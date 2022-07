Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 2: de Duitse Birgit Prinz.

Samen met Mia Hamm is Birgit Prinz een grootheid in het vrouwenvoetbal van de vorige eeuw (en een deel van deze). De Duitse was zó goed dat ze, na het afscheid van Hamm, alle ogen op zich gericht wist en het eigenlijk ieder jaar al duidelijk was wie tot wereldvoetballer van het jaar werd gekozen.

Een straffe tante omdat...

... ze - voor zover bekend - als enige vrouw ooit in de belangstelling van een mannenploeg stond. In 2003 wilde het Italiaanse AC Perugia - destijds uitkomend in de Serie A - haar naar Italië halen. Wereldvoetbalbond FIFA sprak zich echter negatief uit over het aantrekken van een vrouw voor een mannenploeg. 'De scheiding der seksen is absoluut op het professionele niveau in alle FIFA-competities', aldus vicesecretaris Jérôme Champagne destijds. Uiteindelijk wees Prinz het aanbod ook zelf af, ze was bang dat het om een publiciteitsstunt zou gaan en op de bank zou belanden.

Prinz was hét gezicht van het Duitse vrouwenvoetbal, dat vanaf eind jaren tachtig vooral Europees vijftien jaar domineerde. Vanaf 1989 kroonde Die Fraushaft zich van de 9 edities 8 keer tot winnaar van het EK, dat tot 2009 nog om de twee jaar werd gehouden. Met Prinz als uithangbord kreeg het Duitse vrouwenvoetbal bekendheid als sport en als merk; meisjes spiegelden zich aan de topspits.

Op het WK in 2011 in eigen land speelde het nationale team de meeste wedstrijden voor zo'n 45.000 toeschouwers. Het openingsduel met Canada trok liefst ruim 70.000 mensen naar het Olympia Stadion in Berlijn.

Opvallende weetjes

1) Prinz voetbalde vrijwel haar hele carrière voor 1 FFC Frankfurt, in de stad waar ze geboren werd. In bijna 20 jaar, van 1992 tot 2011, kwam ze in 246 duels tot 259 doelpunten, dat is een gemiddelde van meer dan 1 treffer per wedstrijd. Alleen in 2002 maakte ze een uitstapje, naar het Amerikaanse Carolina Courage.

2) In 214 interlands kwam Prinz tot 128 doelpunten, daarmee is ze zowel recordinternational als topscorer aller tijden voor Die Fraushaft.

Privé

Birgit Prinz houdt haar privé- en liefdesleven... privé.

Wat doet ze nu?

Birgit Prinz is van oorsprong fysiotherapeute, maar in 2010 rondde ze haar master psychologie af aan de Goethe-Universiteit van Frankfurt. Sinds 2012 werkt ze als sportpsychologe bij 1899 Hoffenheim.

Door Mayke Wijnen

Quote & cijfer 'Ik hou te veel van voetbal, ik wil niet het risico lopen dat ik maar een paar minuten speel.' (Over de interesse van Perugia) 3: Zo vaak werd Birgit Prinz verkozen tot wereldvoetbalster van het jaar. Een ongekende prestatie die niet gauw geëvenaard zou worden, zo was de verwachting. En toen was daar... Marta, over wie morgen meer.

