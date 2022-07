Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 3: Marta Vieira Da Silva, voetbalnaam Marta.

Voor wie denkt dat sambavoetbal niet voorkomt in het vrouwenvoetbal: tik in Youtube de naam Marta Vieira Da Silva in. Ze wordt niet voor niets de Ronaldinho van het vrouwenvoetbal genoemd. De linkspoot is een lust voor het oog en hoewel Mia Hamm en Birgit Prinz nog altijd grootheden zijn, werd Marta toch wel dé ster van het vrouwenvoetbal.

Een straffe tante omdat...

... ze aan een professionele carrière van 22 jaar bezig is. Hoewel haar laatste seizoen bij Orlando Pride niet is wat we van haar gewend zijn, is ze op haar 36ste nog altijd actief. Ze won verschillende titels in zowel Zweden als de VS en deed het vooral goed wat betreft persoonlijke titels.

Met Brazilië lukte haar dat nog niet, behalve dat ze met de Seleção Brasilieira wel drie keer kampioen van Zuid-Amerika werd en zilver pakte op het WK van 2007 en de Spelen van 2004 en 2008.

Opvallende weetjes

1 In 2005 werd er door de Zweedse tv een documentaire gemaakt over haar leven en haar voetbaltalent, genaamd 'Marta - Pelé's nicht.'

2 Op het WK in 2019 baarde Marta opzien door met paarsrode lippen aan de aftrap van het duel met Italië te komen. Na afloop ging het dan ook vooral dáárover, en minder over het feit dat ze voor de zeventiende keer raak trof op een wereldkampioenschap, een record waarmee ze Miroslav Klose achter zich liet (16). Eens zien of Cristiano Ronaldo (15) daar in Qatar verandering weet aan te brengen.

Privé

Marta's vader verliet het gezin toen ze nog een baby was. Op haar achttiende trok ze weg uit haar geboorteland om in Zweden te gaan voetballen, een van de grootste competities. De Braziliaanse spreekt naast Portugees ook Zweeds en Engels en kreeg na tien jaar in het Scandinavische land te spelen de Zweedse nationaliteit. Ze behield wel ook haar Braziliaanse staatsburgerschap en bleef ook gewoon voor dat land uitkomen.

In 2021 kondigde Marta aan dat ze verloofd is met Orlando Prideteamgenoot Toni Pressley.

Wat doet ze nu?

Marta staat onder contract bij Orlando Pride, waar ze sinds 2017 voor uitkomt.

Door Mayke Wijnen

Quote & cijfer 'Vecht tegen hun vooroordelen. Vecht tegen het gebrek aan steun. Vecht ertegen - de jongens, de mensen die zeggen dat je het niet kunt. Vecht. Vecht om geaccepteerd te worden.' (In A letter to my younger self in The Players Tribune.) 6: Zo vaak werd Marta verkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Dat deed niemand haar nog na. Opvallend daarbij is dat ze in haar absolute topjaren van 2006 tot 2010 vijf keer werd verkozen en toen opnieuw in... 2018. Met haar 36 jaar is het afwachten hoelang we nog van haar mogen genieten.

