De kogel is door de kerk. Zlatan Ibrahimovic heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contractverlenging bij AC Milan tot eind juni 2021. Naar verluidt gaat hij komend seizoen zeven miljoen euro verdienen.

De 38-jarige Zweed keerde in januari terug bij Milan na een avontuur in de MLS bij LA Galaxy. Eerder speelde hij tussen 2010 en 2012 al voor Milan. Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic het voorbije seizoen een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de Europa League van de Rossoneri. Milan eindigde na een inhaalrace uiteindelijk als zesde. Maandag werkte de Zweed, in het gezelschap van onder meer onze landgenoot Alexis Saelemaekers, zijn eerste training van het nieuwe seizoen af in het trainingscentrum Milanello. Het nieuwe seizoen in de Serie A start op 19 september. (Belga)