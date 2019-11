Een nieuwe club om te gaan spelen heeft Zlatan nog niet gevonden. Hij wordt wel mede-eigenaar van de Zweedse club Hammarby.

Zlatan Ibrahimovic gaat dan toch niet voetballen bij Hammarby, een Zweedse eersteklasser. De 38-jarige Zweed postte dinsdag op zijn Instagrampagina nog een filmpje waarin zijn naam verschijnt op een shirt van de Zweedse eersteklasser, maar daags nadien laat de club weten dat Ibrahimovic aandeelhouder wordt.

Ibrahimovic, die een kwart van de aandelen in handen krijgt, wil van Hammarby "de grootste ploeg van Scandinavië" maken. "Hammarby is een fantastische club met gepassioneerde fans", verklaarde de spits. "In de toekomst moet iedereen weten waar de club voor staat. Alle mensen moeten het logo kennen."

De 38-jarige Zweed speelde het voorbije anderhalf jaar in de MLS voor LA Galaxy. Hij scoorde er 53 doelpunten maar een prijs kon hij de Californiërs niet bezorgen. Over zijn toekomst blijft de goalgetter vaag. Vorige maand hintte 'Ibracadabra' in een andere post nog op een terugkeer naar Spanje, maar dat bleek slechts een publiciteitsstunt. Zijn naam werd de voorbije maand ook al in verband gebracht met Italiaanse clubs als AC Milan, Bologna en Napoli. Ook het Braziliaanse Flamengo en de Australische kampioen Perth Glory passeerden de revue.

Hammarby werd één keer Zweeds kampioen, in 2001. Het voorbije seizoen, dat deze maand eindigde, werd de club derde. In april begint de nieuwe competitie weer in Zweden.