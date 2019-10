Zlatan Ibrahimovic heeft vandaag een filmpje op Instagram gezet waarin hij vertelt dat hij zal terugkeren naar Spanje. Maar het kan ook om een grap of een reclamestunt gaan...

Het ziet er met de dag meer naar uit dat de Zweedse topspits Zlatan Ibrahimovic zal vertrekken uit Amerika. Daar speelt Zlatan momenteel voor LA Galaxy, maar in een interview heeft hij al laten weten open te staan voor een vertrek. En zeker nu hij met zijn team is uitgeschakeld in de play-offs van de MLS, de Amerikaanse voetbalcompetitie. Bovendien loopt zijn contract bij de Amerikaanse club eind dit seizoen af.

'Hola España, guess what? I'm coming back.' Dat was het grote nieuws dat de Zweed te melden had in een filmpje op Instagram. Als we Zlatan mogen geloven, zullen we de 38-jarige spits dus gauw in het shirt van een Spaans team zien. Alhoewel... Het is niet meteen duidelijk dat het hier wel echt om een aankondiging gaat over de terugkeer naar de competitie. Het kan ook gewoon een promostunt zijn en wil hij gewoon zeggen dat hij Spanje nog eens zal bezoeken.

Eerder speelde Zlatan al twee seizoenen (2009-2011) bij FC Barcelona aan de zijde van Lionel Messi en onder de leiding van Pep Guardiola. Daarna ging hij nog naar onder meer AC Milan en PSG.