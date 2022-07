Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee brachten tot waar die nu staat. Vandaag deel 10: de helaas geblesseerde Alexia Putellas.

De sterspeelster van de Spaanse nationale ploeg zag een dag voor het EK haar droom in duigen vallen. Als beste voetbalster ter wereld moest ze het toernooi in Engeland verlaten nadat ze in de training geblesseerd raakte. De medische staf dacht eerst nog dat het om een verrekking ging en dat haar EK niet in gevaar zou komen, maar al snel bleek dat er iets heel anders aan de hand was: Putellas scheurde de kruisband van haar knie en is maanden out.

Een straffe tante omdat...

... ze na het behalen van de triple met FC Barcelona - de titel, beker en Champions League in 2021 - de Ballon d'Or Féminin in de wacht sleepte. Ze sloot dat jaar af als de meest scorende middenvelder in Europa met 26 treffers in alle competities.

Opvallende weetjes

1. Als geboren Catalaanse was ze vanaf haar jeugdjaren een groot fan van FC Barcelona, waar ze sinds haar 2012 onder contract staat. In de jeugd kwam ze ook al eens een seizoen uit voor die club, Putellas was toen 11 jaar. Daarvoor speelde ze in haar jeugd bij Sabadell met spelers die vijf jaar ouder waren dan zij. Na dat jaar bij Barcelona volgde ze haar verdere opleiding bij Espanyol, om daar ook haar debuut in het professionele voetbal te maken. Na een jaar Levante vertrok ze naar haar droomclub, waarvoor ze inmiddels 271 keer uitkwam en 117 doelpunten maakte.

2. Twee weken voor de start van het EK U19 in 2012, waarin Spanje tweede werd, overleed haar vader, Jaume. Putellas komt weleens het veld op of viert haar doelpunten af en toe door naar de lucht te wijzen en op te kijken. Het is een manier om haar vader te eren. De gouden bal die ze vorig jaar won droeg ze op aan hem. 'Alles wat ik nu doe, komt door jou', zei ze daarover.

Privé

Alexia Putellas groeide op in een basketbalfamilie maar voetbal was wel een familietraditie binnen het gezin. Als ze de wedstrijden van FC Barcelona niet in het stadion konden kijken, dan zagen ze die in een plaatselijk restaurant. Omdat de kleine Alexia niet genoeg kon zien, zette haar vader haar op de biljarttafel. Ze keek met grote interesse naar Andrés Iniesta, die voor haar een rolmodel was.

Putellas is trots op haar Catalaanse afkomst en sprak zich fel uit tegen de gevangenisstraffen die Catalaanse politici kregen na het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. 'Denken sommigen nu echt dat deze gevangenisstraffen het probleem oplossen? Beleidsoplossing graag, en nu!'

Putellas studeerde Bedrijfskunde en Management aan de Pompeu Fabra Universiteit in Barcelona, maar pauzeerde die studie om zich op voetbal te concentreren.

Wat doet ze nu?

In de zetel liggen balen. Als wereldvoetbalster van het jaar en in een attractief spelend Spanje was dit dé kans op een prijs met haar land. Maar zonder Jennifer Hermoso en Putellas is het afwachten wat La Roja nog kan tonen in Engeland. Putellas is in ieder geval wel aanwezig bij de Spaanse nationale ploeg en ze woont de wedstrijden bij.

Quote & cijfer 'Als je denkt dat de betrokkenheid in het vrouwenvoetbal op dit moment goed is, dan ga je over een paar jaar terugkijken en lachen. Het wordt krankzinnig.' 100 De nummer 11 van Barcelona en La Roja is recordinternational met 100 caps, waarin ze 27 keer scoorde.

De sterspeelster van de Spaanse nationale ploeg zag een dag voor het EK haar droom in duigen vallen. Als beste voetbalster ter wereld moest ze het toernooi in Engeland verlaten nadat ze in de training geblesseerd raakte. De medische staf dacht eerst nog dat het om een verrekking ging en dat haar EK niet in gevaar zou komen, maar al snel bleek dat er iets heel anders aan de hand was: Putellas scheurde de kruisband van haar knie en is maanden out.... ze na het behalen van de triple met FC Barcelona - de titel, beker en Champions League in 2021 - de Ballon d'Or Féminin in de wacht sleepte. Ze sloot dat jaar af als de meest scorende middenvelder in Europa met 26 treffers in alle competities.1. Als geboren Catalaanse was ze vanaf haar jeugdjaren een groot fan van FC Barcelona, waar ze sinds haar 2012 onder contract staat. In de jeugd kwam ze ook al eens een seizoen uit voor die club, Putellas was toen 11 jaar. Daarvoor speelde ze in haar jeugd bij Sabadell met spelers die vijf jaar ouder waren dan zij. Na dat jaar bij Barcelona volgde ze haar verdere opleiding bij Espanyol, om daar ook haar debuut in het professionele voetbal te maken. Na een jaar Levante vertrok ze naar haar droomclub, waarvoor ze inmiddels 271 keer uitkwam en 117 doelpunten maakte.2. Twee weken voor de start van het EK U19 in 2012, waarin Spanje tweede werd, overleed haar vader, Jaume. Putellas komt weleens het veld op of viert haar doelpunten af en toe door naar de lucht te wijzen en op te kijken. Het is een manier om haar vader te eren. De gouden bal die ze vorig jaar won droeg ze op aan hem. 'Alles wat ik nu doe, komt door jou', zei ze daarover.Alexia Putellas groeide op in een basketbalfamilie maar voetbal was wel een familietraditie binnen het gezin. Als ze de wedstrijden van FC Barcelona niet in het stadion konden kijken, dan zagen ze die in een plaatselijk restaurant. Omdat de kleine Alexia niet genoeg kon zien, zette haar vader haar op de biljarttafel. Ze keek met grote interesse naar Andrés Iniesta, die voor haar een rolmodel was.Putellas is trots op haar Catalaanse afkomst en sprak zich fel uit tegen de gevangenisstraffen die Catalaanse politici kregen na het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. 'Denken sommigen nu echt dat deze gevangenisstraffen het probleem oplossen? Beleidsoplossing graag, en nu!'Putellas studeerde Bedrijfskunde en Management aan de Pompeu Fabra Universiteit in Barcelona, maar pauzeerde die studie om zich op voetbal te concentreren.In de zetel liggen balen. Als wereldvoetbalster van het jaar en in een attractief spelend Spanje was dit dé kans op een prijs met haar land. Maar zonder Jennifer Hermoso en Putellas is het afwachten wat La Roja nog kan tonen in Engeland. Putellas is in ieder geval wel aanwezig bij de Spaanse nationale ploeg en ze woont de wedstrijden bij.