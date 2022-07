Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 5: Megan Rapinoe.

De 37-jarige Amerikaanse een opvallend figuur noemen, is niets te veel gezegd. Niet alleen omdat ze met roze haar op het veld verschijnt, maar ook omdat ze de controverse niet schuwt. De in Californië geboren Rapinoe neemt vaak gebruik van interviews om haar politieke stem te laten horen en spreekt zich uit in het debat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en acceptatie voor gaymensen.

Een straffe tante omdat...

... ze harde uitspraken dus niet schuwt en daar ook achter blijft staan, of dat mensen nu aanstaat of niet.

En dan zijn er natuurlijk haar prestaties op het veld. In 190 interlands kwam de aanvalster tot 62 treffers, in 2019 werd ze verkozen tot de winnaar van de Ballon D'or Féminin.

Opvallende weetjes

1. Mega Rapinoe is naast voetbalster ook een echte activiste en laat zich vaak zien op tv, in zowel interviews als documentaires. Ze spande in 2019 met 27 andere speelsters een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond die ze door verschil in verloning beschuldigden van seksediscriminatie. Rapinoe en haar collega's werden in het ongelijk gesteld; de verloning bleek initieel hetzelfde te zijn als die van de mannen.

2. In november 2020 kwam haar biografie uit, One Life.

Privé

Rapinoe heeft een twee-eiige tweelingszus Rachael Rapinoe en groeide op in een samengesteld gezin met zeven kinderen. Haar oudere broer Brian was haar voorbeeld en ze ging dan ook voetballen nadat ze hem met een bal bezig had gezien. Hij verloor zich in drugs en belandde in verschillende gevangenissen. Door het (internationale) succes van zijn zus en omdat hij daar niet bij aanwezig kon zijn, werkte hij hard om af te kicken. Voor zowel Rachael als Megan was voetbal een middel om te ontsnappen aan het drugsmisbruik op het platteland van Californië.

Rapinoe was vier jaar samen met Australisch voetbalster Sarah Walsh, sinds 2016 heeft ze een relatie met basketbalster Sue Bird.

Wat doet ze nu?

Megan Rapinoe (37) speelt al sinds 2013 bij OL Reign in Seattle, Washington. Behoudens een half jaar in Frankrijk, bij Olympique Lyon, bleef ze altijd in haar geboorteland.

Quote & cijfer 'Voor mannen is het klimaat heel anders. Dat stigma wordt alleen doorbroken als mensen naar buiten komen en zien dat er een positieve reactie is. Dat betekent niet dat er geen negatieve reactie komt, maar als mensen de moed hebben om een van de eersten te zijn, wat erg moeilijk is, kunnen die barrières heel snel worden afgebroken.' Over gaymannen in de sport. 5: Megan Rapinoe won 5 grote prijzen met haar land. Vooral winst op het WK van 2012 en 2019 en goud op de Spelen van 2012 springen in het oog. Daarnaast wist ze met de VS in 2014 en 2018 ook het Noord-Amerikaans kampioenschap, ook wel bekend als CONCACAF Championship, te winnen.

De 37-jarige Amerikaanse een opvallend figuur noemen, is niets te veel gezegd. Niet alleen omdat ze met roze haar op het veld verschijnt, maar ook omdat ze de controverse niet schuwt. De in Californië geboren Rapinoe neemt vaak gebruik van interviews om haar politieke stem te laten horen en spreekt zich uit in het debat over gelijkheid tussen mannen en vrouwen en acceptatie voor gaymensen.... ze harde uitspraken dus niet schuwt en daar ook achter blijft staan, of dat mensen nu aanstaat of niet. En dan zijn er natuurlijk haar prestaties op het veld. In 190 interlands kwam de aanvalster tot 62 treffers, in 2019 werd ze verkozen tot de winnaar van de Ballon D'or Féminin.1. Mega Rapinoe is naast voetbalster ook een echte activiste en laat zich vaak zien op tv, in zowel interviews als documentaires. Ze spande in 2019 met 27 andere speelsters een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond die ze door verschil in verloning beschuldigden van seksediscriminatie. Rapinoe en haar collega's werden in het ongelijk gesteld; de verloning bleek initieel hetzelfde te zijn als die van de mannen.2. In november 2020 kwam haar biografie uit, One Life.Rapinoe heeft een twee-eiige tweelingszus Rachael Rapinoe en groeide op in een samengesteld gezin met zeven kinderen. Haar oudere broer Brian was haar voorbeeld en ze ging dan ook voetballen nadat ze hem met een bal bezig had gezien. Hij verloor zich in drugs en belandde in verschillende gevangenissen. Door het (internationale) succes van zijn zus en omdat hij daar niet bij aanwezig kon zijn, werkte hij hard om af te kicken. Voor zowel Rachael als Megan was voetbal een middel om te ontsnappen aan het drugsmisbruik op het platteland van Californië.Rapinoe was vier jaar samen met Australisch voetbalster Sarah Walsh, sinds 2016 heeft ze een relatie met basketbalster Sue Bird. Megan Rapinoe (37) speelt al sinds 2013 bij OL Reign in Seattle, Washington. Behoudens een half jaar in Frankrijk, bij Olympique Lyon, bleef ze altijd in haar geboorteland.