Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee brachten tot waar die nu staat. Vandaag het laatste deel: Christine Sinclair.

Vergeet Cristiano Ronaldo: dit is Christine Sinclair. De spits is recordhouder als het gaat om het aantal gemaakte doelpunten voor de nationale ploeg: 190 treffers maakte ze voor Canada, in 312 optredens. CR7 heeft haar met zijn 117 treffers voorlopig dus niet bepaald in het vizier. En de Canadese is nog altijd niet klaar: met haar 39 jaar jong speelt ze nog steeds voor Canada en ze is het scoren nog altijd niet beu. 'Nooit. Als het scoren me koud laat, stop ik. Het is het beste van alles.'

ze al op haar 16de haar debuut maakte voor de nationale ploeg. Op de Algarve Cup van 2000 scoorde ze haar eerste treffer. Op haar 18de begon Sinclair haar carrière bij Vancouver Breakers, maar toen ze op de University of Portland ging studeren, maakte ze als voetbalster meteen indruk: ze scoorde 23 keer dat seizoen. Op haar 38ste voegde ze toch wel de grootste trofee uit haar carrière toe aan haar palmares: met Canada won ze vorig jaar goud op de Olympisch Spelen.1. Voor elke wedstrijd luistert Sinclair naar Michael Jackson en ze trekt altijd eerst de linkerkant van haar tenue aan.2. De spits behaalde een graad in Life Science aan de Universiteit van Portland en een eredoctoraat in zowel de rechten als aan de Kwantlen Polytechnic University.3. Sinclair speelt met rugnummer 12 omdat haar idool Roberto Alomar daarmee honkbalde voor Toronto Blue Jays. Als meisje had ze haar kamer volhangen met posters van de tweede honkman uit Puerto Rico. Haar favoriete voetballers waren Steven Gerrard en Fernando Torres van Liverpool.4. Sinclair werd 14 keer verkozen tot Canadees voetbalster van het jaar.Sinclair groeide op met voetbal, honkbal en basketbal. Ze was vier jaar oud toen ze begon te voetballen voor South Burnaby Metro Club.De spits was ambassadeur voor de Multiple Sclerosis Society of Canada, aangezien haar moeder aan de ziekte lijdt. Sinclair verloor haar vader in 2016. Haar moeder woonde toen al in een verzorgingstehuis nadat ze was gevallen. De moeder van Sinclair kan sindsdien niet meer lopen.Haar privéleven heeft al veel fans beziggehouden. Ze heeft haar relatiestatus altijd buiten de media gehouden en ook haar seksuele voorkeur is niet bekend.Sinclair staat sinds 2013 onder contract bij Portland Thorns, waar ze in 2013, 2019 en 2020 topscorer werd. Ze is bij de Amerikaanse topclub de speelster met de meeste wedstrijden én - natuurlijk - de meeste goals. In 146 wedstrijden voor de Portland Thorns scoorde ze 58 keer.