Tijdens het EK vrouwenvoetbal zetten we enkele sterren in de spotlights; zij die de sport mee droegen tot waar die nu staat. Vandaag deel 6: Pernille Harder.

Dé superster van het Deense nationale elftal is de 29-jarige Pernille Harder. De nummer 10 speelde intussen 134 interlands waarin ze 68 keer scoorde. Harder wordt al jaren gezien als een van de beste speelsters ter wereld, maar sleepte die prijs vooralsnog niet in de wacht.

Een straffe tante omdat...

... ze in 2020 de duurste transfer in het vrouwenvoetbal was, en voor zover bekend is ze dat nog steeds; in het vrouwenvoetbal wordt nogal geheimzinnig gedaan over transferbedragen en contractduren. Toen ze in 2020 de overstap van VfL Wolfsburg naar Chelsea maakte, werd het bedrag dan ook niet bekend gemaakt, maar het Duitse Sportbuzzer wist te melden dat het om 350.000 pond zou gaan, wat omgerekend zo'n 400.000 euro is.

Ze werd daarmee naar verluidt ook meteen de bestbetaalde speelster, met een salaris van 250.000 pond per week. Al weten we inmiddels dat meer speelsters zulke bedragen opstrijken.

Opvallende weetjes

Bij Chelsea speelt Pernille Harder in hetzelfde team als haar vriendin, de Zweeds international Magdalena Eriksson. Ze leerden elkaar kennen bij de Zweedse club Linköpings in 2013 en kregen in 2014 een relatie. In 2017 gingen hun wegen uit elkaar toen Harder naar Wolfsburg en Eriksson naar Chelsea ging, om drie jaar later opnieuw verenigd te zijn.

Aan zelfvertrouwen ontbrak het de Deense nooit. Toen ze tien was, schreef ze een essay, waarbij ze zich liet inspireren door de schrijfpassie van haar oudere zus Louise, eveneens een fervent voetbalster. Ze beschreef daarin hoe haar leven er over tien jaar zou uitzien, waarin ze de beste ter wereld was en een profvoetballer in Duitsland. Ze wist toen al wat haar dromen waren.

Privé

Harder en Eriksson werken voor het goede doel Common Goal en hebben 1% van hun salaris toegezegd om sociale problemen in het voetbal aan te pakken. Het Deens-Zweedse koppel pleit ook voor gelijkheid en LGBTQ+-rechten in de sport en de voetbalsters worden gezien als een rolmodel. Harder en Eriksson kozen daar niet bewust voor overigens; vanaf het begin dat ze een koppel werden, waren ze gewoon open over hun relatie.

Wat doet ze nu?

Pernille Harder staat onder contract bij Chelsea, dat de afgelopen drie jaar kampioen van Engeland werd en in het seizoen 2020/21 de quadruple won: naast de landstitel sleepte het de FA Cup, de League Cup en de Community Shield binnen. Dat jaar was de ploeg dicht bij een vijfde titel: in de finale van de Champions League ging de ploeg onderuit tegen FC Barcelona (4-0). De club is erop gebrand om die prijs in de wacht te slepen.

Quote & cijfer 'De Engelse competitie heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en is op dit moment misschien wel de sterkste in Europa - of misschien wel in de wereld.' (na haar overstap naar Chelsea) 2: Pernille Harder werd 2 keer verkozen tot Europees voetbalster van het jaar. Die van beste van de wereld won ze nog niet; in 2018 werd ze tweede achter Ada Hegerberg.

Dé superster van het Deense nationale elftal is de 29-jarige Pernille Harder. De nummer 10 speelde intussen 134 interlands waarin ze 68 keer scoorde. Harder wordt al jaren gezien als een van de beste speelsters ter wereld, maar sleepte die prijs vooralsnog niet in de wacht.... ze in 2020 de duurste transfer in het vrouwenvoetbal was, en voor zover bekend is ze dat nog steeds; in het vrouwenvoetbal wordt nogal geheimzinnig gedaan over transferbedragen en contractduren. Toen ze in 2020 de overstap van VfL Wolfsburg naar Chelsea maakte, werd het bedrag dan ook niet bekend gemaakt, maar het Duitse Sportbuzzer wist te melden dat het om 350.000 pond zou gaan, wat omgerekend zo'n 400.000 euro is.Ze werd daarmee naar verluidt ook meteen de bestbetaalde speelster, met een salaris van 250.000 pond per week. Al weten we inmiddels dat meer speelsters zulke bedragen opstrijken.Bij Chelsea speelt Pernille Harder in hetzelfde team als haar vriendin, de Zweeds international Magdalena Eriksson. Ze leerden elkaar kennen bij de Zweedse club Linköpings in 2013 en kregen in 2014 een relatie. In 2017 gingen hun wegen uit elkaar toen Harder naar Wolfsburg en Eriksson naar Chelsea ging, om drie jaar later opnieuw verenigd te zijn.Aan zelfvertrouwen ontbrak het de Deense nooit. Toen ze tien was, schreef ze een essay, waarbij ze zich liet inspireren door de schrijfpassie van haar oudere zus Louise, eveneens een fervent voetbalster. Ze beschreef daarin hoe haar leven er over tien jaar zou uitzien, waarin ze de beste ter wereld was en een profvoetballer in Duitsland. Ze wist toen al wat haar dromen waren.Harder en Eriksson werken voor het goede doel Common Goal en hebben 1% van hun salaris toegezegd om sociale problemen in het voetbal aan te pakken. Het Deens-Zweedse koppel pleit ook voor gelijkheid en LGBTQ+-rechten in de sport en de voetbalsters worden gezien als een rolmodel. Harder en Eriksson kozen daar niet bewust voor overigens; vanaf het begin dat ze een koppel werden, waren ze gewoon open over hun relatie.Pernille Harder staat onder contract bij Chelsea, dat de afgelopen drie jaar kampioen van Engeland werd en in het seizoen 2020/21 de quadruple won: naast de landstitel sleepte het de FA Cup, de League Cup en de Community Shield binnen. Dat jaar was de ploeg dicht bij een vijfde titel: in de finale van de Champions League ging de ploeg onderuit tegen FC Barcelona (4-0). De club is erop gebrand om die prijs in de wacht te slepen.