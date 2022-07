Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 1: de Amerikaanse Mia Hamm.

De inmiddels 50-jarige Mia Hamm is de eerste echte grote ster van het vrouwenvoetbal. De voormalig spits geniet een enorme populariteit in eigen land, waarmee ze twee keer wereldkampioen werd (1991 en 1999) en even zo vaak olympisch goud won (1996 en 2004).

In de VS wordt ze niet alleen als de beste speelster aller tijden gezien - ze werd nationaal vijf keer verkozen tot beste voetbalster - maar is ook een van de meest invloedrijke beroemdheden in de Amerikaanse sportgeschiedenis.

Een straffe tante omdat...

...ze niet alleen wereld- en olympisch kampioene werd, maar ook omdat ze tussen 1987 en 2004, dat zijn liefst 17 jaren, voor het nationale team van de VS uitkwam. Ze speelde daarin 275 (!) wedstrijden en maakte 258 treffers. Het record dat ze in handen heeft is echter dat van de assists: 144 om precies te zijn.

Opvallende weetjes

1 Mia Hamm is sinds 2014, net als een hoop andere ondernemers, mede-eigenaar van MLS-team Los Angeles FC. In 2020 kocht ze bovendien een belang in Angel City FC van de National Women's Soccer League, samen met Serena Williams, Billie Jean King, en medevrouwenvoetbalster Abby Wambach.

2 Hamm en voormalig ploeggenoot Michelle Akers waren de enige twee vrouwen en de enige twee Amerikanen die voorkwamen op de FIFA 100, een lijst die werd samengesteld door Pelé ter ere van de honderdste verjaardag van de wereldvoetbalbond.

Privé

Mia Hamm was de vierde van zes kinderen. Ze heeft drie oudere zussen en twee jongere broers, van wie de jongens geadopteerd werden. De oudste, Garrett, steunde haar in haar sportcarrière, net als haar vader. Haar broer zag haar in 1996 goud winnen op de OS in eigen land en bleef haar zeggen hoe trots hij op haar was. Hij overleed een jaar later aan een bot-/bloedziekte.

Mia Hamm is getrouwd met honkbalspeler Norman Garciaparra met wie ze drie kinderen kreeg: Grace, Ava en Garrett.

Wat doet ze nu?

Naast dat ze moeder, ondernemer en mede-eigenaar is van LAFC, richtte ze haar eigen foundation op waarmee ze geld inzamelt om meer onderzoek te doen naar de ziekte waaraan haar broer overleed. Ook zet ze zich daarmee in om jonge vrouwen in de sport kansen te bieden.

Quote & cijfer 'Ergens verscholen achter de atleet die je werd, de uren die je trainde en de coaches die je pushte, is een klein meisje dat verliefd werd op het spelletje en nooit terugkeek... Speel voor haar.' 2: Lang werd ze de beste voetbalspeelster ooit genoemd omdat ze twee keer wereldvoetballer van het jaar werd: in 2001 en 2002. En toen was daar Birgit Prinz, over wie morgen meer.

De inmiddels 50-jarige Mia Hamm is de eerste echte grote ster van het vrouwenvoetbal. De voormalig spits geniet een enorme populariteit in eigen land, waarmee ze twee keer wereldkampioen werd (1991 en 1999) en even zo vaak olympisch goud won (1996 en 2004).In de VS wordt ze niet alleen als de beste speelster aller tijden gezien - ze werd nationaal vijf keer verkozen tot beste voetbalster - maar is ook een van de meest invloedrijke beroemdheden in de Amerikaanse sportgeschiedenis....ze niet alleen wereld- en olympisch kampioene werd, maar ook omdat ze tussen 1987 en 2004, dat zijn liefst 17 jaren, voor het nationale team van de VS uitkwam. Ze speelde daarin 275 (!) wedstrijden en maakte 258 treffers. Het record dat ze in handen heeft is echter dat van de assists: 144 om precies te zijn.1 Mia Hamm is sinds 2014, net als een hoop andere ondernemers, mede-eigenaar van MLS-team Los Angeles FC. In 2020 kocht ze bovendien een belang in Angel City FC van de National Women's Soccer League, samen met Serena Williams, Billie Jean King, en medevrouwenvoetbalster Abby Wambach.2 Hamm en voormalig ploeggenoot Michelle Akers waren de enige twee vrouwen en de enige twee Amerikanen die voorkwamen op de FIFA 100, een lijst die werd samengesteld door Pelé ter ere van de honderdste verjaardag van de wereldvoetbalbond.Mia Hamm was de vierde van zes kinderen. Ze heeft drie oudere zussen en twee jongere broers, van wie de jongens geadopteerd werden. De oudste, Garrett, steunde haar in haar sportcarrière, net als haar vader. Haar broer zag haar in 1996 goud winnen op de OS in eigen land en bleef haar zeggen hoe trots hij op haar was. Hij overleed een jaar later aan een bot-/bloedziekte.Mia Hamm is getrouwd met honkbalspeler Norman Garciaparra met wie ze drie kinderen kreeg: Grace, Ava en Garrett.Naast dat ze moeder, ondernemer en mede-eigenaar is van LAFC, richtte ze haar eigen foundation op waarmee ze geld inzamelt om meer onderzoek te doen naar de ziekte waaraan haar broer overleed. Ook zet ze zich daarmee in om jonge vrouwen in de sport kansen te bieden.