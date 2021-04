De Italiaanse voetbalbond heeft het onderzoek naar het akkefietje tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic in de bekerwedstrijd tussen Inter en AC Milaan afgerond. Beide spelers en hun clubs komen er met een boete vanaf.

Ibrahimovic moet 4000 euro ophoesten, Lukaku 3000. Hun clubs worden medeverantwoordelijk geacht. Milan moet daarom 2000 euro betalen, Inter 1250.

De spitsen van Inter en AC Milaan kwamen op 26 januari neus aan neus te staan tijdens de door Inter met 2-1 gewonnen kwartfinale. Ibrahimovic sleurde tijdens het opstootje een verhaal over de moeder van Lukaku erbij. Die zou Lukaku begin 2018 op weg hebben gezet naar een vertrek bij Everton, een zet die haar was ingefluisterd na een voodooritueel op een pelgrimstocht. Lukaku kon de sneer van Ibrahimovic maar matig appreciëren en beledigde vervolgens Zlatan en zijn gezin. Microfoons konden de woordenwisseling tussen beide aanvallers in een leeg San Siro oppikken.

Racisme?

De twee kregen na hun opstootje elk een gele kaart, wat hen een schorsing kostte. Begin februari opende de Italiaanse federatie een onderzoek naar 'onsportief gedrag en provocerend taalgebruik'. Ook werd onderzochr of Ibrahimovic racistiche bewoordingen gebruikte, iets wat de Zweed al ten stelligste ontkende en waar hij uiteindelijk ook niet schuldig aan bevonden werd.

