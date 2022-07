Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 7: Alex Morgan.

Na Mia Hamm heeft de VS met Alex Morgen (33) zijn nieuwe ster uit de nationale voetbalploeg. De spits speelde sinds 2010 193 interlands waarin ze 117 keer raak trof. Alex Morgan is hét rolmodel van het Amerikaanse voetbal, door haar looks weet ze zowel mannen als vrouwen aan zich te binden.

Een straffe tante omdat...

... ze in 2020 nog tot zo ongeveer de laatste dag van haar zwangerschap bleef doortrainen. Toen ze al zes maanden onderweg was stond ze nog op het veld en vuurde, met een overduidelijke bolle buik, gericht af op doel. Ook na negen maanden en toen ze ieder moment kon bevallen was ze nog zes keer in de week in haar garage bezig, die ze ombouwde tot een fitnessruimte. Ze was dan ook voornemens om er te staan in Tokio, waar die zomer de Spelen zouden worden gehouden. Door de coronacrisis werden die een jaar uitgesteld.

Opvallende weetjes

1. Morgan bracht samen met Simon & Schuster een boekenreeks over vier voetballers uit: The Kicks. Het eerste boek in de serie, Saving the Team, kwam binnen op nummer zeven op de bestsellerlijst van The New York Times in mei 2013. Daarnaast kwam in 2018 een film uit waarin Morgan haar acteerdebuut maakte: in Alex & Me speelde ze een fictieve versie van zichzelf.

2. In 2015 werd Morgan door Time genoemd als de bestbetaalde Amerikaanse vrouwelijke voetballer, grotendeels vanwege haar talrijke lucratieve contracten.

3. In dat jaar werd de spits, samen met de Canadese Christine Sinclair en de Australische Steph Catley, de eerste vrouwelijke voetballer die op de cover van FIFA-videogames verscheen. Morgan prijkte ook samen met Lionel Messi op covers van FIFA 16 dat in de Verenigde Staten werd verkocht.

4. Ze werd uitgeroepen tot een van Time's 100 meest invloedrijke mensen van 2019.

Privé

Alex Morgan trouwde in 2014 met voetballer Servando Carrasco, die inmiddels voor LA Galaxy speelt. Het koppel ontmoette elkaar bij UC Berkeley, waar ze destijds allebei voetbalden. In oktober 2019, een paar maanden nadat Morgan met de VS de wereldtitel in de wacht sleepte, kondigden ze aan dat ze in het voorjaar een dochtertje verwachtten. Charlie Elena Carrasco werd op 7 mei van dat jaar geboren.

Haar nettowaarde werd in 2022 geschat op 3 miljoen dollar.

Wat doet ze nu?

Alex Morgan speelt sinds dit jaar voor San Diego Wave en keerde in het najaar van 2020 terug bij de nationale ploeg van Amerika.

Quote & cijfer 'Ik was vroeger de grootste tomboy (een meisje dat zich als een jongen gedraagt, nvdr) die je je kunt voorstellen. Nu speel ik graag met veel make-up.' 3 Zoveel grote prijzen sleepte Alex Morgan in de wacht met de nationale ploeg. Met de VS won ze in 2012 olympisch goud op de Spelen in Engeland. In 2015 en 2019 voegde ze daar twee wereldtitels aan toe.

