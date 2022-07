Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee brachten tot waar die nu staat. Vandaag deel 11: Dzsenifer Marozsán.

Helaas is de Duitse spelmaker van Olympique Lyon, vorige zomer nog even uitgeleend aan het Amerikaanse OL Reign, er niet bij in Engeland. In het voorjaar stuurde ze via haar Instagrampagina een foto de wereld in vanuit haar ziekenhuisbed: ze kreeg een nieuwe kruisband in haar rechterknie.

Spijtig, want Marozsán (30) is de absolute vedette van Die Fraushaft en een van de speelsters voor wie je eens gaat zitten: een erg complete voetbalster met een perfecte tweevoetigheid en een zeer gevoelige balbehandeling met lobjes, steekballen en heerlijke acties tot gevolg. Daarnaast heeft ze een krachtig schot en als nummer 10 weet ze ook anderen feilloos te vinden, vaak na of door een onnavolgbare actie.

Een straffe tante omdat...

... het succesverhaal van Dzsenifer Maro Marozsán al op jonge leeftijd ongekend is. Met haar debuut op 15-jarige leeftijd voor 1. FC Saarbrücken werd ze de jongste debutante ooit in de Duitse Bundesliga. Op haar 17de vertrok ze naar de top van de Bundesliga door een contract te tekenen bij 1. FFC Frankfurt, waarmee ze in 2015 de Champions League won. De nummer 10 debuteerde voor Duitsland op 18-jarige leeftijd.

Sinds 2016 speelt ze voor Olympique Lyon waarmee ze nóg vier keer de CL won, al miste ze de finale van afgelopen seizoen door die zware knieblessure. Het is opmerkelijk dat de Duitse de Gouden Schoen nog niet in de wacht sleepte; ze is zonder twijfel een van de beste voetbalsters ter wereld.

Opvallend weetje

De van oorsprong Hongaarse werd geboren in Boedapest. Op haar vierde verhuisde het gezin naar Duitsland omdat vader János Marozsán - viervoudig Hongaars international - een contract tekende bij 1. FC Saarbrücken, de club waar ook zijn dochter dus zou gaan spelen.

Privé

Hoewel haar uiterlijk past in het beeld van een vedette, met een met tatoeages gevulde linkerarm, blijft Marozsán buiten de lijnen bescheiden en is ze zelfs wat schuchter. Ze staat bekend als een lief persoon, heeft geen vedettetrekjes en is zeker niet arrogant.

In juli 2018 kreeg Marozsán enorme steken in haar rechterzij. Ademhalen ging steeds moeilijker en voor ze het wist lag ze in het ziekenhuis. Daar werd een eerste diagnose gesteld: nierstenen. Maar twee weken later ging het weer mis: nu in de linkerkant van haar lichaam. Daarna werd geconstateerd dat ze door een anticonceptiepil een embolie had in beide longen.

Wat doet ze nu?

Hard revalideren. Met een kruisbandblessure is ze maanden zoet, dus we zullen haar pas in de loop van volgend seizoen weer terug op de velden zien.

Quote & cijfer 'Dit waren de schokkendste weken uit mijn leven. Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik in die zomerweken weinig beweging heb gehad, anders zou dat longinfarct wel eens desastreus geweest kunnen zijn.' (Over haar longembolie) 111/33 In 12 jaar tijd kwam Maro tot 111 interlands waarin ze 33 keer scoorde.

