Jürgen Klopp.Daarin concurreren Ianis Hagi en Kemar Roofe voor de aanvallende flankposities. In 41 wedstrijden dit seizoen stonden beide heren amper 15 keer samen op het veld, veelal via invalbeurten. Daarin assisteerden ze elkaar elk eenmaal. Toch lijkt die concurrentie productief te werken. Roofe is met twaalf doelpunten de op één na beste schutter dit seizoen voor The Light Blues, terwijl Hagi met elf assists de op twee na meeste doelpunten aangegeven. Kapitein en rechtsachter James Tavernier leidt beide klassementen met zeventien goals en vijftien assists.The Gers verloren dit seizoen nog maar één wedstrijd: de kwartfinale in de Schotse League Cup tegen St. Mirren. In de Europa League topte het poule D met Benfica, Lech Poznan en Standard als tegenstrevers. Met achttien punten voorsprong in de Scottisch Premiership lijkt het ook weg te lopen met de landstitel.In de groepsfase van de Europa League stonden de ex-Pro Leaguespelers nog eens op een Belgisch voetbalveld. De afspraak was op 22 oktober in Sclessin. De wedstrijd werd qua kansen gedomineerd door de bezoekende ploeg, maar tot de laatste minuten bleef het lang bij een krappe 0-1-voorsprong.In de slotminuten dribbelde invaller Roofe op zijn eigen helft stuntelig langs drie Luikse verdedigers en zag hij Standarddoelman Bodart ver voor zijn doellijn staan. Met een zondagsschot vanaf de middellijn trapte de ex-Anderlechtspeler het beslissende doelpunt binnen, eentje dat hij nooit meer zou vergeten. 'Een moment van wereldklasse', beaamde zijn coach. 'Het is het beste doelpunt dat ik live heb gezien.'Recent werd ook Hagi nog overladen met complimenten van the boss. Na een iets tragere start wordt hij nu gezien als een sleutelspeler van de ploeg, zeker tegen gesloten defensies."Hij bestudeert voetbal en zoekt altijd hoe hij kan verbeteren, zowel fysiek, technisch of tactisch", wist Gerrard eind januari. "Je moet hem haast van het trainingsveld sleuren en hij zit vaak bij de videoanalisten. Het is een droom om met hem te werken."