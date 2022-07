Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 4: Ada Hegerberg.

Ada Hegerberg (27 op 10 juli) maakte haar stappen in het voetbal jarenlang samen met haar zus Andrine (29). De jongste van de Hegerbergzusjes maakte bij het Noorse Kolbotn IL al op haar 15de haar debuut in het professionele vrouwenvoetbal. Daarna maakten ze samen de overstap naar een andere topclub in hun geboorteland, Stabaek, waar ze werden beschouwd als de grootste talenten van het Noorse vrouwenvoetbal.

Haar debuut voor de nationale ploeg maakte Ada Hegerberg al op 16-jarige leeftijd. In januari 2013 sloten de zussen - dan 17 en 19 jaar oud - opnieuw een contract af bij dezelfde ploeg. Dit keer bij de Duitse topclub 1. FFC Turbine Potsdam.

Een straffe tante omdat...

... ze als absolute ster van de Noorse nationale ploeg vijf jaar lang niet wilde uitkomen voor haar land. Een onenigheid met de Noorse federatie lag eraan ten grondslag, onder meer de vergoedingen voor de vrouweninternationals zinden haar niet.

Na het EK van 2017 kwam ze zo tot de rigoureuze beslissing zich niet meer beschikbaar te stellen. Dit voorjaar gaf de 27-jarige Hegerberg te kennen opnieuw voor haar land te willen uitkomen.

Opvallende weetjes

1. In Duitsland splitsten de zussen voor het eerst toen Andrine naar Zweden vertrok. 'We zijn altijd hard voor elkaar geweest, direct en eerlijk - dat is de relatie die we hebben en dat heeft ons heel close gemaakt', zei tegenover BBC. 'Zij (Andrine, nvdr) was degene die me naar buiten sleepte om te gaan spelen toen ik nog jong was. Zij is altijd een rolmodel voor mij geweest.'

2. Na het vertrek van haar zus bij Potsdam bleef Ada Hegerberg daar nog een jaar, om in 2014 de overstap te maken naar de absolute top: Olympique Lyon. Ze was toen 18. Inmiddels speelt ze al 8 seizoenen voor de topclub die dit jaar voor de 8ste keer de Champions League won en daarmee het record in handen heeft. In die 8 jaar speelde Hegerberg 118 duels voor de Fransen waarin ze tot liefst 144 (!) doelpunten kwam. Dat is een gemiddelde van 1,22 treffers per wedstrijd.

Privé

Ada Hegerberg trouwde met de Noorse voetballer Thomas Rogne, die iets minder succesvol is dan zijn vrouw. Hij kwam nog niet verder dan twee interlands. Momenteel speelt hij bij Lech Poznan.

Wat doet ze nu?

Ze staat nog onder contract bij Olympique Lyon én is dus weer beschikbaar voor de Noorse nationale ploeg. We zullen haar dus, hopelijk, weer zien schitteren de komende weken.

Quote & cijfer 'Non.' Na de uitreiking van de eerste Ballon d'Or féminin dacht DJ Solveig lollig te zijn door Ada Hegerberg te vragen of ze kon twerken. Haar antwoord was duidelijk en kort, waarna er een complete rel losbarstte rond de vraag van de diskjockey. 15/59: Zo vaak scoorde Hegerberg in een seizoen én in alle seizoenen samen in de Champions League. Ze heeft daarmee beide records in handen.

